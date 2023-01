"Nóng" cuộc đua săn tìm kho báu từ Thế chiến II tại Hà Lan

Người ta tin rằng kho báu do lính Đức cất giấu sau khi cướp được ở một ngân hàng Hà Lan có trị giá lên tới hàng triệu Euro.

Mang theo thiết bị phát hiện kim loại và cuốc xẻng, những người dân ở Hà Lan đi lang thang khắp các cánh đồng bên ngoài ngôi làng Ommeren để tìm kho báu theo tấm bản đồ mà Cơ quan lưu trữ quốc gia công bố hôm 3/1.

Toàn cảnh một con phố ở ngôi làng Ommeren, Hà Lan, ngày 6/1. (Ảnh: Reuters)

Theo Cơ quan lưu trữ quốc gia Hà Lan, bản đồ này được cho là thể hiện nơi lính Đức Quốc xã giấu 4 hòm lớn chứa kim cương, hồng ngọc, vàng, bạc và các loại trang sức mà chúng đã cướp được tại một ngân hàng Hà Lan vào tháng 8/1944.



Ông Jan Henzen, chuyên gia săn kho báu ở Hà Lan, cho biết: "Tôi là người săn tìm nghiêm túc. Tôi đã tìm kiếm ở khu vực này 30 năm rồi, tôi đã tìm được những cổ vật thú vị, nhất là loại có từ thời La Mã. Nhưng nay bỗng nhiên lại được cho biết về kho báu của phát xít Đức. Tôi nghiên cứu bản đồ rất kỹ. Nhiều người cũng mang máy dò kim loại đến đây. Tôi nghĩ chỗ này là có khả năng nhất, vì nó từng là một con đường dẫn đến văn phòng của một viên tướng Đức".

Bản đồ về kho báu của Đức Quốc xã ở Ommeren được tiết lộ. (Ảnh: Netherlands Posts English)

Bà Annet Waalkens, điều phối viên Cơ quan Lưu trữ quốc gia Hà Lan, nói: "Theo các văn bản, kho báu có vòng tay, đồng hồ, ghim cài áo, vòng cổ, đồng-bạc-vàng, đá quý, hồng ngọc, kim cương… Rất là nhiều thứ".



Bản đồ này do cơ quan phụ trách truy vết tài sản của Đức ở Hà Lan lấy từ một lính Đức sau khi Hà Lan được giải phóng vào năm 1945. Tuy nhiên, từ năm 1947, cơ quan này đã nhiều lần cố gắng tìm kho báu nhưng không thành. Do đó, không hiểu 75 năm sau những người thường có thể có nguồn lực nào hơn, hay may mắn hơn chạm được vào giấc mơ triệu phú hay không.