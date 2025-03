NÓNG: Đã có kết quả kiểm nghiệm chính thức của kẹo rau củ KERA, 1 ĐIỀU vẫn bỏ ngỏ

Chiều ngày 19/3 vừa qua, kết quả kiểm nghiệm kẹo rau củ KERA đã được công bố trên bản tin Việt Nam hôm nay. Kiểm nghiệm này nhằm kiểm tra độ an toàn và các chất được doanh nghiệp công bố, do Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) thực hiện.

Từ trái qua: Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs đang quảng cáo kẹo rau củ KERA

Theo đó hàm lượng các chất được công bố phù hợp với kết quả kiểm nghiệm. Tuy nhiên quảng cáo 1 viên kẹo tương đương với 1 đĩa rau là do những người quảng cáo sản phẩm kẹo rau trên MXH đã thổi phồng hiệu quả.

Nói rõ hơn về kết quả kiểm nghiệm, ông Nguyễn Hùng Long - Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết:

“Chỉ tiêu về đạm, đường, chất béo và năng lượng cơ bản phù hợp. Cái phản ứng ở đây là phản ứng về quảng cáo của những người nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất định đã đưa ra những thông tin gây ra phản ứng trong xã hội. Ví dụ họ nói là mấy viên sản phẩm này có thể thay thế cả đĩa rau, trong cả hàng ngày,... thì nó quá mức. Chính họ cũng nhận ra cái đó là không đúng”.

Ông Nguyễn Hùng Long - Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế)

Cũng theo bản tin này, thực phẩm chức năng được chia thành 3 loại gồm có thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt và thực phẩm bổ sung. Trong đó theo luật an toàn thực phẩm, 2 loại đầu bắt buộc phải đăng ký nội dung quảng cáo với cơ quan chức năng. Còn thực phẩm bổ sung thì đơn vị sản xuất tự công bố, tự chịu trách nhiệm về chất lượng và nội dung quảng cáo. Đây chính là kẽ hở để người nổi tiếng lách luật để quảng cáo sai lệch.

Kẹo rau củ KERA cũng được đơn vị sản xuất và kinh doanh gọi là thực phẩm bổ sung.

Dược sĩ Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam cho biết: "Họ dựa vào cơ chế tự công bố. Làm gì có sữa chữa tiểu đường được? Sữa dùng cho người tiểu đường, người ăn kiêng vì không có glucose thì được nhưng rất nhiều thực phẩm bổ sung lại được nói quá lên. Ví dụ hỗ trợ điều trị cho người tiểu đường, người giảm cân thì tôi thấy những từ ngữ như vậy về mặt đạo đức là không đúng, cần tránh lừa người ta”.

Dược sĩ Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng nhấn mạnh các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung chỉ góp phần hỗ trợ và không thể thay thế thực phẩm tươi sống.

Tuy nhiên kiểm nghiệm này nhằm xác minh thành phần sản phẩm hiện có so với công bố của nhãn hàng, chưa làm rõ vấn đề chênh lệch về hàm lượng chất xơ giữa kiểm định của KERA và người dùng TikTok - vấn đề gây tranh cãi trước đó. Vì vậy đây vẫn là điều còn bỏ ngỏ và tiếp tục được cư dân mạng quan tâm.

Sau khi kết quả kiểm nghiệm được công bố, cả phía “chị em rọt” Hằng Du Mục - Quang Linh Vlogs và Hoa hậu Thùy Tiên cũng như tài khoản MXH chính thức của nhãn hàng chưa có bất kỳ động thái nào. Trong khi đó anh trai Hằng Du Mục đã đăng tải lại clip cắt từ bản tin và chú thích: “Hy vọng thời gian tới sẽ nhẹ nhàng hơn!”.

Trước đó, chiều 14/3, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) đã mời Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên lên làm việc để làm rõ mức độ tham gia trong các phiên livestream bán sản phẩm kẹo rau củ KERA.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử - cho biết trong các buổi livestream này, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs là người chủ trì, hoa hậu Thuỳ Tiên là khách mời. Tại cuộc làm việc, cả ba nhận lỗi vì cung cấp thông tin sản phẩm không đúng sự thật.

Dựa trên mức độ các hành vi vi phạm, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với Phạm Quang Linh và Nguyễn Thị Thái Hằng vì hành vi quảng cáo không đúng, gây nhầm lẫn về chất lượng đã được công bố.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị nhắc nhở chú ý hơn trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về quảng cáo và các quy định cung cấp thông tin trên mạng, theo Nghị định 147.

Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs bị xử phạt hành chính còn Hoa hậu Thùy Tiên bị nhắc nhở sau vụ ồn ào kẹo KERA

Cũng trong chiều 14/3, tại buổi gặp mặt thân tình với báo chí truyền thông, Quang Linh Vlogs gửi lời xin lỗi khi đã thông tin không chính xác về sản phẩm kẹo rau KERA, khẳng định bản thân không nói sản phẩm KERA thay thế được cho rau.

Anh giải thích thêm về phát ngôn gây từng tranh cãi của mình: "Sản phẩm kẹo KERA chắc chắn không thể thay thế được rau rồi. Sản phẩm này bổ sung dinh dưỡng từ rau, khi mà chúng ta ăn rau với kẹo KERA sẽ bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Nó không thay thế được rau. Linh cũng chưa từng nói sản phẩm này có thể thay thế được rau trên MXH".

