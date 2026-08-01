Nông dân 52 tuổi đào trúng mỏ vàng, chính quyền vội phong tỏa vườn nhà

Nông dân phát hiện vật thể sáng lạ dưới lòng đất

Theo Times of India, sự việc xảy ra vào tháng 4/2025 tại vùng Auvergne, miền Trung nước Pháp.

Trong lúc làm việc ngoài vườn, ông Michel Dupont, 52 tuổi, một nông dân tình cờ nhìn thấy một vật thể có ánh sáng khác thường nằm dưới lớp đất. Người nông dân ban đầu cho rằng đây chỉ là một mảnh kim loại hoặc khoáng vật thông thường bị vùi lấp từ lâu.

Tuy nhiên, khi tiếp tục đào xuống, ông Michel nhận thấy phần vật chất bên dưới có màu vàng đặc trưng và xuất hiện thành từng lớp tự nhiên. Phát hiện bất thường khiến ông quyết định báo cáo sự việc với cơ quan chức năng địa phương thay vì tự ý đào bới thêm.

Các đánh giá ban đầu được truyền thông dẫn lại cho rằng khu đất của gia đình người nông dân có thể nằm phía trên một mỏ vàng với trữ lượng lên tới 150 tấn. Giá trị số khoáng sản này được ước tính khoảng 4 tỷ euro, tương đương hơn 120.000 tỷ đồng.

Ông Michel được cho là đã vô cùng kinh ngạc khi biết ngay dưới khu vườn quen thuộc của gia đình có thể tồn tại một nguồn tài nguyên lớn đến vậy. Trước đó, người đàn ông chưa từng nhận thấy dấu hiệu nào cho thấy khu đất có chứa kim loại quý.

Thông tin về phát hiện nhanh chóng được lan truyền, kéo theo nhiều người hiếu kỳ tìm đến khu vực sinh sống của gia đình ông Michel. Cuộc sống vốn yên bình của người nông dân và người thân vì thế bị xáo trộn đáng kể.

Chính quyền lập tức phong tỏa khu vườn

Sau khi tiếp nhận báo cáo, giới chức địa phương đã nhanh chóng dựng rào chắn và hạn chế người không có nhiệm vụ tiếp cận khu đất.

Các nhóm chuyên môn được cử đến để lấy mẫu đất, đo đạc và khoanh vùng khu vực nghi có khoáng sản. Quá trình khảo sát nhằm xác định thành phần địa chất, phạm vi phân bố cũng như trữ lượng thực tế của lớp vật chất được phát hiện.

Bên cạnh yếu tố địa chất, cơ quan chức năng còn phải đánh giá những vấn đề liên quan đến pháp lý và môi trường trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc khai thác.

Dù mỏ vàng được cho là nằm trên đất thuộc quyền sở hữu của gia đình, người nông dân cũng không được phép tự ý đào hoặc mang khoáng sản đi sử dụng.

Theo quy định quản lý khoáng sản tại Pháp, quyền sở hữu một mảnh đất không đồng nghĩa chủ đất mặc nhiên sở hữu toàn bộ tài nguyên nằm sâu bên dưới. Việc thăm dò và khai thác khoáng sản phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, đồng thời tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Bởi vậy, ngay cả trong trường hợp kết quả khảo sát xác nhận có một mỏ vàng lớn, ông Michel cũng không thể tự mình tổ chức khai thác. Các khoản hỗ trợ hoặc bồi thường dành cho gia đình người nông dân, nếu phát sinh, sẽ được xem xét theo quy định pháp luật và mức độ ảnh hưởng của dự án đối với khu đất.

Lo ngại tác động đến vùng núi lửa cổ

Auvergne được biết đến là khu vực có cảnh quan địa chất đặc biệt với nhiều dãy núi lửa cổ, đồng cỏ và hệ sinh thái nhạy cảm.

Vì vậy, khả năng triển khai một dự án khai thác khoáng sản quy mô lớn tại đây được cho là sẽ phải trải qua quá trình thẩm định kéo dài. Hoạt động đào sâu xuống lòng đất có thể làm thay đổi cấu trúc địa chất, ảnh hưởng đến nguồn nước, thảm thực vật và đời sống của cộng đồng dân cư xung quanh.

Các cơ quan chức năng cần xác định việc khai thác có mang lại lợi ích kinh tế đủ lớn để bù đắp những rủi ro về môi trường hay không. Trong nhiều trường hợp, phát hiện một mỏ khoáng sản không có nghĩa khu vực đó chắc chắn sẽ được đưa vào khai thác.

Sau khi câu chuyện được biết đến rộng rãi, một số người đã tìm cách tiếp cận khu đất đang bị phong tỏa. Thậm chí, xuất hiện thông tin nhiều người quan tâm đến việc mua những khu đất lân cận với hy vọng bên dưới cũng có vàng hoặc các loại khoáng sản có giá trị khác.

Tuy nhiên, giới chức địa phương được cho là đã tăng cường kiểm soát, đồng thời cảnh báo người dân không tự ý đào bới hoặc xâm nhập khu vực khảo sát.

Đến nay, quá trình lấy mẫu và đánh giá trữ lượng thực tế vẫn chưa hoàn tất. Khu vườn của người nông dân tiếp tục nằm trong phạm vi hạn chế tiếp cận và chưa có quyết định chính thức nào về khả năng khai thác.

Nếu những ước tính ban đầu được xác nhận, đây có thể trở thành một trong những phát hiện khoáng sản đáng chú ý tại châu Âu. Sự việc cũng đặt ra câu hỏi về quyền lợi của chủ đất khi tài nguyên quý được tìm thấy bên dưới tài sản của họ, cũng như cách cân bằng giữa lợi ích kinh tế và yêu cầu bảo vệ môi trường.

Theo TOI, AA, Econews