Nóng: Khởi tố Hiệu trưởng trường chuyên Tuyên Quang và 6 người trong vụ 147 điểm 10 môn Toán

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chiều 15/7/2026, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 07 bị can (trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 06 trường hợp liên quan) cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Như vậy đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 26 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan điều tra bước đầu xác định động cơ dẫn đến hành vi vi phạm xuất phát từ áp lực thành tích.

Công an tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục thông tin về vụ án trên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, được giao nhiệm vụ thư ký điểm thi.

Bị can Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang - Ảnh: Công an Tuyên Quang

Cơ quan điều tra xác định bà Hằng đã chỉ đạo, định hướng một số cán bộ, giám thị tạo điều kiện cho thí sinh trong quá trình làm bài. Từ sự chỉ đạo này, Nguyễn Hà Duy đã vào phòng thi để hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh trong giờ thi môn Toán.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp sáng 1/7, kết quả của học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang gây chú ý. Hơn 290 trong số 328 thí sinh, thuộc dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, đạt từ 9 điểm Toán trở lên; trong đó hơn 140 em đạt điểm 10 tuyệt đối. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước.

328 thí sinh chuyên Tuyên Quang vẫn được đăng ký xét tuyểnLiên quan vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nhiều ý kiến băn khoăn liệu các học sinh tại đây được đăng ký xét tuyển có làm giảm cơ hội trúng tuyển của những thí sinh khác hay không?

Chiều nay 15/7, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn thường xuyên theo dõi, chỉ đạo việc xử lý. Trong đó nhấn mạnh việc xử lý phải bảo đảm đồng thời hai nguyên tắc: giữ nghiêm kỷ cương, bảo đảm sự nghiêm minh, công bằng của Kỳ thi; đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh theo đúng quy định của pháp luật.

“Chúng ta cần phân biệt rõ giữa quyền và trách nhiệm của thí sinh. Quyền của học sinh là được đăng ký xét tuyển đại học, còn trách nhiệm là tuân thủ Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh và các quy định pháp luật có liên quan.

Trường chuyên Tuyên Quang - Ảnh: VPG

Trường hợp sau đó xác định thí sinh nào vi phạm quy chế thi hoặc quy chế tuyển sinh thì thí sinh đó sẽ bị xử lý theo đúng quy định, tương ứng với tính chất và mức độ vi phạm.

Đăng ký xét tuyển không đồng nghĩa được trúng tuyển

Lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học nhấn mạnh việc đăng ký nguyện vọng chỉ là ghi nhận quyền tham gia xét tuyển của thí sinh.

”Hiện chúng tôi được biết các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh và làm rõ vụ việc. Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền đối với từng thí sinh, các bạn học sinh tại điểm thi này vẫn được thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch chung “, VTC News dẫn lời GS.TS Nguyễn Tiến Thảo nói.