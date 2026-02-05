Nóng: Một ngân hàng hơn 300 năm tuổi vừa bị phạt hơn 5 tỷ đồng vì phạm lỗi nghiêm trọng

Cơ quan giám sát trừng phạt tài chính của Vương quốc Anh, Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI), vừa áp mức tiền phạt 160.000 bảng Anh (5,6 tỷ đồng) đối với Bank of Scotland, chi nhánh ngân hàng thuộc Lloyds Banking Group, vì vi phạm các quy định trừng phạt tài chính.

Thông báo của OFSI cho biết ngân hàng này đã xử lý 24 khoản thanh toán với tổng trị giá khoảng 77.383 bảng Anh trong tháng 2/2023 liên quan tới một tài khoản cá nhân bị áp lệnh trừng phạt. Các giao dịch này đã vi phạm các quy định trong chương trình trừng phạt tài chính mà Anh ban hành.

Được biết, chủ nhân của tài khoản này đã sử dụng một hộ chiếu Anh có cách viết khác biệt so với danh sách trừng phạt. Điều này khiến hệ thống sàng lọc tự động của ngân hàng không nhận diện được tài khoản đáng ngờ, vậy nên đã vô tình mở và cho phép các giao dịch được thực hiện trong gần 3 tuần trước khi phát hiện ra.

OFSI đánh giá đây là lỗi trong kiểm soát tuân thủ quy định trừng phạt, khi hệ thống kiểm tra danh tính và sàng lọc khách hàng chưa hoạt động hiệu quả. Trong khi đó, ngân hàng cho biết họ đã tự nguyện báo cáo những sai sót này cho cơ quan chức năng vào tháng 3/2023, và điều này đã giúp mức phạt chỉ còn 160.000 bảng - giảm 50% so với mức ban đầu.

Người phát ngôn của Lloyds Banking Group - công ty mẹ của Bank of Scotland - khẳng định ngân hàng xử lý vụ việc một cách nhanh chóng và minh bạch, chủ động báo cáo khi phát hiện sai sót và tăng cường các biện pháp kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định chống rửa tiền, kiểm tra khách hàng và kiểm soát trừng phạt tài chính.

Việc OFSI xử phạt Bank of Scotland nhấn mạnh sự siết chặt giám sát tuân thủ trừng phạt tài chính tại Anh, đặc biệt đối với các ngân hàng hoạt động trong bối cảnh địa chính trị nhạy cảm. Đây là lời cảnh báo rằng hệ thống kiểm tra danh sách trừng phạt và quy trình tuân thủ khách hàng (KYC) cần phải được tối ưu hóa liên tục để ngăn ngừa rủi ro pháp lý và bảo đảm tuân thủ quy định quốc tế.

Được biết, Bank of Scotland là một trong những ngân hàng lâu đời nhất, không chỉ của Vương quốc Anh mà của toàn châu Âu, với lịch sử phát triển kéo dài hơn ba thế kỷ. Ngân hàng này được thành lập năm 1695, theo một đạo luật của Quốc hội Scotland, trong bối cảnh quốc gia này đang tìm cách xây dựng một hệ thống tài chính độc lập, phục vụ thương mại và phát triển kinh tế trong nước.

Ngay từ những năm đầu, Bank of Scotland đã đóng vai trò quan trọng trong việc cấp tín dụng cho thương mại, công nghiệp và nông nghiệp, góp phần đặt nền móng cho sự phát triển kinh tế của Scotland thời kỳ hậu Trung cổ. Không giống nhiều ngân hàng cùng thời chỉ phục vụ giới quý tộc, Bank of Scotland sớm hướng tới khách hàng doanh nghiệp và tầng lớp trung lưu, tạo nên nét đặc trưng về tính “ngân hàng quốc dân”.

Ngày nay, Bank of Scotland tập trung vào ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ, phục vụ hàng triệu khách hàng cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục giữ vai trò lịch sử như một biểu tượng tài chính của Scotland trong hệ thống ngân hàng hiện đại của Anh.﻿

