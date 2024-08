Nóng: Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, một người tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h45 cùng ngày, tại Km 128 600 cầu Ngòi Gùa, Cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận xã YCan, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô tải biển số 24C 060.13 do anh Lê Thanh Hải (SN 1968, trú tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) điều khiển theo chiều Lào Cai - Hà Nội với xe ô tô tải biển số 88C 247.15 do anh Lê Tuấn Anh (SN 1993, trú tại Xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển chạy theo chiều Hà Nội - Lào Cai và xe ô tô tải pickup biển số 29C 878.45 do anh Đặng Văn Quang (SN 1981, trú tại Xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) điều khiển, trên xe đi cùng có chị Vũ Thị Liên (SN 1985, trú tại Nghĩa Hưng, Nam Định).

Vụ tai nạn gây tắc đường

Hậu quả, 1 người chết tại hiện trường là anh Lê Tuấn An lái xe tải BKS 88C - 247.15 và 1 người khác bị thương, đã được đưa đi bệnh viện. 3 xe ô tô nói trên bị hư hỏng nặng.

Một người tử vong sau vụ tai nạn (Ảnh OFFB)

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT phối hợp với các đơn vị liên quan và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trấn Yên phân luồng, bảo vệ hiện trường và điều tra giải quyết theo quy định.