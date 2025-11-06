Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NÓNG: Thêm 1 vụ bạo lực học đường nghiêm trọng, nam sinh lớp 8 hành hung bạn học, đẩy nạn nhân rơi xuống hồ nước rồi bỏ đi!

06-11-2025 - 06:49 AM | Xã hội

Vụ việc đang được dư luận hết sức quan tâm.

Một vụ việc nghiêm trọng khiến dư luận phẫn nộ vừa xảy ra tại phường Yên Bái (TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai), khi một nam sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung hành hung bạn học, sau đó đẩy nạn nhân qua lan can rơi xuống hồ nước rồi bỏ đi.

Tối 5/11, lãnh đạo UBND phường Yên Bái xác nhận với phóng viên báo VietNamNet rằng khoảng 16h30 cùng ngày, công an phường nhận được tin báo về vụ xô xát giữa hai học sinh lớp 8 của Trường THCS Quang Trung.

Trong lúc mâu thuẫn, một nam sinh đã có hành vi đẩy bạn mình qua lan can khiến nạn nhân rơi xuống hồ nước gần đó, rồi rời khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, nhà trường cùng công an phường đã đến hiện trường, đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

NÓNG: Thêm 1 vụ bạo lực học đường nghiêm trọng, nam sinh lớp 8 hành hung bạn học, đẩy nạn nhân rơi xuống hồ nước rồi bỏ đi!- Ảnh 1.

Nam sinh lớp 8 sau khi hành hung đã đẩy nạn nhân xuống hồ nước rồi bỏ đi. Ảnh: Vietnamnet

Ông Luyện Hữu Chung - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai - cho biết với Vietnamnet, theo báo cáo ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, hai bên cãi vã rồi dẫn đến xô xát. Trong lúc mất bình tĩnh, nam sinh được cho là có biểu hiện tăng động đã nhấc và đẩy bạn xuống hồ.

“Về thông tin cho rằng nam sinh sử dụng hung khí tấn công nạn nhân, hiện cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra để làm rõ,” ông Chung nói thêm.

Theo Thanh Hương

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung ương lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV

Trung ương lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV Nổi bật

Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nổi bật

Giả danh người cung cấp tin, kẻ lừa đảo chiếm đoạt tiền của Công an gần 20 tỉnh

Giả danh người cung cấp tin, kẻ lừa đảo chiếm đoạt tiền của Công an gần 20 tỉnh

06:46 , 06/11/2025
Chồng ca sĩ Đoàn Di Băng bị khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi gì?

Chồng ca sĩ Đoàn Di Băng bị khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi gì?

20:33 , 05/11/2025
14 chủ tịch UBND tỉnh, thành phố là người địa phương

14 chủ tịch UBND tỉnh, thành phố là người địa phương

20:18 , 05/11/2025
Thêm chiêu trò lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến shipper giao hàng

Thêm chiêu trò lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến shipper giao hàng

20:16 , 05/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên