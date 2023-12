Nóng trong tuần: Động đất rung chuyển Trung Quốc; Israel mở rộng chiến dịch trên bộ tại Gaza

Động đất rung chuyển Trung Quốc

Trận động đất mạnh 6,2 độ xảy ra vào đêm 18/12 tại tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc đã khiến ít nhất 137 người thiệt mạng, gần 1.000 người bị thương và hơn 207.000 ngôi nhà bị hư hại.

Đây là trận động đất gây thiệt hại về sinh mạng nhiều nhất tại Trung Quốc kể từ năm 2014 khi một thảm hoạ tương tự cướp đi sinh mạng của 617 người và tàn phá tỉnh Vân Nam.

Sau thảm hoạ, Chính phủ Trung Quốc đã ban bố cấp độ ứng phó thứ hai trong bốn cấp độ ứng phó khẩn cấp. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi "nỗ lực toàn diện" trong hoạt động tìm kiếm và cứu trợ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Khoảng 2.200 nhân viên từ sở cứu hỏa tỉnh Cam Túc và 900 nhân viên từ lực lượng lâm nghiệp, cũng như 260 nhân viên cứu hộ khẩn cấp chuyên nghiệp đã được điều động đến vùng thảm họa.

Theo giới chức địa phương, 19 trạm y tế tạm thời và một bệnh viện dã chiến đã được lập để đáp ứng nhu cầu cứu chữa của các nạn nhân tại các khu vực động đất. 21 đội y tế đã nhanh chóng được điều tới 35 ngôi làng bị ảnh hưởng của trận động đất để tiến hành thăm khám tại từng nhà dân.

Do khu vực xảy ra thảm họa nằm ở vùng cao, có thời tiết giá lạnh nên các nỗ lực cứu hộ đang được thực hiện một cách khẩn trương và mạnh mẽ nhằm ngăn chặn một thảm họa thứ cấp do các yếu tố ngoài trận động đất gây ra.

Mặc dù 72 giờ sau trận động đất là thời gian có nhiều hy vọng nhất để giải cứu những người sống sót, nhưng thời gian trong lần thảm họa này đang bị rút ngắn do thời tiết khắc nghiệt, buộc những nạn nhân bị mắc kẹt phải đối mặt với nguy cơ cao hơn. Những người bị mắc kẹt dưới những ngôi nhà đổ nát tiếp xúc lâu với nhiệt độ -10 độ C có nguy cơ bị hạ thân nhiệt nhanh chóng và chỉ có thể sống được từ 5 đến 10 giờ ngay cả khi không bị thương.

Tờ China Daily dẫn nhận định của giới chuyên gia chỉ ra 4 yếu tố khiến trận động đất ở Cam Túc có sức tàn phá nặng nề hơn so với những trận động đất cùng cường độ. Thứ nhất, động đất xảy ra vào ban đêm khi nhiều người đang ngủ khiến việc phát hiện và sơ tán trở nên khó khăn. Thứ hai, khu vực xảy ra động đất là nơi tập trung đông dân cư. Ngoài ra, nhiều ngôi nhà ở khu vực bị ảnh hưởng ở Cam Túc và Thanh Hải không được thiết kế vững chãi để chống chọi với một trận động đất mạnh. Cuối cùng là trận động đất gây ra những chấn động rất mạnh trên mặt đất kéo theo hiện tượng lở núi, lở đất nghiêm trọng.

Triều Tiên phóng thành công tên lửa ICBM Hwasong-18 lần thứ ba

Triều Tiên phóng thử thành công ICBM Hwasong-18. Ảnh: KCNA/TTXVN

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nước này đã phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-18 trong sáng 18/12. Tên lửa đã đạt tới độ cao tối đa 6.518,2 km và bay 1.002,3 km trong khoảng 73 phút, trước khi hạ cánh chính xác xuống khu vực đã định sẵn ở vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thị sát vụ phóng. Nhà lãnh đạo cho biết vụ phóng thử gửi một tín hiệu rõ ràng tới các thế lực thù địch cũng như thể hiện ý chí và sức mạnh vượt trội của Triều Tiên.

Đây là vụ phóng ICBM thứ 5 của Triều Tiên trong năm nay. Trong năm 2023, Triều Tiên đã phóng ICBM Hwasong-15 và Hwasong-17 lần lượt vào tháng 2 và tháng 3. Nước này cũng đã phóng thử tên lửa Hwasong-18 dùng nhiên liệu rắn vào tháng 4 và tiến hành thử nghiệm lần thứ hai đối với tên lửa này trong tháng 7. Bình Nhưỡng khẳng định vụ phóng thử này không gây tác động tiêu cực đối với an ninh của các nước láng giềng. Tuy nhiên, theo đánh giá của Nhật Bản, tên lửa mới nhất của Triều Tiên có khả năng vươn tới mọi địa điểm trên lãnh thổ Mỹ.

Ngay sau vụ phóng, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) đã tăng cường mức cảnh giác cao. Trong một thông báo tới báo giới, JCS nêu rõ quân đội nước này đang duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó, đồng thời chia sẻ chi tiết với Mỹ và Nhật Bản các thông tin liên quan đến vụ phóng này. Trong khi đó, Mỹ và Nhật Bản đã triển khai một hệ thống chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa của Triều Tiên trong thời gian thực. Mỹ - Nhật - Hàn cũng cùng nhau xây dựng một kế hoạch nhiều năm cho các cuộc tập trận quân sự 3 bên nhằm mục tiêu tìm giải pháp ứng phó tốt hơn với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Cùng ngày, hãng tin Yonhap cho biết Hàn Quốc và Mỹ vừa tiến hành cuộc tập trận chung tác chiến đặc biệt trong môi trường giả định là khu đô thị, nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến.

Israel mở rộng các cuộc tấn công trên bộ tại Gaza

Binh sĩ Israel gác bên ngoài đường hầm vừa phát hiện của Hamas ở phía Bắc Dải Gaza. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau khi tuyên bố Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã “xóa sổ” hầu hết các tiểu đoàn Hamas ở phía Bắc Gaza, giờ đây quân đội Israel bắt đầu chuyển sang các khu vực giao tranh mới như Daraj và Tuffah của Thành phố Gaza.

Theo báo The Times of Israel, trong một tuyên bố ngày 20/12, người phát ngôn của IDF, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari cho biết lực lượng sắp kết thúc cuộc tấn công trên bộ ở phía Bắc Dải Gaza sau khi đánh tan hầu hết các tiểu đoàn Hamas trong khu vực.

Theo ông, quân đội bắt đầu chuyển sang chiến đấu với lực lượng Hamas tại các khu lân cận Daraj và Tuffah sau gần hai tháng kể từ khi IDF bắt đầu cuộc tấn công trên bộ vốn tập trung chủ yếu vào phía Bắc Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết quân đội về cơ bản đã chinh phục được một nửa khu vực này.

Cũng trong một tuyên bố cùng ngày, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Phương Nam của IDF, Thiếu tướng Yaron Finkelman, cho biết quân đội đang trong một giai đoạn quan trọng khác của cuộc tấn công tại các khu vực mới.

Ngày 22/12, quân đội Israel cho biết sẽ đưa thêm lực lượng chiến đấu đến phía Nam Khan Younis, đồng thời yêu cầu người dân rời khỏi trại tị nạn al-Bureij.

Cả hai địa điểm trên trước đây được công bố là khu vực an toàn dành cho người tị nạn từ phía Bắc Gaza. Quân đội Israel đã hối thúc các cư dân ở Al-Bureij, trung tâm Dải Gaza di tản về phía Nam ngay lập tức. Động thái cho thấy trọng tâm mới của quân đội Israel trong chiến dịch tấn công trên bộ đang tiếp diễn ác liệt ở phía Nam dải đất.

Khi hy vọng về bước đột phá trong các cuộc đàm phán tuần này ở Ai Cập nhằm mục đích thuyết phục Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas nhất trí một lệnh ngừng bắn mới ngày càng giảm sút, các cuộc không kích, pháo kích và giao tranh được báo cáo xảy ra trên khắp lãnh thổ Palestine.

Theo truyền thông phương Tây, quân đội Israel đã tập kích ít nhất 3 địa điểm ở Gaza, nơi họ đã ra lệnh cho dân thường sơ tán đến, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh đầu tiên giữa Israel - Hamas kết thúc hồi đầu tháng này.

Trong thông báo ngày 22/12, cơ quan y tế ở Dải Gaza cho biết 390 người Palestine đã thiệt mạng và 734 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào dải đất này trong 48 giờ qua.

Thông báo cũng cho hay, đến nay, ít nhất 20.057 người Palestine đã thiệt mạng và 53.320 người bị thương ở Dải Gaza kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ vào ngày 7/10.

Thế giới rộn ràng chờ đón Giáng Sinh và Năm mới

Nhiều nước trên thế giới đang náo nức chuẩn bị chào đón Lễ Giáng sinh và Năm mới. Ảnh: Trang trí chào đón lễ Giáng sinh tại Vancouver, Canada. Ảnh: THX/TTXVN

Nhiều nước trên thế giới đang náo nức chuẩn bị chào đón Lễ Giáng sinh và Năm mới. Từ Nhật Bản cho đến Canada, Nga hay Mỹ đều đang chìm trong khung cảnh nhộn nhịp rực rỡ, được tô điểm bởi ánh đèn và những kiểu trang trí đậm chất Giáng sinh. Ánh đèn lấp lánh đủ sắc màu mùa lễ hội như xoá tan không khí ảm đạm ngày đông, mang sự ấm áp đến cho những người đang dạo chơi trên các con phố.

Tại Mỹ, không khí Giáng sinh thể hiện rõ trên khắp các đại lộ lớn. Đây cũng được coi là thời điểm tuyệt vời nhất trong năm ở Chicago, Illinois và Los Angeles khi đâu đâu cũng náo nhiệt và rực rỡ ánh đèn. Người dân nô nức đổ về các toà nhà lớn trang trí theo chủ đề Giáng sinh để chụp ảnh, hoà mình vào không khí lễ hội của tại công viên giải trí nổi tiếng.

Trong khi đó, tại Mexico, nhiều địa phương đang tất bật làm Piñata, một sản phẩm thủ công truyền thống không thể thiếu trong các dịp lễ, sinh nhật hay họp mặt gia đình trong những ngày cuối năm của người dân quốc gia Mỹ Latinh này.

Tuy nhiên, tại một số khu vực, xung đột và khó khăn về kinh tế cũng một phần làm không khí chào đón Giánh sinh.

Khác với không khí rộn ràng hằng năm, năm nay, khu vực bên ngoài nhà thờ Nativity ở thánh địa Bethlehem tại Bờ Tây không còn cảnh tượng nhộn nhịp những du khách và người hành hương hay những nhóm diễu hành phục trang rực rỡ. Không khí trở nên tĩnh lặng một cách ám ảnh khi xung đột Hamas-Israel vẫn leo thang từng ngày ở Dải Gaza.

Tại Indonesia, lực lượng Cảnh sát Quốc gia (Polri) đã lên kế hoạch huy động 129.923 nhân viên để đảm bảo an ninh dịp Giáng sinh 2023 và Năm mới 2024 trong khuôn khổ chiến dịch “Ngọn nến” được triển khai thường niên. Chiến dịch trên sẽ được tiến hành từ ngày 22/12/2023 đến ngày 2/1/2024. Người phát ngôn Polri, Tổng thanh tra Sandi Nugroho cho biết chiến dịch an ninh trong kỳ nghỉ lễ cuối năm nay sẽ khác các năm trước do gần cuộc tổng tuyển cử ngày 14/2/2024.

Tại châu Âu, tình hình lạm phát cao khiến nhiều gia đình phải điều chỉnh ngân sách chi tiêu dịp lễ, bao gồm giảm chi phí quà tặng và hạn chế đi ăn ở nhà hàng. Thay vào đó, họ sẽ ưu tiên đón Giáng sinh tại nhà với thực phẩm và đồ uống giá rẻ hơn.

Đối với nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ, dù danh sách mua sắm dịp Giáng sinh - Năm mới 2024 đã được rút ngắn nhưng vẫn là một gánh nặng phải quan tâm. Khu phố Kizilay ở Ankara là nơi mua sắm ưa thích mà những người thu nhập trung bình và thấp tìm đến để săn lùng những món đồ giá rẻ. Tuy nhiên, không khí chuẩn bị cho Năm mới sắp tới tương đối trầm lắng. Người tiêu dùng đang "thắt lưng buộc bụng" do lạm phát tăng cao (62%), đồng tiền mất giá.