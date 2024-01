Nóng: Ứng dụng Be vừa nhận đầu tư hơn 739 tỷ từ VPBank Securities, quyết đấu với Grab, Shopee Food

Ngày 10/1, Công ty Cổ phần Be Group, đơn vị sở hữu và phát triển nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ Be đã tiếp nhận khoản đầu tư từ Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS), thành viên thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Trong đó, VPBank Securities sẽ đầu tư sở hữu cổ phần Be Holdings – công ty chủ sở hữu của Be Group. Tổng giá trị thương vụ sau giao dịch lên tới 739,5 tỷ đồng.

Khoản đầu tư này sẽ bổ sung tiềm lực tài chính hỗ trợ vững vàng cho Be Group tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển mạnh mẽ kể từ sau Covid, vươn tới là ứng dụng đa dịch vụ Việt Nam hàng đầu thị trường. Sự tham gia của một tổ chức tài chính lớn như VPBankS sẽ khẳng định tiềm năng tăng trưởng của Be Group, cũng như bổ sung các nguồn lực hỗ trợ về quản trị, khả năng tiếp cận vốn, tài chính. VPBankS cũng sẽ là nhà đầu tư tổ chức đầu tiên tham gia vào công ty chủ sở hữu Be Group, nắm giữ cổ phần thiểu số.

Be Group sẽ sử dụng nguồn vốn được bổ sung để tiếp tục mở rộng và nâng cao toàn diện các dịch vụ gọi xe, giao hàng, dịch vụ số, dịch vụ tài chính cũng như mở rộng các thị trường, dịch vụ mới thuộc lĩnh vực tiêu dùng, giao thông vận tải với tầm nhìn phục vụ 20 triệu người dùng Việt Nam trong các nhu cầu hàng ngày cùng mạng lưới đối tác chiến lược của tập đoàn. Công ty cũng đặt mục tiêu có lãi Ebitda trong năm tài chính 2024.

Be Group là công ty công nghệ Việt Nam sở hữu và phát triển nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ "Be". Be hiện cung cấp hơn 15 dịch vụ: bao gồm từ gọi xe-di chuyển đa phương thức (ô tô, taxi, taxi điện, xe máy, xe khách, xe bus, vé máy bay…) cho tới giao hàng, giao đồ ăn, bảo hiểm, dịch vụ viễn thông... và không ngừng phát triển thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ mới thuộc hệ sinh thái hướng tới phục vụ hơn 1 tỷ chuyến đi cho 20 triệu người tiêu dùng Việt Nam.

Sau 5 năm phát triển, nền tảng Be hiện vận hành hơn 300.000 tài xế, chỉ riêng trong năm 2023 đã vận hành 120 triệu chuyến đi phục vụ người dùng Việt Nam. Đến nay, Be đã mở rộng hoạt động đến 40 tỉnh thành và là công ty công nghệ Việt Nam phát triển bậc nhất trong mảng dịch vụ vận tải công nghệ - dịch vụ tiêu dùng, nắm giữ 35% thị phần chỉ riêng trong lĩnh vực gọi xe công nghệ.