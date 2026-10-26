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Nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên Etax Mobile

| | Kinh tế số

Khi nộp thuế đất qua eTax Mobile, người dân cần kiểm tra thông tin nghĩa vụ thuế, xác nhận chính xác số tiền và không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho người khác.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến hạn cuối nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, trong đó có đất ở của hộ gia đình, cá nhân, dù là nhà đất riêng lẻ hay căn hộ chung cư. Năm nay, do ngày 31/10 rơi vào thứ Bảy nên thời hạn nộp được chuyển sang thứ Hai - ngày 2/11. Người nộp thuế cần lưu ý thời hạn này để tránh phát sinh tiền chậm nộp.

Đồng thời, người dân có thể nộp thuế ngay trên điện thoại thông qua ứng dụng eTax Mobile, giúp tiết kiệm thời gian, thuận tiện hơn trong tra cứu và thanh toán, khi thông tin nghĩa vụ thuế đã được cập nhật trên hệ thống.

Bước 1: Người nộp thuế mở ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại và đăng nhập bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử. Nếu chưa có tài khoản, người nộp thuế thực hiện đăng ký theo hướng dẫn trên ứng dụng.

Bước 2: Liên kết tài khoản ngân hàng. Tại chức năng "Liên kết tài khoản", chọn ngân hàng và thực hiện các bước theo hướng dẫn.

Bước 3: Tra cứu nghĩa vụ thuế. Tại màn hình chính, chọn chức năng "Nộp thuế", sau đó thực hiện tra cứu theo hướng dẫn. Kiểm tra thông tin về khoản thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và số tiền phải nộp được hệ thống hiển thị.

Bước 4: Thực hiện nộp thuế. Chọn khoản thuế cần nộp, kiểm tra kỹ thông tin người nộp thuế, nội dung khoản thu và số tiền. Tiếp đó, chọn phương thức thanh toán hoặc tài khoản ngân hàng đã liên kết, xác nhận giao dịch và thực hiện xác thực theo yêu cầu của ngân hàng.

Bước 5: Kiểm tra kết quả, sau khi giao dịch thành công, người nộp thuế kiểm tra thông báo kết quả và chứng từ nộp thuế điện tử trên ứng dụng theo hướng dẫn để xác nhận việc thanh toán.

Trong trường hợp chưa thấy hiển thị nghĩa vụ thuế, người nộp thuế nên kiểm tra lại thông tin và liên hệ cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn. Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu hay mã OTP cho người khác.

Nộp thuế trực tuyến giúp người dân chủ động hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần tra cứu đúng khoản phải nộp, kiểm tra kỹ thông tin và hoàn thành nghĩa vụ đúng thời hạn.

Theo Huyền Châu

VTV

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