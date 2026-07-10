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Nốt ruồi nhiều năm hóa ung thư da

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Nốt ruồi nhiều năm hóa ung thư da

VTV.vn - Một bệnh nhân 89 tuổi nhập viện vì gãy xương sau ngã, tình cờ được phát hiện khối u vùng mặt. Tổn thương ban đầu chỉ là một nốt ruồi nhỏ tồn tại nhiều năm.

Trong quá trình điều trị gãy đầu dưới xương quay tại Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình (Quảng Trị), các bác sĩ phát hiện người bệnh có khối u sần ở vùng mặt.

Theo người bệnh, tổn thương ban đầu chỉ là một nốt ruồi nhỏ xuất hiện từ nhiều năm trước. Theo thời gian, nốt ruồi phát triển lớn dần, kèm ngứa, viêm đỏ, dễ chảy máu và lan rộng nhưng không được thăm khám.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm cần thiết, trong đó có chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA), người bệnh được chẩn đoán mắc ung thư da tế bào đáy. Các bác sĩ đã phẫu thuật cắt rộng khối u kết hợp tạo hình vùng khuyết da nhằm loại bỏ tổn thương và phục hồi chức năng cũng như tính thẩm mỹ.

Theo các bác sĩ, đây không phải trường hợp cá biệt. Thời gian qua, bệnh viện tiếp nhận nhiều người bệnh có khối u da hoặc nốt ruồi tồn tại nhiều năm nhưng chỉ đến khám khi tổn thương đã phát triển lớn, loét, chảy máu hoặc nghi ngờ ác tính, khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn.

BSCKI Nguyễn Nhật Nam, chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các nốt ruồi hoặc tổn thương trên da khi có những dấu hiệu bất thường như kích thước tăng nhanh, thay đổi màu sắc hoặc hình dạng, bờ không đều, ngứa, đau, viêm đỏ, loét hoặc dễ chảy máu.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện nốt ruồi hoặc tổn thương da có dấu hiệu thay đổi bất thường, người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và chẩn đoán sớm. Việc phát hiện và điều trị kịp thời giúp hạn chế nguy cơ khối u xâm lấn, giảm biến chứng và nâng cao hiệu quả điều trị.

Theo Linh Chi

VTV

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