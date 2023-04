NovaGroup bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu Novaland (NVL)

Cập nhật mới đây, CTCP NovaGroup báo cáo kết quả giao dịch bán hơn 480.700 cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) theo hình thức khớp lệnh từ ngày 27/2 – 29/3. Lý do giao dịch là do công ty chứng khoán bán cổ phiếu cầm cố.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu NVL do NovaGroup nắm giữ giảm từ 572,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 29,379%) xuống còn 572,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 29,355%).

Trước đó, ngày 27/3, NovaGroup cũng đăng ký bán ra 38 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 30/3 – 28/4, với mục đích cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương pháp thỏa thuận và khớp lệnh.

Ở chiều ngược lại, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, con gái của ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Novaland đồng thời là Chủ tịch NovaGroup đã mua vào gần 19,4 triệu trong tổng số 44,5 triệu cổ phiếu NVL đã đăng ký, qua đó nâng sở hữu lên 21,64 triệu đơn vị, tương đương 1,11% cổ phần.

Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ 10/2 đến 10/3 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Lý do không hoàn tất giao dịch được bà Quỳnh đưa ra là do “đối tác thay đổi thời gian giao dịch”.

Trong một diễn biến liên quan, Novaland cũng có văn bản xin gia hạn việc nộp và công bố BCTC kiểm toán năm 2022 dự kiến đến ngày 15/4/2022.

Nguyên nhân là do Novaland đang sắp xếp, ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước tái cơ cấu doanh nghiệp. Ngoài ra, đơn vị kiểm toán cần thêm thời gian tiến hành thủ tục kiểm toán và đánh giá toàn diện khách quan để có thể hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.

Trên thị trường , chốt phiên 3/4, cổ phiếu NVL dừng lại ở mức giá 12.850 đồng, tăng 1,2% so với kết phiên cuối tuần trước. Tính chung 1 tháng trở lại đây, cổ phiếu bất động sản này đã hồi phục 24%.