Novaland chốt ngày chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu để cơ cấu nợ

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) vừa thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 431/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/09/2026.

Cụ thể, Novaland chào bán thêm tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện là 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chể chuyển nhượng. Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu từ ngày 08/10/2026 đến ngày 29/10/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 08/10/2026 đến ngày 26/10/2026.

Phối cảnh Novaworld Phan Thiết. Ảnh: NVL

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng. Trong đó, NVL dự chi 5.953,3 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc của 13 mã trái phiếu do chính công ty phát hành, tùy theo thỏa thuận với các trái chủ. Danh sách gồm các mã NVLH2224006, NVLH2123010, NVLH2123014, NVLH2123009, NVLH2123007, NVLH2123011, NVLH2223008, NVLH2123013, NVLH2123003, NVLH2124002, NVLH2123006, NVLH2223007 và NVLH2224005.

Bên cạnh đó, công ty dự kiến dùng 916,3 tỷ đồng để góp vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal. Nguồn vốn này được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc trái phiếu mã NSRCH2223001 do Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal phát hành.

Còn 1.137,3 tỷ đồng sẽ được Novaland "rót" vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền. Mục đích khoản vốn này để thanh toán gốc trái phiếu mã NTDCH2227001 theo thỏa thuận với trái chủ.

Theo kế hoạch, các khoản thanh toán trên dự kiến được thực hiện trong quý IV/2026 đến quý I/2027. Novaland cho biết thời điểm và giá trị giải ngân cho từng mục đích có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy tình hình thực tế, diễn biến thị trường và tiến độ thu xếp với các trái chủ.

Phương án chào bán cổ phiếu này là 1 trong 3 kế hoạch tăng vốn đã được cổ đông Novaland thông qua bằng hình thức lấy ý kiến văn bản trong tháng 7 vừa qua.

Hai phương án còn lại gồm phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và hơn 111,7 triệu chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) năm 2026.

Về lộ trình thực hiện, Novaland sẽ triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tiếp đến, công ty sẽ triển khai phát hành riêng lẻ, ESOP và các phương án khác (nếu có).