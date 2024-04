Novaland có động thái mới tại siêu dự án NovaWorld Phan Thiet

Novaworld Phan Thiet từng được Bình Thuận và Novaland đặt kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến, góp phần thay đổi thị trường du lịch của địa phương, nhưng dự án đang triển khai thì gặp vướng mắc pháp lý.

Song song với việc nhà phát triển dự án là Novaland lâm vào trình trạng khó khăn về tài chính thì pháp lý cũng là trở ngại lớn của Novaworld Phan Thiet suốt nhiều năm qua. Nhưng với sự nỗ lực của chủ đầu tư, Chính phủ và địa phương, các vướng mắc đang dần được tháo gỡ.

Cụ thể, UBND tỉnh Bình Thuận đã thành lập tổ công tác tháo gỡ các vướng mắc tại dự án Novaworld Phan Thiet. Trên cơ sở đó, tổ công tác đã rà soát, báo cáo, làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ nhằm giải quyết các vướng mắc liên quan.

Ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận từng cho biết, đến nay 4/5 vướng mắc lớn của dự án Novaworld Phan Thiet đã có bản được tháo gỡ. Riêng nội dung xác định giá đất vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, hiện nội dung xác định giá đất tại dự án NovaWorld Phan Thiet đang được Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện.

Khi khó khăn dần được tháo gỡ, Novaland cho biết đang thúc đẩy đưa dự án vào vận hành, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới để làm hồi sinh khu nghỉ dưỡng này.

Hiện, NovaWorld Phan Thiet cũng đã sẵn sàng hệ thống biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng, các bungalow resort tiện nghi như Wonderland Resort phong cách làng Âu, K-Town Resort phong cách làng truyền thống Hàn Quốc… cùng chuỗi nhà hàng ẩm thực đa phong cách tại khu vực quảng trường – bãi biển Bikini Beach và trong nội khu của từng tiện ích, mang đến cho du khách một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn.

Novaland cũng cho biết sẽ đưa vào vận hành Đồi Kỳ quan Wonder Hill - một hạng mục công trình độc đáo, quy mô được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của du lịch Bình Thuận trong thời gian tới. Tọa lạc tại vị trí đắc địa hiếm có, trên đồi cao 71m so với mực nước biển, từ Đồi Kỳ quan Wonder Hill, du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp với tầm nhìn không giới hạn 360 độ.

Ghi nhận thực tế từ các đơn vị khai thác vận hành biệt thự nghỉ dưỡng tại NovaWorld Phan Thiet, lượng du khách săn tìm và booking biệt thự cho dịp lễ đã tăng mạnh từ đầu tháng 4. Nhiều khách hàng còn giữ chỗ trước rất sớm, bởi vào mùa cao điểm hay dịp lễ tết, biệt thự nghỉ dưỡng gần như "full booking" trước cả tháng.

Điểm nhấn ấn tượng tại lễ hội chính là bữa tiệc âm nhạc diễn ra từ 19h – 22h, xuyên suốt 4 đêm từ 27/4 – 30/4 tại quảng trường biển Bikini Beach.

Khu vui chơi giải trí cũng được mở cửa để hút khách như Lãnh địa khủng long Dino Park, ‘tiểu châu Phi" thu nhỏ Safari Cafe, Công viên nước Wonderland Water Park, Công viên giải trí Circus Land,… NovaWorld Phan Thiet còn tăng tốc hoàn thiện,

Tại Wonder Hill, du khách được khám phá không gian sinh động bên trong Con tàu Kỳ quan được lấy cảm hứng từ con tàu truyền thuyết đã giải cứu loài người khỏi cơn đại hồng thủy.





Trong thời gian qua, lượng khách đến NovaWorld Phan Thiet tăng trưởng đột phá theo cấp số nhân khi chỉ trong 3 tháng đầu năm, đô thị ước tính đã đón hàng triệu lượt khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng.

Du lịch Bình Thuận năm 2023 ghi dấu thành công rực rỡ khi thu hút gần 8,5 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt trên 23.000 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2022, góp mặt vào danh sách 9 tỉnh, thành phố có doanh thu du lịch cao nhất cả nước. Ngành Du lịch Bình Thuận đặt mục tiêu chạm con số tăng trưởng lên đến 9,5 triệu lượt khách trong năm 2024.

Trong quý đầu năm 2024, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tiếp tục diễn ra sôi động với bình quân mỗi tháng ước đón hơn 700.000 lượt khách, riêng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn thu hút 205.000 lượt khách (tăng 28% so dịp Tết năm ngoái). Có thể nói, ngoài việc hưởng lợi từ các tuyến cao tốc đường bộ đi qua địa bàn tỉnh mới đưa vào khai thác, những đô thị du lịch như NovaWorld Phan Thiet đã và đang góp phần tạo "cú hích" lớn cho ngành du lịch Bình Thuận cất cánh.