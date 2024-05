Novaland, Hưng Thịnh Land, Saigon Glory... xử lý nợ các lô trái phiếu chậm trả ra sao?

Trong báo cáo mới nhất của VIS Rating, trong tháng 4/2024, trái phiếu chậm trả phát sinh lần đầu tiếp tục giảm, tỷ lệ trái phiếu chậm trả giữ nguyên ở mức 15%. Trong đó có hơn một nửa lượng trái phiếu chậm trả gốc/lãi đến từ nhóm ngành bất động sản dân cư với tỷ lệ là 30%.

Theo đó, chỉ có một trái phiếu chậm trả lần đầu với giá trị 47,3 tỷ đồng thuộc CTCP ADEC. Trái phiếu này được phát hành từ năm 2021 với giá trị phát hành là 430 tỷ đồng, được đảm bảo bằng cổ phiếu và tài sản là bất động sản của công ty con của CTCP ADEC là Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ cảng Mỹ Xuân.

Tổ chức phát hành (TCPH) này đã giảm lượng trái phiếu lưu hành thông qua nhiều đợt mua lại trước hạn và được các trái chủ chấp thuận gia hạn thời gian trả nợ gốc thêm 1 năm đến tháng 4/2024.

Về hoạt động tái cấu trúc nợ, có 6 tổ chức phát hành chậm trả thuộc nhóm ngành bất động sản dân cư và xây dựng (gồm Novaland, Hưng Thịnh Land, Saigon Glory, Signo Land, S-homes, IMG Huế) đã thực hiện hoàn trả một phần gốc trái phiếu cho trái chủ trong tháng 4. Tổng số tiền hoàn trả là 21 tỷ đồng, tương đương 0,2% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành của nhóm này.

Phần lớn trái phiếu đã gia hạn ngày đáo hạn đến cuối năm 2024 hoặc 2025 sau khi không trả được nợ gốc vào năm 2023.

VIS Rating cho biết, tỷ lệ thu hồi đối với trái phiếu chậm trả toàn thị trường không đổi so với tháng trước, ở mức 13% cuối tháng 4/2024.

Cụ thể, trong tháng 4/2024, Novaland đã thực hiện hoán đổi tài sản để hoàn trả một phần nợ trái phiếu chậm trả. Novaland hoán đổi một phần quyền tài sản thuộc dự án bất động sản của mình cho các trái chủ để thanh toán 1,82 tỷ đồng khoản nợ gốc của 1 mã trái phiếu đã chậm trả nợ gốc/lãi từ tháng 2/2023. Tính gộp hết các khoản đã thanh toán của Novaland sau khi chậm trả gốc/lãi, VIS Rating ước tính tỷ lệ thu hồi dư nợ gốc của mã trái phiếu này hiện ở mức 25%.

Bên cạnh đó, Hưng Thịnh Land đã tiến hành thanh toán một phần 4 lô trái phiếu với tổng giá trị tái cấu trúc là 3,99 tỷ đồng sau khi chậm trả nợ gốc/lãi vào ngày 31/8/2023.

Ngoài ra, Công ty TNHH Saigon Glory cũng thực hiện thanh toán một phần 1,26 tỷ đồng cho 5 lô trái phiếu chậm trả nợ gốc từ tháng 6-7/2023. Giá trị còn lại của 5 lô trái phiếu này sau khi tái cấu trúc lên đến 4.755 tỷ đồng.

Về phát hành mới trong tháng 4 tăng nhẹ so với tháng trước, lượng phát hành TPDN mới trong tháng 4/2024 là 17.700 tỷ đồng, cao hơn so với 17.100 tỷ đồng của tháng 3/2024. Phần lớn lượng phát hành mới trong tháng 4/2024 đến từ nhóm ngành Ngân hàng và Bất động sản dân cư. Kỳ hạn trung bình của trái phiếu phát hành trong tháng 4 là 3,11 năm, thấp hơn so với trung bình tháng trước là 4 năm.

Đơn vị này cho biết, gần 45% lượng trái phiếu phát hành trong tháng 4 đến từ Tập đoàn Vingroup và các công ty con, với tổng giá trị phát hành là 8.000 tỷ đồng. Trái phiếu kỳ hạn 2 năm do CTCP Vinhomes và Tập đoàn VinGroup phát hành là trái phiếu có thể mua lại, không đảm bảo, không chuyển đổi và không có tài sản bảo đảm với lãi suất coupon năm đầu tiên lần lượt là 12% và 12,5%.