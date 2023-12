Novaland tái cấu trúc gói trái phiếu quốc tế 300 triệu USD

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa có thông báo liên quan đến việc tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi 300 triệu USD, niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX-ST).



Lô trái phiếu này được phát hành vào năm 2021 cho các nhà đầu tư quốc tế do Credit Suisse AG, chi nhánh Singapore tư vấn và Bank of New York Mellon, chi nhánh London làm đại lý ủy thác. Lô trái phiếu này được phát hành nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và các hoạt động khác của nhóm doanh nghiệp. Gói trái phiếu có lãi suất 5,25% và đáo hạn năm 2026.

Novaland cho biết do khó khăn của thị trường bất động sản và áp lực tài chính, Công ty đã không thể thanh toán một số kỳ trả lãi của lô trái phiếu này dẫn đến sự kiện vi phạm theo điều khoản trái phiếu. Do đó, tập đoàn và các trái chủ nắm giữ gần 75% lô trái phiếu trên đã thảo luận và đạt được một thỏa thuận mới.

Cụ thể, các bên đã đạt đến việc ký kết thư hỗ trợ giao dịch vào ngày 14/12/2023. Theo đó, công ty và các trái chủ đã đồng thuận hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện giao dịch trái phiếu chuyển đổi ra cổ phần phổ thông. Thời gian thực hiện từ ngày ký kết thư hỗ trợ đến hết ngày 20/5/2024.



Theo những điều khoản hai bên đã thống nhất trong thư hỗ trợ, các khoản lãi phát sinh trước 31/12/2024 sẽ được thanh toán chậm khi đến đợt mua lại trước hạn hoặc khi đến hạn trái phiếu. Lãi phát sinh sau 31/12/2024 sẽ được thanh toán bằng tiền mặt.

Giá trị mua lại tại ngày đáo hạn hoặc mua lại trước hạn được tính bằng 115% tiền gốc ban đầu tư (đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng thêm lãi trả chậm, lãi phát sinh trên số lãi trả chậm.

Trong trường hợp chuyển đổi, giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/ cổ phiếu. Mỗi nhà đầu tư có 3 lần chuyển đổi (6 tháng, 18 tháng hoặc 30 tháng sau ngày hiệu lực sửa đổi) với mức giá chuyển đổi giảm dần. Số lượng trái phiếu được chuyển đổi cũng được phân bổ thành từng đợt tương ứng 30%, 40%, 20% và 10% thay vì chuyển đổi toàn bộ trong 1 lần.

Novaland cho biết các trái chủ đã đồng thuận cam kết trong thời gian thực hiện, các trái chủ sẽ không yêu cầu Novaland thanh toán ngay lãi và gốc của trái phiếu; không bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu đang nắm giữ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi bên này ký thư chấp thuận và thông báo chuyển nhượng.

Theo Novaland, giao dịch trái phiếu chuyển đổi sẽ giảm áp lực cho Công ty trong bối cảnh khó khăn chung cũng như các vướng mắc pháp lý đã gây nên nhiều thách thức cho thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty trong thời gian qua nói riêng. Giao dịch trái phiếu chuyển đổi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Công ty ổn định, sớm hồi phục và giúp tối đa hóa giá trị cho các bên liên quan.



Liên quan đến lô trái phiếu này, trước đó Novaland đã phát ra thông báo: "Trong giai đoạn này, Novaland cần thêm thời gian để phục hồi. Vì vậy, công ty mong nhận được sự chia sẻ của chủ nợ, trái chủ để sớm ổn định hoạt động kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ tài chính với trái chủ, cũng như các bên liên quan", doanh nghiệp địa ốc này nêu trong thông báo".

Đồng thời, Novaland cũng cho biết với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các ban ngành, những vướng mắc pháp lý tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, The Grand Manhattan... đã và đang dần được tháo gỡ với những tín hiệu tích cực. Trước đó, nhiều dự án của công ty cũng được tái khởi động như Victoria Village, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, The Grand Manhattan... dưới sự hỗ trợ của các đối tác tài chính lớn như TPBank, MBBank, VPBank, cũng như nhà thầu, doanh nghiệp xây dựng.