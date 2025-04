NTK nổi tiếng kể "tật xấu" của Hòa Minzy, lên kế hoạch đưa trang phục Bắc Bling vươn mình ra thế giới

Sau khi ra mắt, "Bắc Bling" của Hòa Minzy trở thành hiện tượng nổi bật tại thị trường nhạc Việt. MV "càn quét" các nền tảng số, chiếm Top 1 Âm nhạc Thịnh hành Việt Nam trong suốt thời gian dài và đến nay đã đạt con số ấn tượng 144 triệu view.

Sự bùng nổ của Bắc Bling khiến mọi hình ảnh xuất hiện trong MV đều tạo nên cơn sốt, trong đó là loạt trang phục mang màu sắc Kinh Bắc mà Hòa Minzy khoác lên mình. Nhiều diễn viên, hoa hậu, người mẫu bắt “trend” lên đồ như "Bắc Bling". Khắp mạng xã hội ngập tràn hình ảnh của các “liền anh, liền chị” diện yếm thắm, đội khăn mỏ quạ, khoác nón quai thao phá cách.

Cao Minh Tiến - nhà thiết kế đứng sau những bộ trang phục tạo "trend" trong Bắc Bling, với chiếc đầu trọc, kiểu nói chuyện hài hước, thú vị trông giống một food tiktoker - vốn là công việc tay trái cũng nhận được rất nhiều sự yêu mến - hơn là một nhà thiết kế thời trang. Nhắc đến Hòa, nhà thiết kế cười cười kể "tội":

"Hòa ấy à, nó hay trễ giờ lắm, nói một đằng làm một nẻo. Rồi thì cứ đùng đùng lên, có hôm gọi điện, nó kêu 2 ngày nữa em cần đồ nhé, ai mà trở tay cho kịp!

Nói thế thôi, chứ chắc do lịch trình của Hòa dày, hoặc có thể Hòa quên do bận nhiều việc quá. Tôi quý Hòa vì nó là đứa sống rất tình cảm và khéo léo.

Nhà thiết kế Cao Minh Tiến

Như vừa rồi, tôi kêu đau răng, Hòa sẵn sàng hẹn ngày qua đón tôi đi khám cùng luôn. Hoặc khi làm xong trang phục cho Bắc Bling, tôi không nói gì về chi phí cả, nhưng Hòa vẫn rất tế nhị tìm thời điểm thích hợp để "lì xì" lại mình" (cười).

Hỏi tiếp Cao Minh Tiến: "Sao cửa hàng to thế mà chẳng còn thấy bộ nào của Hòa Minzy nữa", anh vui vẻ đáp: "Đồ của Hòa hot nên tôi bán hết rồi. Nhưng tôi không làm nữa vì muốn dừng lại để sáng tạo những mẫu trang phục khác.

Tôi không làm, mà người ta vẫn nhái theo rất nhiều, nhái tinh tế có, nhái sơ sài có. Dù hơi buồn cười, nhưng tôi cũng thấy vui, vì trang phục của mình được công nhận. Đồng thời, sự yêu thích đó cũng cho thấy những trang phục truyền thống cách tân đang ngày càng được nhân rộng, lan tỏa".

MV "Bắc Bling" không chỉ mang lại thành công cho Hòa Minzy, mà còn đem đến cả "tiếng thơm" cho Cao Minh Tiến...

Trộm vía, tôi vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên. Quả thực, dù đã làm phục trang cho nhiều MV, nhưng chưa MV nào mà tôi lại nhận về 99% bình luận là lời khen ngợi như Bắc Bling .

Với khối lượng trang phục lớn như vậy, anh đã mất bao nhiêu thời gian và công sức để thực hiện?

Hòa Minzy liên hệ với tôi từ 6 tháng trước khi ra mắt Bắc Bling. Trong MV, Hòa muốn đẩy mạnh phần hình ảnh, nên đã đưa ra cho tôi bài toán: "Em sẽ quay ở các danh lam thắng cảnh của Bắc Ninh, và mỗi địa danh em muốn một bộ trang phục phù hợp".

Vừa hay lúc đó, tôi cũng đang ấp ủ ý tưởng thực hiện một bộ sưu tập lấy cảm hứng từ dân ca quan họ Bắc Ninh sau thời gian dài nghiên cứu. Đến tháng 11/2024, bộ sưu tập được ra mắt tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025.

Cao Minh Tiến là chủ nhân của những bộ trang phục "gây sốt" mà Hoà Minzy mặc trong MV "Bắc Bling"

Tôi mới bảo Hòa tốt nhất hãy đến xem show, nếu thấy trang phục nào phù hợp thì chọn ra. Sau đó, chúng tôi tiến hành bàn bạc và chỉnh sửa một số chi tiết trên trang phục cho đúng tinh thần, ý tưởng của đạo diễn và MV. Tất cả đều được chúng tôi tính toán từng ly từng tý, chỉn chu.

Khi làm việc, tôi thấy Hòa là người rất có gu, kỹ tính. Trong "Bắc Bling", Hòa giống như một stylist, bạn ấy luôn biết mình muốn gì, cần gì. Khi xem trang phục, Hòa đã hình dung ra luôn là bộ nào nên mặc trong bối cảnh nào. Hai anh em chúng tôi cũng khá hiểu nhau nữa, nên làm việc rất thuận lợi, ăn ý.

“Bắc Bling” có rất nhiều cảnh và quay ở nhiều địa điểm khác nhau, nên Hòa sử dụng đến hơn 10 trang phục. Một vài bộ chỉ lướt qua khung hình nên tôi không đề cập ở đây, còn 7 bộ thì để lại dấu ấn khá rõ nét. Tất cả là một tổng thể ăn ý, làm toát lên bản sắc, tinh thần văn hóa vùng Kinh Bắc nhưng vẫn có màu sắc riêng nhờ sự cách tân.

Tại bối cảnh làng tranh Đông Hồ, Hòa Minzy mặc phục có tông màu tím gồm áo cape hở eo phối, chân váy nhiều tầng bằng vải tơ, khăn mỏ quạ, tạo nên hình ảnh người phụ nữ vừa mang vẻ đẹp truyền thống, vừa tươi trẻ, mới mẻ.

Tôi thiết kế phần áo cape có cầu vai vuông vức, giống như một mái đình nổi lên giữa mặt nước bồng bềnh là phần váy xếp tầng, mềm mại. Chiếc khăn mỏ quạ đội đầu cũng là một điểm nhấn, giống như chóp mái nhọn của ngôi đình vậy.

Ngoài ra, áo có sắc hơi loang lổ, giống màu tranh sơn mài chạm khảm, trên cầu áo còn thêu hình hai con phượng đối xứng, tượng trưng cho sự cân bằng, đăng đối.

Bộ trang phục màu hồng được Hòa Minzy mặc trong bối cảnh cưỡi ngựa về làng bao gồm áo yếm, chân váy và nón quai thao cách điệu.

Ở phần áo yếm, tôi tự tay ngồi bện từng sợi dây một, sau đó đắp, khâu, đính thủ công để tạo ra form yếm mới lạ, trẻ trung và đặc biệt là không cần bất kỳ đường may nào.

Chiếc nón quai thao mang đặc trưng của dân ca quan họ Bắc Ninh, nhưng tôi cách điệu thêm lớp mành xung quanh, tạo hình tượng giống như một cô gái đang ngồi trong kiệu, sau đó duyên dáng vén rèm bước ra ngoài.

Mẫu trang phục lấy cảm hứng từ tín ngưỡng thờ Mẫu gồm mấn đội đầu, áo yếm, chân váy và áo dài khoác bên ngoài.

Mẫu áo yếm và áo dài bên ngoài, tôi sử dụng các phương pháp thủ công như đính kết, thêu để làm mới chất liệu. Tôi cùng những người thợ thủ công dành nhiều giờ để thêu tay các hạt kim sa và ngọc trai tạo nên bề mặt vải lấp lánh và bắt sáng.

Bộ áo yếm đỏ được làm từ chất liệu ren và thêu họa tiết chim công cầu kỳ. Hòa chủ động yêu cầu tôi trang trí thêm họa tiết hoa phong lan trên khăn mỏ quạ, tạo điểm nhấn đặc sắc cho trang phục.

Tôi thêm áo choàng mỏng khoác bên ngoài, mặc hơi lơi đi một chút để đem đến các giác bay bổng. Ngoài ra, nếu chú ý bạn sẽ thấy phần váy in họa tiết giống như chiếc chiếu được cách điệu.

Ở làng gốm Phù Lãng, Hòa Minzy diện đầm yếm đen đính nhiều bông hoa 3D đắp nổi. Tôi mất khá nhiều thời gian để kết thủ công từng bông hoa kim sa đen, sau đó lại đắp thành form.

Vẫn là những trang phục truyền thống của Bắc Ninh nhưng tôi cách điệu để thoát khỏi kết cấu cũ, dùng phương pháp truyền thống như thêu thùa, đính kết để tạo nên hình ảnh mới mẻ, độc đáo.

Trong khung cảnh lễ hội Lim, Hòa vẫn mặc áo yếm, áo the kết hợp váy đụp và khăn mỏ quạ. Nhưng để mang tới hơi thở mùa xuân tươi vui, bay bổng, tôi đính kết hòa đào khắp phần thân và chọn sắc hồng ngọt ngào.

Áo khoác bên ngoài là áo tơ sống với ống tay nhún bèo làm tăng phần nữ tính, điệu đà. Đây là bộ trang phục mà cả Hòa và tôi đều rất thích.

Ở cuối MV Bắc Bling, Hòa Minzy xuất hiện như tiên nữ giữa cung trăng, gây ấn tượng mạnh cho khán giả. Tuy chỉ lướt qua vài giây ngắn ngủi, nhưng bộ trang phục trong phân cảnh này lại khiến tôi tốn nhiều công sức nhất bởi phần đuôi dài 20 mét liền với thân. Đạo diễn yêu không được nối vải, mà phải may liền để tạo độ mượt và bay bổng.

Ngoài ra, phần trên ngực áo được thêu hình Đền Đô, còn tay và cổ áo được trang trí với họa tiết lấy cảm hứng từ trầu têm cánh phượng. Tiếc là chỉ quay thoáng qua ở cuối MV nên khán giả không nhìn thấy rõ được hết.

Khi thiết kế, Cao Minh Tiến có nguyên tắc riêng nào để các trang phục truyền thống dù cách tân mà vẫn đẹp, không bị lố lăng?

Trong quá trình thiết kế, tôi luôn chú ý tiết chế trong sự sáng tạo, cố gắng cân bằng tất cả các yếu tố từ chất liệu, kết cấu, ý tưởng... để trang phục không giống một bộ đồ xưa cũ được phục chế lại, cũng không bị phá cách quá đà, gây mất thiện cảm cho công chúng và những người làm văn hóa.

Nhiều khi, không phải cứ mang tất cả chi tiết, yếu tố, kết cấu truyền thông lên một bộ trang phục thì sẽ tạo nên một tổng thể đẹp, mà cần phải sáng tạo, điểu chỉnh, hình tượng hóa nó để mềm mại, tươi mới, hợp thời hơn. Giống như một người đầu bếp vậy, muốn nấu một món ăn ngon, hợp khẩu vị của nhiều người, chúng ta phải nêm nếm, thêm cái này một chút, giảm cái kia một chút cho phù hợp.

Tất nhiên không có gì là "thập toàn thập mỹ", khi làm ra thì vẫn sẽ có những ý kiến trái chiều, nhưng ta buộc phải chấp nhận điều đó.

Gắn bó nhiều năm với trang phục truyền thống, anh nghĩ sao về việc thông qua thời trang để lan tỏa và quảng bá văn hóa dân tộc?

Trong thời đại 4.0, giới trẻ chính là những người lan tỏa mạnh mẽ nhất nét đẹp truyền thống ra cộng đồng, bạn bè thế giới.

Sau nhiều năm trong nghề, tôi nhận thấy, chúng ta không nên bê y nguyên những gì truyền thống, xưa cũ vào trang phục, rồi bảo với các bạn trẻ rằng: Cái này đẹp lắm, đáng yêu lắm, hay lan tỏa đi. Thay vào đó, hãy sáng tạo, cách tân để vừa gìn giữ được bản sắc dân tộc, vừa thời trang, đẹp mắt.

Tôi luôn muốn nhưng trang phục mang màu sắc truyền thống không chỉ được sử dụng trong một vài bối cảnh cố định, mà còn có thể ứng dụng rộng rãi vào đời sống, có thể mặc khi đi chơi, đi tiệc tùng, dự sự kiện...

20 năm đi cùng vẻ đẹp truyền thống Việt, trên con đường đó, anh đã gặp phải khó khăn nào?

Càng học, càng tìm hiểu, tôi càng cảm thấy rằng văn hóa truyền thống là nguồn nguyên liệu dồi dào để sáng tạo. Việt Nam có rất nhiều dân tộc, địa phương khác nhau, vì thế sẽ chẳng bao giờ lo sợ hết ý tưởng. Như tôi chỉ cần đặt bút xuống là có thể vẽ ra được một bộ trang phục mang nét truyền thống, kiểu như nó đã ăn sâu, là một phần trong con người mình vậy.

Tất nhiên, khi theo đuổi con đường thiết kế trang phục truyền thống, tôi cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là phải tính đến bài toán kinh tế. Có những giai đoạn, tôi phải chuyên tâm làm những trang phục ứng dụng, lấy đó để nuôi dưỡng đam mê của mình.

Khoảng 10 năm trước, chỉ có các bà, các mẹ mới hay mặc áo dài, và cũng thường chỉ mặc để đi hội họp, đi lễ đầu năm mới. Vài năm trở lại đây, việc mặc trang phục truyền thống mới trở nên thịnh hành hơn. Nhiều bạn trẻ đã thích mặc áo dài vào dịp Tết, thậm chí mỗi mùng diện một bộ.

Điều đó cho thấy, trang phục truyền thống đang ngày một phổ biến và được yêu thích nhiều hơn. Tôi vui vì con đường mình chọn đã có hướng đi, tương lai rộng mở.

Cao Minh Tiến thường xuyên được mời đi giao lưu văn hóa ở các nước. Khi đưa bản sắc văn hóa Việt hội nhập với dòng chảy thời trang thế giới và quảng bá văn hóa dân tộc, anh nhận thấy điều gì?

Tôi đã giới thiệu các bộ sưu tập áo dài hay trang phục truyền thống đến Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc... và nhận được nhiều tình cảm của bạn bè quốc tế. Sắp tới, tôi dự định đưa bộ sưu tập mang cảm hứng Kinh Bắc, trong đó có loạt trang phục Bắc Bling ra nước ngoài, sau đó đến cuối năm là bộ sưu tập lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang Tây Bắc.

Năm 2023, tôi từng mang bộ sưu tập thổ cẩm lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc thiểu số Tây Bắc sang Mỹ chụp hình. Khi thấy, mọi người ở đó đều trầm trồ, thích thú lắm.

Thực sự, ít ai nghĩ chất liệu thổ cẩm đậm đặc hơi thở truyền thống của vùng núi Tây Bắc ấy lại có thể "lột xác" để trẻ trung, hiện đại và thời trang đến vậy khi kết hợp với denim.

Tôi nghĩ, ý tưởng khai thác, ứng dụng chất liệu thổ cẩm vào thời trang hiện đại cũng có thể là một hướng đi cho đồng bào dân tộc thiểu số, giúp họ có thêm đầu ra cho các sản phẩm của mình, góp phần cải thiện cuộc sống.

Do đó, mùa Thu Đông tới, tôi cũng sẽ làm tiếp về thổ cẩm. Tất nhiên, một mình tôi thì chẳng làm nên điều gì to tát. Nhưng tôi hi vọng mình sẽ phần nào lan tỏa, truyền cảm cho những nhà làm thời trang khác, để họ thấy rằng chất liệu truyền thống cũng có tính ứng dụng rất cao. Không chỉ thổ cẩm, mà các chất liệu, trang phục truyền thống khác cũng vậy.

Cao Minh Tiến sinh năm 1984, là nhà thiết kế nổi tiếng trong làng thời trang phía Bắc. Anh có niềm yêu thích đặc biệt với trang phục truyền thống, và đã theo đuổi đam mê này trong hơn 20 năm. Ngoài Hòa Minzy, Cao Minh Tiến từng hợp tác với Hoàng Thùy Linh, Double2T - những ca sĩ đang góp phần phát huy giá trị dân gian, truyền thống trong lĩnh vực âm nhạc. Bên cạnh thời trang, Cao Minh Tiến còn đa tài trong nhiều lĩnh vực khác. Anh là food tikoker có tiếng trên mạng xã hội, và là một giảng viên tài năng. Hiện tại, nhà thiết kế đang là giảng dạy tại trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.