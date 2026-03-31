Nữ ca sĩ biến mất suốt 3 năm sau khi "ông hoàng nhạc đỏ" công khai ly hôn, để lại nhà cho vợ con

Tháng 11/2023, "ông hoàng nhạc đỏ" Việt Hoàn bất ngờ thông báo đã ly hôn vợ là Hoa Trần sau hơn một thập kỷ chung sống. Trước đó, cả hai đã hoàn tất thủ tục từ cuối năm 2021 nhưng giữ kín để tránh ảnh hưởng đến gia đình và các con.

Nam ca sĩ cho biết họ chia tay trong êm đẹp, không tranh chấp. Anh để lại căn nhà cho vợ cũ và các con sinh sống còn bản thân chuyển lên khu nhà vườn tại Thạch Thất (Hà Nội), bắt đầu cuộc sống điền viên, giản dị ở tuổi xế chiều.

Việt Hoàn và vợ thời còn mặn nồng.

Ngay sau khi thông tin được công bố, thời điểm đó Hoa Trần cũng có động thái gây chú ý trên trang cá nhân. Cô thông báo sẽ dừng mọi hoạt động nghệ thuật.

"Từ 1/12/2023, Hoa Trần chính thức dừng mọi hoạt động nghệ thuật, công chúng dưới nghệ danh Hoa Trần. Nghệ danh này không được chính chủ Hoa Trần - Bỉ Ngạn Nương sử dụng nữa. Facebook tích xanh này được chuyển về chế độ riêng tư. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi trong thời gian qua", là chia sẻ của Hoa Trần ở thời điểm Việt Hoàn công khai ly hôn.

Sau thông báo này, nữ ca sĩ gần như "biến mất" hoàn toàn khỏi mạng xã hội. Trang Facebook chuyển sang chế độ riêng tư và không còn bất kỳ cập nhật nào. Trong suốt gần 3 năm qua, cô cũng không phát hành sản phẩm âm nhạc mới, không xuất hiện trước truyền thông.

Về phía Việt Hoàn, sau khi công khai chuyện ly hôn, anh hầu như không nhắc nhiều đến vợ cũ. Nam ca sĩ chỉ chia sẻ rằng cả hai vẫn giữ mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con cái. Anh lựa chọn cuộc sống bình yên, làm vườn, nuôi gia cầm và thỉnh thoảng đi hát tránh xa những ồn ào đời tư. Đồng thời, giọng ca nhạc đỏ cũng cho biết mình chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ mới.

Ca sĩ Hoa Trần.

Hoa Trần là ai?

Hoa Trần sinh năm 1985 kém Việt Hoàn 18 tuổi. Trước khi kết hôn, cô công tác tại Bộ Công Thương. Sau khi lập gia đình, Hoa Trần chủ yếu lui về hậu phương, hỗ trợ chồng trong công việc và chăm lo tổ ấm.

Khoảng năm 2016, khi cuộc sống gia đình ổn định hơn, cô bắt đầu theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp ra mắt một số sản phẩm âm nhạc và tham gia biểu diễn ở dòng nhạc trữ tình, bolero. Dù không hoạt động rầm rộ, Hoa Trần vẫn tạo được dấu ấn với hình ảnh dịu dàng, kín tiếng.

Tuy nhiên, sau biến cố hôn nhân, nữ ca sĩ lại lựa chọn cách rút lui hoàn toàn khỏi nghệ thuật. Sự im lặng kéo dài gần 3 năm khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò về cuộc sống hiện tại của cô.