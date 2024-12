Nữ ca sĩ đầu tư “một căn nhà” để ra mắt album đầu tay sau 24 năm đi hát, tung 5 MV làm mới nhạc Trịnh theo phong cách Jazz

Ca sĩ Quỳnh Phạm là một trong những nghệ sĩ tiên phong lựa chọn hát nhạc jazz tại Việt Nam những năm 2000. Cô được khán giả yêu nhạc jazz nhớ đến với hình ảnh nữ ca sĩ cá tính sở hữu giọng ca đậm chất trữ tình, gắn bó với câu lạc bộ nhạc jazz Bình Minh suốt 10 năm (từ 2004-2014). Từng theo học chuyên ngành piano cổ điển, nhưng niềm đam mê với nhạc jazz đã luôn âm ỉ trong Quỳnh Phạm từ nhiều năm nay.

Sau hơn 2 thập kỷ theo đuổi dòng nhạc jazz, Quỳnh Phạm ra mắt album đầu tay “Rồi như đá ngây ngô”. Cô chọn thể hiện 5 ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (Ướt mi, Tôi ru em ngủ, Cuối cùng cho một tình yêu, Hãy yêu nhau đi, Rồi như đá ngây ngô) theo phong cách jazz của riêng mình vừa có chút phóng khoáng vừa có chút tự sự, trong không khí lắng đọng đến từ những trải nghiệm cuộc đời.

Trên nền nhạc tối giản và có chút vintage, giọng ca của Quỳnh Phạm, của người đàn bà kể chuyện cất lên, thong thả nhâm nhi những gửi gắm nghệ thuật và trải nghiệm cuộc đời của người hát, chiêm nghiệm, trân trọng tình yêu và cuộc đời.

“Quá trình làm album kéo dài khoảng 1 năm, từ khâu chọn bài cần cân nhắc kỹ lưỡng vì không phải bài hát nào nhạc Trịnh chuyển sang jazz cũng hay. Hát nhạc Trịnh theo phong cách jazz không đơn giản. Đây mới là thời điểm tôi đủ chín trong nghề, mới thực sự hiểu được ý nghĩa ca từ nhạc Trịnh để thể hiện các bài hát trọn vẹn nhất”, ca sĩ Quỳnh Phạm chia sẻ.

Phát hành 5 ca khúc nhạc Trịnh theo phong cách jazz, nữ ca sĩ mong muốn vừa có thể giữ được chất riêng của nhạc Trịnh, vừa giúp người nghe cảm nhận được nét tươi mới của cô. Quỳnh Phạm luôn tâm niệm, một sản phẩm âm nhạc sẽ luôn có người yêu thích hoặc không, sẽ luôn có những ý kiến trái chiều xoay quanh việc làm mới nhạc Trịnh. Điều quan trọng là người nghệ sĩ như cô vẫn luôn đặt toàn bộ tâm huyết, cái “tâm” trong nghề để đưa đến khán giả sản phẩm chỉn chu nhất.

Trong quá trình thực hiện “Rồi như đá ngây ngô”, nữ ca sĩ nhận được sự hỗ trợ từ những người bạn trong nghề cũng như gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Quỳnh Phạm cho biết gia đình cố nhạc sĩ rất đón nhận và ủng hộ cô làm mới nhạc Trịnh, không lấy tiền tác quyền 5 ca khúc cô thể hiện trong album.

Trong khi đó, nhiếp ảnh gia Dương Minh Long nhận làm đạo diễn 5 MV cho Quỳnh Phạm mà không lấy chi phí. Dù đã quay xong 2 MV từ trước đó nhưng sau khi hợp tác với đạo diễn Dương Minh Long, nữ ca sĩ vẫn quyết định quay lại toàn bộ để phần hình ảnh khi kết hợp với âm nhạc có thể “chạm” đến cảm xúc khán giả.

Sự giúp đỡ từ gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và đồng nghiệp là động lực để nữ ca sĩ “hết mình” cho album lần này. Quỳnh Phạm tiết lộ để số tiền để đầu tư cho album cũng như 5 MV tương đương “một căn hộ nhỏ”.

“Ban đầu tôi chỉ định làm album phát hành online thôi vì làm album rất cần chi phí mà nghệ sĩ nhạc jazz thì nghèo (cười). Nếu chỉ để tiền đó tiết kiệm thì cũng ổn nhưng như vậy sự nghiệp ca sĩ sẽ không có sản phẩm nào đáng nhớ. Tôi cố gắng vì bản thân là người đã theo nghề lâu năm, các nghệ sĩ trẻ rất mong chờ sản phẩm của tôi và cũng để dòng nhạc jazz đến gần với công chúng hơn”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Quỳnh Phạm chia sẻ, dù ca sĩ nhạc jazz có cát-sê “nhỉnh” hơn nhưng lại không thể “chạy show” nhiều bằng người hát dòng nhạc khác. Nghệ sĩ nhạc jazz chủ yếu hát nhạc tiếng nước ngoài nên khó nổi tiếng như ca sĩ pop, rap mà thường chỉ người trong nghề biết đến nhau.

Khi đi hát các sự kiện chào đón chính khách, tiệc doanh nhân, các ca sĩ jazz không được đưa thông tin, hình ảnh về show diễn lên mạng xã hội do tính chất sự kiện nên tên tuổi cũng ít được khán giả đại chúng biết đến hơn. Nhiều nghệ sĩ nhạc jazz phải cần thêm nghề tay trái, hoặc hát cả dòng nhạc khác nếu muốn theo đuổi con đường nghệ thuật, đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc.

Điều này thôi thúc Quỳnh Phạm ra mắt album jazz tiếng Việt để công chúng mở lòng hơn và cảm thấy nhạc jazz không khó nghe. Bên cạnh đối tượng khán giả vốn yêu jazz và nhạc Trịnh, Quỳnh Phạm hy vọng album “Rồi như đá ngây ngô” sẽ thu hút cả khán giả trẻ. Album sẽ chính thức ra mắt vào ngày 15/12, phát hành trên 200+ nền tảng trên toàn thế giới Spotify, Apple Music, NCT, ZING mp3, iTunes…

Quỳnh Phạm sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc tại Thanh Hoá. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Piano cổ điển và Keyboard Jazz tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau khi tốt nghiệp, cô phụ trách vị trí biên tập và sản xuất nội dung cho các công ty truyền thông trong nước.

Năm 2002, cô được trao huy chương Vàng tại Liên hoan nghệ thuật của Tổng cục Hậu Cần. Từ năm 2004-2014, cô là giọng ca thường xuyên tại Bình Minh Jazz Club. Năm 2019, Quỳnh Phạm thành lập Hanoi Blues Note, một công ty sản xuất, biểu diễn và tổ chức sự kiện trong lĩnh vực âm nhạc. Cô từng hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ hát nhạc jazz làm MV không lấy chi phí, góp phần quảng bá hình ảnh và âm nhạc của người trẻ yêu jazz.

Nhận xét về Quỳnh Phạm, ca sĩ jazz Dattio Do cho biết: “Giọng hát của cô mang âm sắc quyến rũ của một người phụ nữ từng trải với type soprano nữ cao ấm áp cùng những nốt hát lên cao chắc khỏe, gây ấn tượng mạnh. Sự linh hoạt trong phong cách nghệ thuật của cô được thể hiện qua các bản cover jazz tiêu biểu như Phố nghèo, Hát theo người đi trên phố, Gửi người em gái, Somewhere over the rainbow, Willow weep for me, Summertime, Fly me to the moon, All of me,…”