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Nữ ca sĩ mắc bệnh không có thuốc chữa khỏi, lấy được chồng điển trai: "Tôi không đòi hỏi gì hết"

| | Lifestyle

"Tôi không nghĩ nhiều về tương lai" – Bảo Hân chia sẻ.

Nữ ca sĩ mắc bệnh không có thuốc chữa khỏi, lấy được chồng điển trai: "Tôi không đòi hỏi gì hết"- Ảnh 1.

Vừa qua, tại chương trình Chân dung nghệ sĩ Jimmy TV, ca sĩ hải ngoại Bảo Hân đã chia sẻ về dự định cho tương lai của mình.

Nữ ca sĩ mắc bệnh không có thuốc chữa khỏi, lấy được chồng điển trai: "Tôi không đòi hỏi gì hết"- Ảnh 2.

Cô nói: "Thực sự, với tình trạng bệnh tật của tôi bây giờ, tôi không nghĩ nhiều về tương lai. Tôi chỉ muốn sống cho hiện tại.

Căn bệnh này đã thay đổi suy nghĩ của tôi rất nhiều. Bây giờ tôi không nghĩ xa, chỉ nghĩ gần thôi. Tôi chỉ cần biết hôm nay tôi được như vậy, ngày mai thức dậy tôi còn sống, còn khỏe mạnh, còn đi lại được, cử động được, nói chuyện được, còn làm được việc này việc kia là tôi hạnh phúc rồi.

Tôi không muốn nghĩ xa vì nếu tôi nghĩ xa chỉ càng làm tôi lo lắng, buồn hơn. Tôi muốn hạnh phúc, sống thanh thản nên chỉ nghĩ cho tương lai gần, cho hiện tại.

Nữ ca sĩ mắc bệnh không có thuốc chữa khỏi, lấy được chồng điển trai: "Tôi không đòi hỏi gì hết"- Ảnh 3.

Tương lai của tôi chính là ngày mai, tôi tìm cách để sống sao cho hạnh phúc, khỏe mạnh và muốn những người tôi thương yêu cũng được khỏe mạnh, vui vẻ. Như vậy là tôi hạnh phúc rồi. Tôi không đòi hỏi gì hết. Tôi vui với đời sống hiện tại, biết quý trọng những gì ở ngay cạnh.

Tôi tập cho mình suy nghĩ tích cực, nhìn mọi thứ đều tốt đẹp. Không phải vì tôi bệnh tật mà tôi nhìn mọi thứ đều tiêu cực".

Về cuộc sống với chồng điển trai, Bảo Hân chia sẻ: "Chúng tôi hợp nhau về mọi thứ, tính tình hợp nhau. Cả hai đều thích ca hát, nhảy múa, chụp hình và đi du lịch. Chúng tôi ở bên nhau là đùa giỡn với nhau suốt ngày.

Tôi cũng muốn tự lập hơn để đời sống của chồng mình nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi không muốn làm phiền anh ấy quá nhiều. Chúng tôi có một tổ ấm nhỏ, luôn đi cùng với nhau.

Chúng tôi giống nhau ở tính thật thà, nói sao làm vậy, không có kiểu nói mà không làm".

Ca sĩ hải ngoại Bảo Hân từng chinh phục đông đảo khán giả thế hệ 8X, 9X bởi phong cách trình diễn sôi động và nhan sắc quyến rũ, đã phải ngậm ngùi từ giã sân khấu khi phát hiện mắc bệnh Parkinson từ lúc mới 40 tuổi. 

Nữ ca sĩ chia sẻ đây là căn bệnh di truyền trong gia đình do gen (mẹ, cậu và anh trai cô cũng mắc phải), gây ra tình trạng thoái hóa hệ thần kinh vận động khiến tay chân bị co giật, đơ cứng và di chuyển khó khăn. 

Do bệnh chưa có thuốc điều trị dứt điểm, Bảo Hân phải duy trì uống thuốc 6 lần một ngày để có thể cử động và sinh hoạt trong khoảng thời gian thuốc còn tác dụng. Dù chịu nhiều đớn đau và nuối tiếc vì không thể tiếp tục ca hát hay nhảy múa, Bảo Hân vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, kiên cường chiến đấu với bệnh tật nhờ sự yêu thương, đồng hành của ông xã và niềm tin vào cuộc sống

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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