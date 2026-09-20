Nữ ca sĩ SN 2004 gây ấn tượng khi trình diễn trước hàng nghìn khán giả, tự tin song ca cùng "phù thuỷ âm nhạc" Việt kiều

Trên sân khấu âm nhạc thế giới từng có những tiền lệ đáng chú ý khi các nghệ sĩ còn rất mới với công chúng được trao cơ hội xuất hiện tại những festival lớn. Ed Sheeran biểu diễn tại Glastonbury năm 2011, còn Billie Eilish xuất hiện tại lễ hội này năm 2019, ở thời điểm sự nghiệp của họ vẫn đang trong giai đoạn đầu. Những sân khấu như vậy góp phần đưa các nghệ sĩ trẻ đến gần hơn với công chúng đại chúng.

Tại Bốc Fest 2026, diễn ra ngày 19/9 tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm (Hà Nội), một nghệ sĩ trẻ cũng có lần đầu đứng trên sân khấu festival quy mô lớn. Đó là LEXXY, nữ ca sĩ Gen Z theo đuổi ngôn ngữ âm nhạc gắn với đời sống và cách biểu đạt của thế hệ mình.

Các ca khúc như Trạng thái mơ hồ hay Niệm Chíll với cách chơi chữ Anh - Việt giúp LEXXY tạo dấu ấn riêng trong nhóm nghệ sĩ trẻ đang được chú ý. Trên sân khấu Bốc Fest, nữ ca sĩ mang đến phần trình diễn có tiết tấu hiện đại, kết hợp ca hát, vũ đạo và tương tác với khán giả.

Một trong những điểm nhấn của phần trình diễn là màn kết hợp cùng "phù thuỷ âm nhạc" Việt kiều Vinh Khuất trong Quá Lâu. LEXXY trực tiếp viết phần lời mới dành cho tiết mục, qua đó tạo một phiên bản khác của ca khúc quen thuộc và đưa dấu ấn cá nhân vào màn trình diễn.

Lần đầu đứng trước hàng nghìn khán giả tại một festival lớn, nữ ca sĩ sinh năm 2004 vẫn duy trì được sự chủ động trên sân khấu. Nữ ca sĩ thực hiện các phần vũ đạo, giữ năng lượng xuyên suốt tiết mục và liên tục tương tác với khán giả. Khả năng kết hợp giữa hát và trình diễn giúp cô hoàn thành trọn vẹn phần biểu diễn được chuẩn bị cho chương trình. Sự xuất hiện này của LEXXY cho thấy vai trò ngày càng rõ hơn của các festival trong việc tạo không gian cho những gương mặt mới bước ra trước công chúng.

Trước đây, các chương trình như Sao Mai Điểm Hẹn, Vietnam Idol hay The Voice từng là những sân chơi giúp nhiều ca sĩ trẻ có cơ hội được biết đến rộng rãi. Khi thị trường âm nhạc thay đổi, festival có thể đảm nhận một phần vai trò đó theo cách khác: không thông qua cuộc thi, mà bằng việc đặt những nghệ sĩ mới bên cạnh các tên tuổi đã có vị trí và trao cho họ một sân khấu đủ lớn để thử sức.

Bốc Fest 2026 vì thế không chỉ là nơi quy tụ những nghệ sĩ đã quen thuộc với khán giả. Việc dành không gian cho một cái tên như LEXXY cũng mở ra thêm một hướng tiếp cận với thế hệ nghệ sĩ mới - những người đang hình thành ngôn ngữ âm nhạc riêng và cần những sân khấu đủ lớn để được nhìn thấy, lắng nghe và tiếp tục phát triển.