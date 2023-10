Nữ ca sĩ thủ khoa mua nhà, “tậu” xe tiền tỷ ở tuổi 18: Sau 11 năm “lột xác” ngoạn mục, sự nghiệp thăng hoa

16 tuổi đã nổi tiếng, gia tài toàn nhạc "hit"

‏Là thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia Vietnam Idol 2010, Văn Mai Hương khi ấy mới 16 tuổi đã chứng tỏ bản lĩnh và tài năng khi vượt qua loạt giọng ca "nặng ký" để trở thành Á quân cuộc thi này. Thừa thắng xông lên, nữ ca sĩ đã cho ra mắt nhiều ca khúc tạo ấn trên thị trường âm nhạc như Nếu như anh đến, Chuyện tình nhà thơ, Ngày chung đôi,...

‏Hai năm sau khi bước ra từ Vietnam Idol, Văn Mai Hương lại đón tin vui mới khi trở thành thủ khoa ngành Thanh nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội TP.HCM. Đây là ngôi tường top đầu về đào tạo trong lĩnh vực nghệ thuật, "cái nôi" đào tạo ra nhiều nghệ sĩ đình đám. ‏

Văn Mai Hương thời điểm mới trở thành Á quân Vietnam Idol

Trong suốt 13 năm làm nghề, Văn Mai Hương luôn được giới chuyên môn đánh giá cao bởi chất giọng dày dặn với lợi thế quãng trung trầm đầy mạnh mẽ cùng kỹ thuật thanh nhạc được học bài bản từ trường lớp. Cô chăm chỉ cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc chất lượng, thử sức với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau và sở hữu loạt giải thưởng tại Làn Sóng Xanh, Giải Mai Vàng, HTV Awards.‏

‏Nữ ca sĩ 9x từng tham gia và ngồi ghế nóng của nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng như Cặp đôi hoàn hảo, Học viện ngôi sao, Vietnam Idol Kids,... Đáng chú ý, trong showXuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân, bản mashup Always Remember Us This Way/ Ngày Chưa Giông Bão của Văn Mai Hương và Hòa Minzy trở thành một hiện tượng, bùng nổ trên khắp mạng xã hội. Đến nay bản mashup này đã thu về 100 triệu views, cao nhất trong 2 mùa chương trình.‏

Văn Mai Hương "gây bão" với loạt ca khúc hát live tại Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân

Nhiều ca khúc Văn Mai Hương trình bày trong ‏Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân cũng gây chú ý, đưa tên tuổi nữ ca sĩ ngày càng "nóng" hơn. Đến nay Văn Mai Hương đã sở hữu cho mình loạt "hit" đình đám như ‏Cầu Hôn, Một Ngày Hay Trăm Năm, Một Ngàn Nỗi Đau, Mưa Tháng Sáuvà mới đây nhất là ‏Đại Minh Tinh.‏

Khối tài sản ấn tượng, là tay chơi đồ hiệu

‏Nổi tiếng từ khi còn rất trẻ nên không ngạc nhiên khi Văn Mai Hương sở hữu khối tài sản ấn tượng. Từ năm 18 tuổi, nữ ca sĩ này đã có thể tự mua nhà riêng, "xế hộp" để tiện sinh sống, đi lại tại TP.HCM. ‏

‏Văn Mai Hương cũng từng tâm sự rằng dù tự kiếm tiền bằng khả năng ca hát, nhưng cô không đặt nặng vấn đề cát-xê. Vài năm đầu đi hát, Á quân Vietnam Idol luôn đưa tiền thu nhập để nhờ mẹ giữ hộ làm của đề dành.‏

‏Ở tuổi 29, Văn Mai Hương sở hữu BST hàng hiệu ấn tượng, thường xuyên đi du lịch nghỉ dưỡng tại nhiều địa điểm đắt đỏ. Sắc vóc thăng hạng, ngày càng quyến rũ của nữ ca sĩ được đánh giá cao trong thời gian gần đây, cho thấy nỗ lực không ngừng hoàn thiện bản thân của giọng ca ‏Đại Minh Tinh.

‏Gu thời trang ấn tượng, chuộng đồ hiệu của Văn Mai Hương‏

‏Nữ ca sĩ yêu thích bộ môn "nhà giàu" Golf, thường xuyên du lịch nước ngoài‏

"Lột xác" ngoạn mục với "Minh Tinh"

‏Cuối tháng 9 vừa qua, ca khúc Đại Minh Tinh của Văn Mai Hương đã "làm mưa làm gió" trên các BXH, đạt #1 iTunes, #1 Zing MP3, #3 Youtube Music Trending,... Đ‏ại Minh Tinh cũng tạo ra xu hướng trên nền tảng TikTok, thu về hơn 100 triệu views cho các video sử dụng âm thanh này. ‏

‏Không chỉ phần nghe, cả khâu hình ảnh đều được nữ ca sĩ cùng ekip đầu tư kỹ lưỡng, không khác gì một bộ phim ngắn.Thành công của Đại Minh Tinh đã giúp Văn Mai Hương duy trì chuỗi 4 sản phẩm lọt top trending trong năm nay của cô. Sân khấu hát live đầu tiên của Văn Mai Hương khi trở lại Vietnam Idol cũng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên Yotube.‏

Văn Mai Hương trong MV Đại Minh Tinh

Sau thành tích ấn tượng của ca khúc mở đường, mới đây Văn Mai Hương vừa trình làng album Minh Tinh ‏(The Actress) hợp tác cùng nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Với 8 ca khúc: ‏Đại minh tinh, Martini, Vườn địa đàng, A Red Flag, Bay cùng bay, Mưa tháng sáu, Cơn mưa rào, Nam bán cầu, Văn Mai Hương đã đem đến cho khán giả một album đậm chất điện ảnh.‏

Nữ ca sĩ 9x thể hiện nhiều "vibe" khác nhau trong album Minh Tinh

Nữ ca sĩ 9x chia sẻ ý tưởng cho mỗi ca khúc đều dựa trên những bộ phim nổi tiếng, lồng ghép chính chuyện tình của Văn Mai Hương hoặc Hứa Kim Tuyền. Nếu ‏Đại Minh Tinh với Văn Mai Hương là "nghề ca" với câu chuyện phía sau hào quang của ánh đèn sân khấu thì ‏Nam Bán Cầu‏ lại là cảm xúc chân thật của nữ ca sĩ trong những năm tháng yêu xa.‏ A Red Flag, Mưa Tháng Sáu, Cơn Mưa Rào ‏hay Martini đưa khán giả đắm chìm vào những thước phim điện ảnh đẩy cảm xúc, mỗi ca khúc lại là một "vibe" khác nhau. ‏

‏Qua album ‏Minh Tinh, bộ đôi Văn Mai Hương và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền muốn gửi gắm thông điệp:‏ "Mỗi chuyện tình đi qua đều cho chúng ta những trải nghiệm khác nhau. Tựa như những bộ phim mà bản thân chúng ta là ‘minh tinh’ trong câu chuyện của chính mình. Thay vì đau khổ, hãy trải qua như cách chúng ta trải nghiệm mọi cảm xúc khi thưởng thức một bộ phim, dù kết thúc buồn hay vui, chúng ta đều có một "vai diễn" đáng nhớ".