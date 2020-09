Nữ cán bộ Trung tâm đấu giá Thái Bình giữ vai trò gì trong phiên đấu giá lô đất bị vợ Đường Nhuệ thao túng?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngấn (SN 1971, trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình - là viên chức công tác tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, thuộc Sở Tư pháp Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Tham ô tài sản", quy định tại điều 353 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra trong quá trình đấu giá quyền sử dụng đất có liên quan đến Nguyễn Thị Dương (vợ Đường Nhuệ), Nguyễn Thị Ngấn được xác định là người giữ vai trò ghi biên bản tại buổi đấu giá hai lô đất số 9 và số 10 tại khu quy hoạch dân cư phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình.

Trước đó, hồi cuối tháng 10/2019, UBND tỉnh Thái Bình ra quyết định về việc cho phép đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 10 lô đất tại khu quy hoạch dân cư thuộc phường Bồ Xuyên và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất kỹ thuật tài nguyên, thuộc Sở TN&MT tỉnh tổ chức đấu giá.

Ngày 29/11/2019, Trung tâm đấu giá đưa 8 lô đất từ lô số 1 đến lô số 8 ra đấu giá, còn lại 2 lô số 9 và số 10 chỉ có một đơn đăng ký tham gia nên không đủ điều kiện.

Đến ngày 20/12/2019, Trung tâm quỹ đất và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thống nhất đưa lô số 9 và số 10 ra đấu giá tiếp. Phiên đấu giá được tổ chức ngay tại phòng làm việc của Phạm Văn Hiệp (Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản), các thành viên khá gồm: Vũ Gia Thành (đấu giá viên chủ trì); Trình Thị Minh Thúy; Hà Văn Dũng đều là đấu giá viên của Trung tâm tham gia giám sát. Còn Nguyễn Thị Ngấn giữ vai trò là thư ký ghi biên bản.

Kết luận nêu rõ, bị can Vũ Gia Thành được giao tổ chức, các bị can Trịnh Thị Minh Thúy và Hà Văn Dũng được giao giám sát cuộc đấu giá, vì nể bị can Hiệp đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của Luật đấu giá tài sản, thống nhất thay đổi người trúng đấu giá lô đất số 9 từ anh Vũ Thành Đạt (SN 1995, trú thành phố Thái Bình) sang cho bà Nguyễn Thị Hạnh (người quen của Nguyễn Thị Dương).

Bị can Nguyễn Thị Dương biết anh Đạt là người trúng đấu giá lô đất, biết phiếu trả giá của bà Hạnh không hợp lệ, đã được bị can Thành giải thích rõ, song vì muốn đấu bằng được lô đất này nên đã nhờ bị can khác trong vụ án giúp đỡ về thủ tục. Dương còn đe dọa, ép anh Đạt từ bỏ kết quả trúng đấu giá, tạo điều kiện giúp sức cho bị can có chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ.

Đối với Nguyễn Thị Ngấn, là người ghi biên bản cuộc đấu giá hôm đó không biết việc làm thay đổi kết quả trúng đấu giá.

Việc khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngấn lần này xuất phát từ quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến hoạt động "thao túng" trong đấu thầu đất của băng nhóm Đường Nhuệ, Công an tỉnh Thái Bình đã rà soát hồ sơ hàng loạt vụ đấu giá đất, tài sản khác trên địa bàn tỉnh này. Trong đó, đã phát hiện việc “biển thủ” đối với thu tiền đặt cọc và tiền lệ phí mua đơn đấu giá trong lĩnh vực đấu giá đất, tài sản ở 16 xã trên địa bàn tỉnh.