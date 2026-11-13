Nữ Chủ tịch doanh nghiệp Việt mang hai món quà đặc biệt tới diễn đàn hợp tác Việt – Anh: Một món lấy cảm hứng từ dòng tranh Tết cổ của Hà Nội

Ngày 12/11, tại Hà Nội, Diễn đàn "Hợp tác song phương trong lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm giữa Vương quốc Anh và Việt Nam" được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Nữ Nam tước Baroness Hayman of Ullock, Quốc vụ khanh Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn Vương quốc Anh.

Bên cạnh những cuộc trao đổi về thương mại, mở rộng thị trường và phát triển chuỗi cung ứng bền vững, diễn đàn còn ghi nhận một hoạt động giao lưu văn hóa đáng chú ý. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Fusion Bright, cùng đại diện các doanh nghiệp trong Hội Doanh nghiệp Trẻ đã gửi tặng Nữ Nam tước hai món quà đặc biệt của Việt Nam.

Doanh nhân Nguyễn Thị Lệ Hằng (phía bên trái ảnh)

Đó là khăn lụa lấy cảm hứng từ tranh dân gian Kim Hoàng và trà Shan Tuyết cổ thụ. Một sản phẩm gắn với dòng tranh Tết từng nổi tiếng ở Hà Nội, món còn lại mang theo câu chuyện về những cây trà lâu năm trên vùng núi cao Việt Nam.

Dù khác biệt về nguồn gốc và cách chế tác, cả hai đều được lựa chọn với mong muốn giới thiệu tới bạn bè quốc tế những giá trị văn hóa, con người và nghề thủ công truyền thống của Việt Nam.

Chiếc khăn lụa mang hình Ngựa – Phượng và câu chuyện về dòng tranh Tết cổ Hà Nội

Trong hai món quà, chiếc khăn lụa Ngựa – Phượng gây chú ý bởi những họa tiết gắn với văn hóa truyền thống Việt Nam.

Sản phẩm được sáng tạo bởi Thạc sĩ, nhà thiết kế Cao Minh Tiến, giảng viên Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, người theo đuổi việc ứng dụng chất liệu văn hóa dân gian vào thời trang đương đại.

Điểm đặc biệt của thiết kế nằm ở cảm hứng từ tranh đỏ Kim Hoàng, một trong những dòng tranh dân gian nổi tiếng của Hà Nội xưa.

Tranh Kim Hoàng hình thành vào khoảng nửa sau thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX tại làng Kim Hoàng, vùng Hoài Đức, Hà Nội. Dòng tranh này gắn với đời sống tinh thần của người dân, đặc biệt phổ biến trong những dịp lễ, Tết. Không giống tranh Đông Hồ thường sử dụng giấy điệp, tranh Kim Hoàng nổi bật với nền giấy đỏ, hồng điều hoặc vàng, kết hợp đường nét thanh mảnh và màu sắc tươi sáng.

Tuy nhiên, sau trận lũ lịch sử năm 1915, nhiều bản khắc và tư liệu bị thất lạc, khiến dòng tranh dần mai một. Những năm gần đây, tranh Kim Hoàng được khôi phục, từng bước trở lại đời sống văn hóa.

Doanh nhân Nguyễn Thị Lệ Hằng tặng chiếc khăn đặc biệt cho đối tác quốc tế

Từ nguồn cảm hứng ấy, nhà thiết kế Cao Minh Tiến đã đưa các họa tiết truyền thống lên chất liệu lụa, đồng thời làm mới bằng cách xử lý màu sắc và bố cục hiện đại.

Đáng chú ý, hình tượng Ngựa mang ý nghĩa "Mã đáo thành công", gửi gắm lời chúc về sự hanh thông và thành tựu, đặc biệt phù hợp với năm Bính Ngọ 2026. Trong khi đó, hình tượng Phượng tượng trưng cho thái bình, thịnh vượng và những điều tốt lành.

Hai hình tượng được đặt cạnh nhau như một lời chúc bằng ngôn ngữ văn hóa, gửi gắm kỳ vọng về quan hệ hữu nghị và hợp tác ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Món quà thứ hai đến từ những cây trà cổ thụ vùng núi cao Việt Nam

Nếu khăn lụa Ngựa – Phượng kể câu chuyện về một dòng tranh Tết cổ, món quà thứ hai lại đưa người nhận đến với nét văn hóa thưởng trà lâu đời của người Việt.

Đó là trà Shan Tuyết cổ thụ của nghệ nhân Đào Đức Hiếu.

Trà Shan Tuyết gắn liền với những vùng núi cao Việt Nam, nơi nhiều cây trà cổ thụ sinh trưởng trong điều kiện tự nhiên. Những búp trà được thu hái và chế biến bằng kinh nghiệm, kỹ thuật tích lũy qua nhiều thế hệ.

Không chỉ mang giá trị của một sản phẩm nông nghiệp, trà Shan Tuyết còn đại diện cho đời sống, tập quán và tri thức bản địa của người dân vùng cao.

Việc lựa chọn sản phẩm này làm quà tặng tại diễn đàn hợp tác nông nghiệp và thực phẩm Việt – Anh vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Từ một sản vật truyền thống, trà Việt có thêm cơ hội được giới thiệu tới các đối tác quốc tế, nhất là những thị trường quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc và câu chuyện phía sau sản phẩm.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, để một sản phẩm Việt Nam bước ra thế giới, chất lượng là yếu tố quan trọng nhưng chưa đủ. Những giá trị văn hóa gắn với sản phẩm cũng cần được giới thiệu đúng cách.

"Điều chúng tôi mong muốn là khi một người bạn quốc tế cầm trên tay một chiếc khăn hay thưởng thức một chén trà, họ có thể hiểu thêm về vùng đất, con người và văn hóa Việt Nam. Nếu từ sự hiểu biết đó có thể mở ra thêm những kết nối thương mại thực chất, thì văn hóa và thương mại đã gặp nhau theo một cách rất đẹp", bà Hằng chia sẻ.

Món quà trà shan tuyến cổ thụ doanh nhân Nguyễn Thị Lệ Hằng tặng đối tác quốc tế

Từ hai món quà văn hóa đến kỳ vọng mở rộng kết nối thương mại

Đằng sau việc lựa chọn hai món quà truyền thống còn là cách tiếp cận mà nữ doanh nhân Nguyễn Thị Lệ Hằng đang hướng tới trong hoạt động kinh doanh.

Fusion Bright, doanh nghiệp do bà điều hành, hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối và phát triển thị trường cho các thương hiệu quốc tế tại Việt Nam. Từ mạng lưới đối tác thương mại đã xây dựng, doanh nghiệp đang từng bước tìm kiếm cơ hội kết nối theo chiều ngược lại, giới thiệu sản phẩm và những giá trị văn hóa Việt Nam tới thị trường nước ngoài.

Theo bà Hằng, giá trị của những hoạt động giao lưu không chỉ nằm ở việc trao tặng một món quà hay tham dự một cuộc gặp gỡ. Điều quan trọng hơn là khả năng tạo ra những kết nối lâu dài.

"Điều đáng mong đợi hơn là sau một câu chuyện về trà sẽ có người muốn tìm hiểu trà Việt Nam; sau một sản phẩm văn hóa sẽ có người muốn biết thêm về nhà thiết kế, nghệ nhân và doanh nghiệp Việt Nam", nữ doanh nhân bày tỏ.

Những kỳ vọng này cũng phù hợp với bối cảnh hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đang ngày càng mở rộng.

Từ trái sang: - Đại Sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền Vương Quốc Anh và Bắc Ireland ông Iain Frew- Nữ Nam tước Baroness Hayman xứ Ullock, Quốc vụ khanh Bộ Môi trường, Thực phẩm và Các vấn đề Nông thôn Vương quốc Anh (Defra)- Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, CEO Fusion Bright

Theo thông tin tại diễn đàn ngày 12/11, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew cho biết kim ngạch thương mại nông sản, thực phẩm hai chiều đã vượt mốc 1 tỷ USD. Hai nước còn nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực thực phẩm, đồ uống cao cấp, nông nghiệp và phát triển chuỗi cung ứng bền vững.

Trong bối cảnh đó, những hoạt động kết nối ở cấp doanh nghiệp có thể góp phần giới thiệu thêm các sản phẩm mang bản sắc Việt tới đối tác quốc tế.

Từ chiếc khăn lụa mang hình Ngựa – Phượng đến trà Shan Tuyết cổ thụ, hai món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng những câu chuyện văn hóa lâu đời. Xa hơn một hoạt động trao tặng, đó còn là kỳ vọng để những giá trị truyền thống của Việt Nam tiếp tục được gìn giữ, phát huy và từng bước tìm được chỗ đứng trên thị trường quốc tế.