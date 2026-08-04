Nữ diễn viên AI gây sốt khi hét giá lên đến hơn 1 tỷ đồng cho hơn 1 phút quảng cáo

Thế hệ ngôi sao AI đầu tiên đã chính thức xuất hiện và đang tạo ra một cơn bão truyền thông chưa từng có. Chủ đề "Hai diễn viên AI còn hot hơn cả dàn nghệ sĩ nội địa Trung đang chờ bứt phá" mới đây đã chễm chệ ở vị trí No1 bảng xếp hạng tìm kiếm hot search trên Weibo suốt hơn 8 giờ đồng hồ, thu hút hơn 45 triệu lượt xem. Nhân vật trung tâm của làn sóng này chính là Phương Đào Tử - nữ chính ảo trong bộ phim ngắn AI mang tên "Cô gái bị sa thải".

Dù ra mắt chưa đầy hai tháng, bộ phim do đạo diễn Phỉ Phỉ Phi thực hiện trên nền tảng LibTV đã vượt mốc 200 triệu lượt xem. Không dừng lại ở màn ảnh, Phương Đào Tử cùng nam chính Chu Dĩ Hành được đơn vị sản xuất xây dựng tài khoản mạng xã hội độc lập.

Với các nội dung đăng tải đời thường như nấu ăn, tập gym hay chơi quần vợt, hai nhân vật ảo này đã thu hút tổng cộng hơn 500.000 người theo dõi, tạo nên một cộng đồng người hâm mộ cuồng nhiệt không kém bất kỳ nghệ sĩ bằng xương bằng thịt nào.

Phim ngắn AI "Cô gái bị sa thải" cán mốc hơn 200 triệu lượt xem, đưa hai nhân vật ảo Phương Đào Tử và Chu Dĩ Hành trở thành hiện tượng mạng xã hội.

Mức giá quảng cáo kỷ lục của một ngôi sao ảo

Không chỉ dừng lại ở chỉ số truyền thông, Phương Đào Tử đã bắt đầu thương mại hóa hình ảnh của mình. Trong video đăng tải cuối tháng 7, nữ diễn viên AI này đã lồng ghép quảng cáo trực tiếp cho một thương hiệu kính áp tròng màu.

Theo thông tin từ Sina, mức giá niêm yết cho mỗi hợp đồng quảng cáo của Phương Đào Tử khiến nhiều người phải giật mình:

Video dưới 20 giây: 168.000 NDT (khoảng 654 triệu đồng)

Video từ 21 đến 60 giây: 208.000 NDT (khoảng 809 triệu đồng)

Video trên 60 giây: 258.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng)

Mức thù lao này vượt xa bảng giá của phần lớn các KOL người thật sở hữu hàng triệu lượt theo dõi, thậm chí áp đảo không ít nghệ sĩ có hàng chục triệu người hâm mộ. Sự thành công của Phương Đào Tử đến từ tạo hình chân thực, xóa bỏ hoàn toàn cảm giác cứng đờ như nhựa của công nghệ cũ, kết hợp cùng chiến lược vận hành "thần tượng ảo đồng hành" đánh trúng tâm lý giới trẻ.

Chiến lược vận hành "xuyên màn hình" tạo tài khoản mạng xã hội riêng cho nhân vật AI để tương tác đời thường như người thật, mở ra mô hình "thần tượng ảo đồng hành". Nhân vật AI Phương Đào Tử thu hút lượng lớn người theo dõi và có mức giá quảng cáo vượt xa nhiều KOL hay nghệ sĩ người thật sở hữu hàng triệu đến hàng chục triệu fan.

Bước tiến vào truyền hình chính thống và phim dài

Sự bứt phá của Phương Đào Tử là minh chứng cho tốc độ xâm nhập thần tốc của AI vào ngành điện ảnh. Báo cáo từ Hiệp hội Audiovisual Mạng Trung Quốc cho thấy trong quý I năm 2026, toàn thị trường đã ra mắt khoảng 128.000 tập phim ngắn, trong đó phim ngắn AI chiếm tới hơn 95%.

Đáng chú ý, AI không còn bị bó hẹp trên màn hình điện thoại mà đã chính thức bước lên sóng truyền hình quốc gia. Đài Truyền hình Vệ tinh An Huy, Trung Quốc gần đây đã thu hút sự chú ý lớn khi phát sóng bộ phim AI "Đào Hoa Đầm Ký" vào khung giờ vàng buổi tối. Bộ phim gồm 20 tập, tái hiện 108 công đoạn làm giấy tuyên thủ công truyền thống, trở thành tác phẩm AI toàn phần đầu tiên chủ đề văn hóa phi vật thể nhận được giấy phép phát hành chính thức.

Song song đó, công nghệ này cũng tiến sâu vào mảng phim dài với các tác phẩm như "Kỳ Đàm: Chỉ Nhận Độ Hoang Khư" thời lượng hơn 60 phút trên iQIYI, hay dự án phim 240 phút "Nguyệt Hạ Chi Thần".

Sự lấn sân mạnh mẽ của nội dung AI từ các nền tảng mạng sang sóng truyền hình vệ tinh chính thống (đài An Huy, Trung Quốc phát sóng "Đào Hoa Đầm Ký") và các nền tảng phim trực tuyến với các tác phẩm phim dài.

Tranh cãi bản quyền và làn sóng tái cấu trúc ngành điện ảnh

Sự bùng nổ quá nhanh của diễn viên AI cũng kéo theo những tranh luận nảy lửa. Nhiều ý kiến cáo buộc tạo hình của Phương Đào Tử có đường nét "ghép mặt" từ các ngôi sao như Komatsu Nana hay Kim Min-ji, dù đạo diễn Phỉ Phỉ Phi đã lên tiếng phủ nhận và xác nhận đăng ký bản quyền toàn bộ nhân vật. Trước đó vào tháng 3, Tòa án Internet Bắc Kinh cũng từng xử phạt một đơn vị sản xuất phim ngắn vì tự ý dùng AI tạo hình ảnh quá giống một diễn viên nổi tiếng.

Tuy nhiên, nhiều nghệ sĩ lại lựa chọn chủ động đón nhận làn sóng này. Các ngôi sao Hồng Kông như Vương Tổ Hiền, Ngô Khải Hoa đã chính thức ủy quyền hình ảnh AI của mình cho các dự án điện ảnh và game. Nền tảng iQIYI cũng đã thu hút hơn 100 nghệ sĩ tham gia vào dự án "Kho nghệ sĩ AI".

Các cơ quan quản lý Trung Quốc đã ban hành nhiều quy định mới để định hướng phát triển phim AI, khẳng định AI sẽ tái cấu trúc ngành điện ảnh chứ không thay thế các diễn viên tài năng.

Để gắn giàn cho sự phát triển nóng này, các cơ quan quản lý đã nhanh chóng nhập cuộc. Cục Quản lý Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc đã áp dụng tiêu chuẩn phân loại, quản lý phân tầng đối với phim ngắn AI dựa trên vốn đầu tư và đề tài kể từ ngày 1 tháng 7.

Trước lo ngại AI sẽ cướp mất cơm áo của người thật, tờ Báo Nhân Dân nhận định công nghệ này sinh ra là để loại bỏ những lối diễn xuất rập khuôn, nông cạn và quy trình sản xuất lạc hậu, chứ không thể thay thế những tài năng thực thụ. Phương Đào Tử không chỉ là một hiện tượng mạng xã hội, mà chính là tấm gương phản chiếu sự thay đổi tất yếu của toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới.

Tham khảo: Sina



