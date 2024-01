Nữ diễn viên đang hot của VTV lần đầu làm Vedette show thời trang, thần thái khoe sắc lụa Việt cùng dàn người đẹp

Ở phần trình diễn đầu tiên, Ngọc Ánh và Thanh Thảo cùng dắt tay nhau đảm nhận vai trò first face, còn lần đầu nữ diễn viên Lương Thanh lần đầu tiên diễn vị trí Vedette. Ở phần trình diễn thứ hai, vị trí first face được đảm nhiệm bởi MC Mù Tạt (Nguyễn Huyền Trang -PV) và Quán quân The New Mentor- Lê Thu Trang đảm nhận vị trí Vedette.

Theo NTK Tăng Mai Anh, BST lấy cảm hứng từ việc vẻ đẹp hùng vĩ nhưng rất mộng mơ của miền núi Tây Bắc, với sự đa văn hóa của các dân tộc thiểu số sinh sống tại đây.

Trước đó, cô từng đưa nhung lụa lên Y Tý – Lào Cai, để hòa vào đất trời hùng vĩ, con người đơn sơ mộc mạc nơi đây, và tạo nên điểm chạm với nghề thêu thùa truyền thống của dân tộc Mông và Hà Nhì.

Những đường nét hoạ tiết được thể hiện bởi kỹ thuật thêu tay điêu luyện, phát triển các họa tiết thêu sống động với những đường nét thêu bay bổng được thêu bởi các nghệ nhân lâu năm. Qua đó, Mai Anh muốn đưa lụa là và các sản phẩm thủ công đến gần với mọi người hơn, đặc biệt là giới trẻ, bởi chính thế hệ trẻ sẽ đưa các sản phẩm đặc sắc này ra toàn cầu.

Trong câu chuyện gìn giữ bản sắc văn hoá và quảng bá những giá trị truyền thống NTK Mai Anh luôn đau đáu và khao khát bản thân có thể lan toả thông qua BST Lăng Vân Du Lãm. Tăng Mai Anh chia sẻ "Tôi tin rằng, dù ở bất kỳ đâu, dù có những nét riêng biệt khác nhau về văn hóa, nhưng phụ nữ Việt Nam đều có một điểm chung ở sự chịu thương, chịu khó, đức hi sinh. Miền ngược với miền xuôi, hòa cùng trong cái đẹp vô hạn của cảnh sắc, con người, và của cả thời trang. Thời trang nói riêng, và cái đẹp nói chung xóa nhòa mọi rào cản ngôn ngữ, văn hóa, xóa nhòa khoảng cách vùng miền. Đó chính là giá trị vô hạn của cái đẹp mà tôi hướng đến".