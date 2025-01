Bên cạnh hài độc thoại, Ali Wong còn tạo dấu ấn trong nhiều lĩnh vực khác. Cô là biên kịch series "Fresh Off the Boat", kể về cuộc sống của những gia đình châu Á nhập cư tại Mỹ. Năm 2019, nữ diễn viên sản xuất, viết kịch bản và đóng chính phim "Always Be My Maybe", được xem là bản cách tân của tác phẩm điện ảnh kinh điển "When Harry Met Sally".