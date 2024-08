Nữ diễn viên hot nhất màn ảnh đã có con 3 tuổi, bí mật "phim giả tình thật" với bạn diễn kém 12 tuổi?

Mặc vũ vân gian là một trong những bộ phim cổ trang hot nhất màn ảnh Hoa ngữ trong năm 2024. Thành công của tác phẩm giúp Ngô Cẩn Ngôn vực dậy tên tuổi, trở thành nữ diễn viên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Gần đây, trên mạng xã hội Weibo lan truyền rầm rộ thông tin Ngô Cẩn Ngôn đã bí mật kết hôn và sinh con. Cha của em bé được cho là nam diễn viên Hồng Nghiêu. Năm 2019, cặp sao từng lộ ảnh hẹn hò, thậm chí chung sống với nhau. Sau đó, Ngô Cẩn Ngôn gây bàn tán khi không đóng phim hơn 2 năm rưỡi. Do đó, dân tình nghi ngờ người đẹp Diên hi công lược tạm dừng sự nghiệp trong thời gian đó vì lý do gia đình.

Không chỉ vậy, một nguồn tin khác còn khẳng định con của Ngô Cẩn Ngôn năm nay đã 3 tuổi. Cô hiện nuôi con nhỏ một mình và đã chia tay bạn trai cũ. Gần đây, nữ diễn viên và bạn diễn kém 12 tuổi Vương Tinh Việt đã nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong Mặc vũ vân gian . Cặp sao đang bí mật hẹn hò vì sợ điều tiếng từ công chúng.

Mạng xã hội Weibo đang lan truyền thông tin Ngô Cẩn Ngôn đã sinh con

Cha của em bé được đồn đoán là nam diễn viên Hồng Nghiêu

Ngoài ra, còn có tin đồn Ngô Cẩn Ngôn đang bí mật hẹn hò đàn em Vương Tinh Việt sau khi hợp tác trong Mặc vũ vân gian

Sau khi tin đời tư của Ngô Cẩn Ngôn gây xôn xao mạng xã hội, "biên kịch vàng" Vu Chính - ông chủ công ty quản lý của nữ diễn viên và Vương Tinh Việt - đã lên tiếng bác bỏ. "Ngô Cẩn Ngôn và Vương Tinh Việt không phải người yêu. Họ chỉ là chị - em thân thiết trong nghề. Đề nghị mọi người không gán ghép cặp đôi linh tinh để tránh gây ra những tin đồn không hay. Về việc kết hôn và sinh con của Ngô Cẩn Ngôn, khi nào chuyện tốt đẹp đó xảy ra chúng tôi sẽ công khai, không vấn đề gì phải giấu giếm khán giả. Tôi xin khẳng định một lần nữa Ngô Cẩn Ngô chưa kết hôn và càng không có con" , Vu Chính cho biết.

Người đứng đầu công ty quản lý của Ngô Cẩn Ngôn và Vương Tinh Việt phủ nhận thông tin hai nghệ sĩ này hẹn hò

... đồng thời cho biết thông tin nữ diễn viên 9X đã bí mật kết hôn và có con 3 tuổi là sai sự thật

Ngô Cẩn Ngôn sinh năm 1990, cô nổi tiếng khắp châu Á với vai diễn Ngụy Anh Lạc trong bộ phim cung đấu Diên hi công lược (2018). Sau đó, cô đảm nhận vai nữ chính trong loạt dự án Hạo Lan truyện, Em là hạnh phúc của anh, Hạnh phúc vẫn sẽ đến gõ cửa, Thanh xuân sáng thế kỷ, Nữ hoàng mặc cả, Thượng thực, Gia truyền ... Tuy nhiên, Ngô Cẩn Ngô bị chê diễn kém, là "hố đen" của tác phẩm. Người đẹp bị xếp vào nhóm minh tinh diễn dở nhất Trung Quốc, cùng Angelababy. Do đó, tài nguyên nghệ thuật của cô từng có giai đoạn chạm đáy, không được ai mời đóng phim.

Về đời tư, Ngô Cẩn Ngôn vướng tin đồn hẹn hò nam diễn viên Hồng Nghiêu nhiều năm qua. Họ từng bị bắt gặp cùng du lịch ở đảo Bali (Indonesia). Cư dân mạng cũng nhận ra cặp sao thường mặc đồ đôi, dùng phụ kiện giống nhau. Theo truyền thông Trung Quốc, Ngô Cẩn Ngôn và nam diễn viên đóng vai Hòa Thân nảy sinh tình cảm khi hợp tác chung trong Diên hi công lược.

Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu vướng nghi vấn bí mật hẹn hò nhiều năm qua

Họ từng bị bắt gặp cùng du lịch ở nước ngoài, mặc trang phục giống nhau

