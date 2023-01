Nữ diễn viên phá sản sau khi góp tiền mua thị trấn rồi thua lỗ, phải bồi thường 190 tỷ đồng do tự ý bỏ vai diễn

Trong thập niên 80,90, khó có nữ diễn viên nào nổi tiếng hơn Kim Basinger. Với vẻ đẹp kiểu Hollywood cổ điển cùng kỹ năng diễn xuất của mình, Kim Basinger xuất hiện trong nhiều bộ phim đình đám như Batman (Người dơi), Never Say Never Again (1983 Điệp Viên 007) và LA Confidential (Bí mật Los Angeles). Nhờ sự thành công của mình, cô sở hữu khối tài sản khổng lồ. Tuy nhiên bởi vì những quyết định tài chính tồi tệ, cô đã rơi vào tình trạng khánh kiệt sau khi thổi bay tài sản của mình.



Nhan sắc của Kim Basinger thời còn trẻ

Nhiều người cho rằng một trong những quyết định mua sắm lố bịch nhất của Kim Basinger là hợp tác với quỹ đầu tư AmeriTech mua thị trấn Braselton ở Georgia, Mỹ với giá 20 triệu đô la. Trên thực tế, cô chỉ chi 600 nghìn đô la cho một ngân hàng đang xây ở trung tâm thị trấn.

Kim Basinger coi đây là một khoản đầu tư và lên kế hoạch biến thị trấn thành một điểm thu hút khách du lịch bằng cách xây dựng một công viên giải trí, nhưng ước mơ của cô đã không bao giờ thành hiện thực. Cuối cùng, thị trấn đã bị lãng quên và AmeriTech đã bán nó với giá 1 triệu đô la vào năm 1993, lỗ đến 19 triệu đô la (95%). Nữ diễn viên cũng phải bán ngân hàng để trả nợ.

Kim Basinger ở tuổi 60

Cùng năm 1993, Kim Basinger được chọn vào vai nhân vật chính trong bộ phim gây nhiều tranh cãi Boxing Helena. Kim Basinger không hài lòng với nhân vật của mình và yêu cầu chỉnh sửa kịch bản. Vẫn không hài lòng với kịch bản mới, nữ diễn viên đã rút lui khỏi bộ phim, vi phạm hợp đồng với hãng phim. Sau đó, Kim Basinger bị kiện, hãng phim tuyên bố rằng họ đã mất 6,4 triệu đô la doanh thu tiềm năng do nữ diễn viên từ bỏ vai diễn vội vàng. Tòa án ủng hộ hãng phim và buộc cô phải trả 8,1 triệu đô la (khoảng 190 tỷ đồng).

Sau vụ kiện, Kim Basinger đã phải nộp đơn xin phá sản. Điều này giúp cô có thể ngừng thanh toán cho hãng phim, tuy nhiên chỉ là tạm thời. Howard Weitzman, luật sư của Kim Basinger cho biết: “Cô ấy không có đủ tài sản để trả khoản tiền bồi thường lớn đến như vậy”. Vào thời điểm đó, người ta tiết lộ rằng giá trị tài sản ròng của Kim Basinger chỉ dưới 5,5 triệu đô la.

Mặt khác, từ năm 1993 đến 2002, Kim Basinger và Alec Baldwin là cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ, song cuộc hôn nhân đã nhanh chóng tan vỡ. Cuộc ly hôn kéo dài 4 năm do cuộc chiến giành quyền nuôi con. Đây là một trong những cuộc ly hôn cay đắng và tốn kém nhất mọi thời đại, khiến Kim Basinger phải chi 3 triệu đô la.

Cặp đôi trai tài gái sắc thời ấy

Bên cạnh đó, Kim Basinger cũng là người nổi tiếng bị lừa hết tiền trong 1 vụ lừa đảo lớn có tính hệ thống của Bernie Madoff. Về cơ bản, Madoff đang kêu gọi những người nổi tiếng đầu tư vào công ty không có thật của mình. Công ty này đã lừa đảo các nạn nhân bằng cách trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước bằng tiền từ các nhà đầu tư sau. Madoff đã kiếm được 64,8 tỷ đô la từ vụ lừa đảo.

Theo The Things