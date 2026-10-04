Nữ diễn viên tên Linh bị đài truyền hình quốc gia xóa sổ khỏi phim giờ vàng, vừa lộ diện với nhan sắc khiến công chúng ngớ người

Trong những tháng qua, công chúng châu Á dậy sóng trước thông tin nữ minh tinh hàng đầu showbiz Hoa ngữ Lâm Chí Linh được cho là đã bị cấm sóng tại Trung Quốc. Tới sáng 3/10, tờ Line Today cho hay, Lâm Chí Linh vừa có màn lộ diện hiếm hoi sau biến cố lớn.

Theo đó, nữ ngôi sao họ Lâm mới đây đã xuất hiện trên trang bìa số tháng 10 của tạp chí thời trang VOGUE Đài Loan (Trung Quốc). Trong video phỏng vấn cho tạp chí, mỹ nhân sinh năm 1971 khiến công chúng ngơ ngác, dụi mắt mãi vẫn không thể nhận ra. Trong lần lộ diện mới nhất, Lâm Chí Linh mang tới 1 diện mạo khác xa so với hình ảnh mà công chúng thường biết về cô. Không chỉ tổng thể gương mặt nữ diễn viên trở nên khác lạ mà từng đường nét của cô cũng có sự thay đổi rõ rệt. Đôi mắt nữ minh tinh Đại Chiến Xích Bích bỗng thay đổi hoàn toàn so với trước kia, trán dồ hơn và đường chân tóc cũng bị lùi về phía sau. Ngay cả fan cũng bày tỏ sự kinh ngạc vì không dám tin người phụ nữ trong loạt hình do truyền thông đăng tải mới đây lại là Lâm Chí Linh - sao nữ được khao khát nhất Cbiz.

Lâm Chí Linh hiện tại (ảnh trái) bỗng như thay đổi thành 1 người hoàn toàn khác. Đưa ảnh ngày ấy - bây giờ của nữ minh tinh lên so sánh, công chúng dễ dàng nhận ra sự khác biệt hết sức rõ ràng. Ảnh: Line Today

Không chỉ có nhan sắc “lao dốc không phanh”, từ đôi mắt cho tới vùng trán của Lâm Chí Linh cũng thay đổi lớn so với ngày trước. Chi tiết này khiến nữ diễn viên dính ngay nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ quá đà. Ảnh: Line Today

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả đồng loạt đặt ra nghi vấn Lâm Chí Linh đã “dao kéo” quá đà, khiến gương mặt thay đổi tới mức chóng mặt và không thể nhận ra nổi: “Không đề tên vào ảnh khéo chẳng ai biết người này là Lâm Chí Linh”, “Dao kéo nát mặt đến mức không còn là cô ấy nữa”, “Trông lạ quá, có thật là Lâm Chí Linh không vậy?”,...

Song song với đó, 1 bộ phận netizen lại nhận định, nữ minh tinh họ Lâm trở nên khác lạ do thay đổi cách trang điểm. Theo những người dùng mạng này, Lâm Chí Linh vẫn thường được biết đến với hình ảnh ngọt ngào nhưng nay bất ngờ xuất hiện với gương mặt trang điểm cực nhạt, gần như để mặt mộc, nên mới khiến cho nhiều khán giả cảm thấy lạ lẫm.

Bên cạnh đó, người hâm mộ nhấn mạnh, Lâm Chí Linh hiện đã bước sang tuổi 52 nên nếu có không còn trẻ trung hoặc trông khác biệt so với thời hoàng kim nhan sắc thì cũng là điều hết sức bình thường.

Màn lộ diện mới đây của Lâm Chí Linh khiến cho cả MXH xôn xao. Ảnh: Setn

Cách đây ít tháng, tờ Sohu đưa tin Lâm Chí Linh được cho là đã bị cấm sóng tại Trung Quốc. Siêu mẫu đắt giá này vốn được mời đóng vai cameo trong bộ phim truyền hình giờ vàng mang tên Ngọc Lan Hoa Khai Quân Tái Lai của đài quốc gia CCTV. Cô từng được liệt kê là khách mời quan trọng, chỉ đứng sau 2 diễn viên chính Dương Tử và Lộc Huy. Tuy nhiên, vào ngày 25/5, khi đoàn phim công bố dàn diễn viên chính thức để chuẩn bị lên sóng, tên Lâm Chí Linh hoàn toàn biến mất khỏi danh sách. Không chỉ tên mà tất cả cảnh quay gồm cảnh đơn và cảnh nhóm của nữ diễn viên trong phim cũng đều bị cắt bỏ sạch sẽ, như thể Lâm Chí Linh chưa từng tồn tại trong dự án.

Không chỉ bị xóa sổ khỏi dự án phim ảnh, show giải trí nổi tiếng Mao Tuyết Uông mà nữ diễn viên đã tham gia ghi hình cũng bất ngờ thông báo thay đổi lịch phát sóng vào phút chót. Trong trailer được đăng ban đầu, Lâm Chí Linh xuất hiện với phân đoạn chia sẻ cuộc sống sau hôn nhân và chuyện chăm con, thậm chí sao nữ còn hài hước thị phạm cách giành đồ giảm giá trong siêu thị mà vẫn giữ thần thái ưu nhã. Tuy nhiên, đúng ngày phát sóng, ekip bất ngờ đổi sang chiếu tập có Đàm Tùng Vận và Đổng Tình tham gia. Đồng thời, đoạn trailer có mặt Lâm Chí Linh cũng bị phía chương trình xóa bỏ khỏi trang Weibo chính chủ.

Lâm Chí Linh bị xóa tên, cảnh quay khỏi tác phẩm Ngọc Lan Hoa Khai Quân Tái Lai. Không chỉ vậy, show truyền hình Mao Tuyết Uông cũng đổi lịch chiếu, xóa trailer có hình ảnh của nữ ngôi sao 7X trên trang Weibo chính thức. Ảnh: Sohu

Nguyên nhân Lâm Chí Linh bị đài quốc gia xóa sổ đã gây bàn tán xôn xao trong dư luận Trung Quốc suốt thời gian qua. Vài năm trở lại đây, người đẹp 7X đã tạm dừng hoạt động nghệ thuật để dành thời gian vun vén gia đình, chăm con nhỏ. Tuy nhiên, 1 số nguồn tin cho biết mỹ nhân này bị trừng phạt, cấm sóng tại thị trường giải trí đại lục vì đã “chạm vào những giới hạn vốn không nên chạm vào”.

Các nguồn tin cho biết Lâm Chí Linh đã bị phong sát ngầm vì đã “chạm vào những giới hạn vốn không nên chạm vào” ở thị trường giải trí Trung Quốc đại lục. Ảnh: HK01

Lâm Chí Linh được xem là “tường thành nhan sắc” của Cbiz. Cô từng là người mẫu được săn đón và trả cát-xê cao nhất Đài Loan (Trung Quốc) 1 thời. Nữ nghệ sĩ không chỉ có vóc dáng nổi bật, mà còn được yêu thích nhờ tài ứng biến thông minh, học vấn cao. Dù cô vướng 1 số thị phi đời tư, Lâm Chí Linh vẫn là người tình trong mộng của hàng triệu chàng trai, thường xuyên lọt vào top mỹ nhân đẹp nhất, được khao khát nhất trong các bảng bình chọn trên diễn đàn như Hupu, Douban. Bên cạnh làm người mẫu, cô còn tỏa sáng trong nhiều bộ phim như Đại Chiến Xích Bích, Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc,...

Người đẹp kết hôn với nam ca sĩ Akira năm 2019. Sau đó, vợ chồng cô gặp khó khăn trong quá trình mang thai, sinh con. Lâm Chí Linh từng đông lạnh trứng, nhưng cô phải trải qua nhiều lần thụ tinh ống nghiệm mới thành công. Cô sinh con trai vào đầu năm 2022.