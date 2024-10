Nữ diễn viên tóc ngắn mặc đẹp nhất hiện tại

"Jeongnyeon: The Star is Born" đang là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc thu hút lượng khán giả xem nhiều nhất. Dù không có nam chính, "Jeongnyeon: The Star is Born" vẫn hấp dẫn ở từng tập phim nhờ dàn nữ diễn viên cực phẩm, trong đó, Jung Eun Chae đang là mỹ nhân gây sốt. Jung Eun Chae nhận được nhiều lời khen cho diễn xuất thuyết phục, đặc biệt là vẻ "đẹp trai" với mái tóc tém siêu ngầu.

Tạo hình của Jung Eun Chae trong phim "Jeongnyeon: The Star is Born"

Jung Eun Chae đẹp và sành điệu từ trong phim ra ngoài đời. Ở hiện tại, với mái tóc ngắn cá tính, Jung Eun Chae mặc đồ đơn giản cũng đẹp. Nữ diễn viên thường lên đồ với các bộ trang phục đậm chất menswear, chẳng hạn như bộ suit hay áo khoác da, áo khoác dáng dài… Dù các outfit mà Jung Eun Chae diện thường mang tông màu trung tính làm chủ đạo, nữ diễn viên vẫn tỏa sáng với vẻ ngoài sang trọng, tinh tế và không kém phần "cool ngầu".

Thi thoảng, Jung Eun Chae áp dụng phong cách nữ tính với bộ suit váy hay váy dáng vest. Vẻ "đẹp trai" của Jung Eun Chae đã mang đến làn gió mới cho những set trang phục dịu dàng, thanh lịch này.

Jung Eun Chae sở hữu gương mặt sắc nét với sống mũi cao, khuôn cằm thon gọn cùng khí chất sang trọng. Vì vậy, nữ diễn viên dễ dàng chinh phục nhiều kiểu tóc khác nhau. Khi kết thân với tóc lỡ vai, Jung Eun Chae gây ấn tượng ở vẻ đẹp thanh lịch, tao nhã nhưng không kém phần ngọt ngào.

Phong cách của Jung Eun Chae thời để tóc lỡ vai cũng có sự khác biệt. Cô mặc những kiểu trang phục là "bảo chứng" cho vẻ ngoài tinh tế, sang xịn mịn như áo vải tweed và quần jeans, váy dáng dài cổ điển, áo khoác dài + quần jeans/quần âu… Đây là những công thức diện đồ không bao giờ lỗi mốt, giúp người mặc ghi điểm thanh lịch nhưng vẫn toát lên nét trẻ trung, hiện đại.

Với mái tóc dài, Jung Eun Chae mang đến hình ảnh nàng thơ vô cùng dịu dàng, bay bổng. Nữ diễn viên gây ấn tượng khi diện những bộ cánh yêu kiều như váy họa tiết dáng dài, áo khoác dạ + chân váy hay váy gile + áo sơ mi ngọt ngào, trẻ trung. Ngay cả khi lên đồ với những item đơn giản như áo thun + quần ống rộng hay áo sơ mi cộc tay và quần jeans, Jung Eun Chae vẫn vô cùng nổi bật với vẻ ngoài xinh đẹp, sang trọng.

Dù sở hữu chiều cao nổi bật là 1m70, Jung Eun Chae cũng không chủ quan trong khoản "hack" dáng. Nữ diễn viên 38 tuổi áp dụng những bí kíp tôn dáng quen thuộc như sơ vin hay mặc áo lửng để vẻ ngoài thêm cuốn hút, sành điệu. Phong cách đa dạng nhưng luôn chuẩn mốt của Jung Eun Chae có thể trở thành nguồn cảm hứng mặc đẹp cho quý cô ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Ảnh: Sưu tầm