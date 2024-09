Nữ diễn viên từ chối cát xê 110 tỷ đồng để... không phải đóng cảnh hôn

Nói đến một trong những gương mặt quen thuộc nhất trên màn ảnh châu Á, không thể không nhắc tới nữ diễn viên Kim Mi Kyung. Trong suốt 39 năm sự nghiệp, nữ diễn viên gạo cội từng vào vai bà mẹ, tin tặc, thám tử, chính trị gia... Tuy nhiên minh tinh The Heirs chưa từng đóng vai nữ chính phim tình cảm lãng mạn bao giờ. Đến nay, Kim Mi Kyung đã giải thích về điều này trên chương trình The Receipt .

Nữ diễn viên cho biết bản thân từ chối những vai diễn lãng mạn vì không thích và vì kịch bản có cảnh hôn: "Có lần trong phim có cảnh hôn. Vai diễn của tôi là một bà mẹ có con nhưng lại ngoại tình. Tôi không bao giờ có thể làm điều này". Minh tinh The Heirs kiên quyết từ chối thực hiện cảnh quay đó : "Nếu tôi phải làm điều đó thì tôi sẽ không đóng bộ phim này".

Kim Mi Kyung có nguyên tắc không đóng phim tình cảm vì không thích cảnh hôn

MC Tak Jae Hoon liền hỏi Kim Mi Kyung liệu có nhận vai diễn đó nếu được trả cát xê 6 tỷ won (110 tỷ đồng) hay không. Nữ diễn viên đã trả lời một cách chắc chắn: "Nếu tôi bị tiền bạc chi phối và chấp nhận vai diễn thì bộ phim đó sẽ bị hủy hoại". Kim Mi Kyung so sánh suy nghĩ từ chối dòng phim tình cảm của cô là "bức tường sắt".

Kim Mi Kyung sinh năm 1963, bắt đầu bước chân vào làng điện ảnh từ năm 1985. Trong những năm đầu sự nghiệp, Kim Mi Kyung dành thời gian trau dồi kỹ năng diễn kịch, giành được giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất ở hạng mục sân khấu tại Lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 26. Khi chuyển sang đóng phim truyền hình, nữ diễn viên ghi dấu ấn với loạt phim The Heirs , Another Miss Oh , Her Private Life và Welcome To Samdal-ri...

Kim Mi Kyung thường vào vai mẹ của các mỹ nhân trên màn ảnh

Nguồn: Koreaboo