Nữ du học sinh từ Đức về Việt Nam 'cầu cứu' bác sĩ Bệnh viện K

Cô gái 26 tuổi, Hà Nội, du học sinh tại Đức, nhập viện Bệnh viện K trong tình trạng khối u vú phải phát triển lớn, gây mất cân đối rõ rệt giữa hai bên ngực. Trước đó sức khỏe cô hoàn toàn bình thường.

Khoảng 8 tháng trước, cô phát hiện khối u nhỏ ở vú phải, kích thước chỉ khoảng 3 cm. Tuy nhiên, khối u tăng nhanh bất thường, lớn dần theo thời gian, kèm cảm giác đau tức ngày càng rõ, sau thời gian lớn như trái bưởi. Cô bắt đầu mặc cảm về ngoại hình, hạn chế giao tiếp và sinh hoạt.

Sau thời gian cân nhắc, cô gái quyết định trở về Việt Nam để thăm khám và điều trị.

Tại Bệnh viện K, qua thăm khám và các xét nghiệm, bác sĩ xác định khối u chiếm gần toàn bộ thể tích vú phải, kích thước khoảng 17 cm, gây biến dạng rõ rệt. Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u phyllode lành tính, một dạng u tuyến vú hiếm gặp nhưng có tốc độ phát triển nhanh.

Bác sĩ phẫu thuật khối u cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Theo bác sĩ Phạm Hồng Khoa, trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện K (cơ sở Quán Sứ) u phyllode thường biểu hiện là khối u cứng, bề mặt trơn, ranh giới rõ, kích thước thường lớn hơn 3 cm và có thể phát triển lên đến vài chục cm trong thời gian ngắn. Khi khối u lớn nhanh, da vùng vú có thể căng bóng, đau tức, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và tâm lý người bệnh.

Với trường hợp này, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt rộng khối u nhằm loại bỏ triệt để tổn thương, hạn chế nguy cơ tái phát hoặc biến đổi phức tạp. Do kích thước u lớn, êkíp phẫu thuật phải tính toán kỹ để vừa đảm bảo lấy trọn khối u, vừa giữ được yếu tố thẩm mỹ.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, khối u được bóc tách hoàn toàn. Các bác sĩ đồng thời xử lý tối ưu để đảm bảo sự cân đối hai bên ngực. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, vết mổ ổn định trong tuần đầu và được xuất viện sau hai tuần.

Bệnh nhân cho biết việc loại bỏ khối u giúp cô giải tỏa áp lực kéo dài suốt nhiều tháng, lấy lại sự tự tin và tinh thần tích cực.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên chủ động kiểm tra vú định kỳ, phát hiện sớm các bất thường để can thiệp kịp thời. Những khối u phát triển nhanh, gây đau hoặc thay đổi hình dạng vú cần được thăm khám sớm, tránh để kéo dài dẫn đến biến chứng và ảnh hưởng chất lượng sống.