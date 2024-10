Nữ game thủ đang gây sốt MXH: Một ngày trước còn cười tươi rói, hôm sau đã hoá "ngự tỷ" cực ngầu

Chưa hết hot với màn bắn tim 42 triệu lượt xem trên Weibo sau đêm Thịnh Điển Vogue ngày 17/10, Điền Hi Vi mới đây lại tiếp tục gây sốt mạng xã hội xứ Trung trong lần xuất hiện ngay sau đó cùng hình tượng toàn toàn đối lập. Cụ thể, khi tham dự một sự kiện game mobile hôm 18/10, mỹ nhân sinh năm 1997 đã quay ngoắt 180 độ trở thành "ngự tỷ" cực cool khác xa Điền Hi Vi "kẹo ngọt" 1 ngày trước đó.

Điền Hi Vi với hình tượng ngọt ngào, trong sáng tại sự kiện của Vogue (trái) và trong sự kiện của PUBG mới đây (phải) đã là 2 phiên bản đối lập, khó nhận ra khiến dân tình hết sức bất ngờ.

Điền Hi Vi là mỹ nhân nổi bật hàng đầu trên thảm đỏ sự kiện Vogue vừa qua với những moment đẹp như bước ra từ phim thanh xuân vườn trường. Trong đó, khoảnh khắc bắn tim của cô đang có 42 triệu lượt xem trên MXH nước nhà.

Điền Hi Vi với hình tượng một nữ game thủ cực ngầu trong sự kiện mới khiến các fan phấn khích (Nguồn Facebook Ký Giả Trung Hoa).

Với khoảnh khắc ngồi trên bàn đấu, Điền Hi Vi nhập vai một nữ game thủ cực ngầu. Cô nàng vén mái để lộ vầng trán cao, thay cho kiểu tóc mái thưa/ mái bằng thường thấy ngày trước. Gương mặt đẹp hút hồn của Điền Hi Vi vì theo đuổi concept này mà cũng thiếu vắng nụ cười tươi rói, tràn đầy tích cực. Tuy vậy, với việc liên tiếp cho khán giả nhìn thấy sự mới mẻ và linh hoạt trong phong cách, chính là điều giúp hình ảnh mới của Điền Hi Vi nhanh chóng được quan tâm, chia sẻ rầm rộ.

Ở góc nghiêng hay góc chính diện nữ diễn viên đều xinh đẹp hút hồn. Khi vén mái trông cô còn rất giống "nữ thần thanh xuân" Chương Nhược Nam.

Thân hình nổi bật, chuẩn chỉnh và chiều cao 1,68m cũng là điểm mạnh giúp Điền Hi Vi thường được ca ngợi. Trang phục mà mỹ nhân này chọn lựa khi ấy là 1 bộ cánh all-black có thiết kế xuyên thấu 1 bên tay gợi cảm. Cô cũng chọn mũ rộng vành làm phụ kiện cho outfit của mình thêm phần đặc sắc.

Cũng trong sự kiện trên, Điền Hi Vi gây bất ngờ với khả năng cosplay thành nhân vật game cực đỉnh...

... giúp đưa tên mình ngay lập tức lên hot search Weibo.

Trên các diễn đàn Cbiz, netizen Việt đồng loạt thể hiện sự mê đắm trước nhan sắc Điền Hi Vi. Đặc biệt, do nữ diễn viên từ trước đã gắn bó với hình ảnh tóc mái cực ổn, nay khi bỏ mái thậm chí còn có phần thu hút hơn, chính là điều làm công chúng bất ngờ hơn cả:

"Tưởng đâu bạn này chỉ để mái ngang mới đẹp, không ngờ bỏ mái còn keo hơn", "Trước ai nói em này không hợp style ngự tỷ đâu, đúng là mặt xinh kiểu gì cũng hợp", "Không để mái nhìn trưởng thành quyến rũ hơn", "Đẹp đến nỗi concept nào cũng cân được"...

Điền Hi Vi nhận mưa lời khen khi thay đổi hình ảnh trưởng thành và quyến rũ.

Là một trong những gương mặt nữ nổi bật của lứa diễn viên sinh sau 1995, Điền Hi Vi dù danh tiếng chưa thể sánh ngang với những cái tên như Triệu Lộ Tư hay Ngu Thư Hân nhưng nhờ sở hữu visual long lanh, cô được nhiều người công nhận là 1 trong tứ Tiểu Hoa Đán hiện tại.

Có gương mặt trong trẻo, sáng sủa như búp bê, Điền Hi Vi nhiều lần gây sốt MXH xứ Trung với lượt xem, lượt tìm kiếm lên đến hàng trăm triệu.