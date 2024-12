Nữ giám đốc bị bắt vì dính líu vụ lừa đảo 38 tỷ đồng

Cụ thể, Nguyễn Thị Thu Huyền bị bắt vì liên quan đến vụ án lừa đảo , chiếm đoạt tài sản của ông Phan Văn T (phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) số tiền 38 tỷ đồng.

Cũng trong vụ án này, ngày 14/10, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Duy Tuấn (54 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần điện lực vùng Duyên Hải (TP. Hải Phòng) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Khởi tố, bắt bị can để tạm giam Nguyễn Thị Thu Huyền. Ảnh: Thanh Tuấn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để tiến hành điều tra và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.