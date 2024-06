Nữ giám đốc bị Công an Bình Dương truy nã đặc biệt bất ngờ ra đầu thú

Ngày 4-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1964, thường trú khu phố Đông, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An) để điều tra làm rõ về tội "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản".



Nguyễn Thị Kim Loan tại cơ quan công an

Theo điều tra, Nguyễn Thị Kim Loan là Giám đốc Công ty Việt Tâm Đức, hoạt động kinh doanh mua, bán hàng nông sản.

Từ năm 2017 đến 2020, đối tượng đã ký các hợp đồng hợp tác kinh doanh, góp vốn mua hàng nông sản và vay, mượn tiền của 7 cá nhân với tổng số tiền hơn 5,1 tỉ đồng.

Trong thời gian này, Loan đã chia tiền lợi nhuận, tiền cảm ơn cho các bị hại số tiền hơn 643 triệu đồng, sau đó đối tượng dọn máy móc, thiết bị khỏi xưởng, chiếm đoạt của 7 bị hại số tiền hơn 4,5 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Thị Kim Loan. Đối tượng sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.