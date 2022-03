Nữ golfer chỉ cách kiếm được Mercedes 0 đồng khi lên sân: Khẳng định luôn không chỉ một siêu xe, thậm chí có thể lên đến vài chiếc nhưng phải cực may mắn mới được

''Môn thể thao quý tộc'' hay ''thú chơi của nhà giàu'' thường là cụm từ nhiều người dùng để mô tả golf. Điều này xuất phát từ những khoản phí mà người tham gia phải chi trả khi gia nhập bộ môn này. Song những phần thưởng cho những golfer có thành tích cao khi tham gia các giải đấu không hề nhỏ.

Hồi 27/12/2021, tiktoker Nguyệt Golf có chia sẻ cách kiếm được Mercedes 0 đồng khi lên sân trên trang cá nhân. Cô nàng nhấn mạnh không chỉ một chiếc mà người tham gia có thể ''kiếm'' vài chiếc. Theo đó, trong đoạn video nữ golfer này giải thích để có được phần thưởng khủng như vậy bạn cần tham gia các giải golf và đạt được hole in one.



Ảnh chụp màn hình

Ảnh chụp màn hình

Thực tế đây là một cú đánh đưa bóng thẳng từ tee vào hố golf. Những cú hole in one thường xảy ra ở Par 3 vì Par 4 và Par 5 khoảng cách khá dài.

Đây thực sự không phải là một nhiệm vụ dễ dàng đối với người tham gia bộ môn này. Theo thống kê của Hiệp hội Golf Mỹ, có gần 500 triệu lượt đánh golf ở Mỹ mỗi năm thì có khoảng 200.000 cú hole in one. Như vậy, cứ khoảng 2.500 lượt đánh sẽ có một cú hole in one.

Cơ hội thực hiện thành công một cú hole in one với các golfer chuyên nghiệp là 0,04%.

Với độ khó của cú đánh bóng này, trong video nữ golfer này cũng giải thích: ''Điều này không chỉ thể hiện tài năng của golfer mà còn cần đến yếu tố may mắn. Đôi khi nhiều người chơi golf cả đời cũng chưa bao giờ đạt được hole in one''.

Dẫu là một cú đánh bóng hy hữu nhưng không có nghĩa là không xảy ra. Hồi tháng 2/2021, với cú đánh xuất sắc ở hố 11 từ khoảng cách 156 yards bằng gậy 8 sắt, golfer Nguyễn Thanh Anh đã chinh phục được giải thưởng HIO cao quý tại giải FLCHomes Autumn Tournament 2020.

Phần thưởng mà golf thủ này nhận được có tổng giá trị khoảng 10 tỷ đồng gồm 4 ô tô Mercedes C180, một năm bay các chặng nội địa và quốc tế của Bamboo Airways khai thác, 1 voucher khám sức khoẻ trị giá 100 triệu đồng.

Golfer Nguyễn Thanh Anh nhận giải thưởng HIO khủng lên tới 10 tỷ đồng

Không chỉ xe sang, trong một số giải golf, người chơi đoạt hole in one có thể giành được những căn hộ tiền tỷ, như trong giải đấu NovaWorld Friendship 2021 diễn ra tại sân golf PGA Ocean.

Golf thủ Nguyễn Hữu Thành là chủ nhân đầu tiên của cú hole in one tại vị trí hố số 11 - Par 3. Với cú đánh này, anh Thành nhận giải thưởng là một căn villas trị giá lên đến 11 tỷ đồng.

Golfer Nguyễn Hữu thành vượt qua loạt ''bẫy cài cắm tại hố 11 để ghi cú hole in one đầu tiên của giải đấu

https://cafef.vn/nu-golfer-chi-cach-kiem-duoc-mercedes-0-dong-khi-len-san-khang-dinh-luon-khong-chi-mot-sieu-xe-tham-chi-co-the-len-den-vai-chiec-nhung-phai-cuc-may-man-moi-duoc-20220324101835918.chn