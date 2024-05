Nữ họa sĩ từng bỏ việc lương 2 tỷ để vẽ tranh quyết tâm không bán tác phẩm “hạ giá”: Không phải vì "chơi ngông", điều này mới là quan trọng

Sinh ra trong một gia đình có bề dày nghệ thuật, khi có mẹ là hoạ sĩ sơn mài nổi tiếng Bùi Mai Hiên và bố là Đào Anh Khánh - một hoạ sĩ, nghệ sĩ trình diễn hàng đầu của Việt Nam, nhưng 32 tuổi CAT - Đào Anh Thơ mới bắt đầu theo nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ cho biết, sáng tác của mình ảnh hưởng nhiều từ cả bố và mẹ.





"Nếu chọn kiếm tiền có lẽ tôi không trở thành nghệ sĩ"

Từng làm việc trong ngành tài chính ở nước ngoài với mức lương tới 2 tỷ đồng/năm, nhưng cô đã quyết định rẽ ngang sang con đường nghệ thuật. Kể từ thời điểm đó, CAT đã luôn ấp ủ sẽ thiết kế một không gian nghệ thuật thật đặc biệt. Kể từ năm 2022 đến nay, cô cùng bạn trai đi 14 đất nước trên thế giới, thăm các thành phố lớn và đặc biệt là những bảo tàng, gallery nổi tiếng. CAT ấn tượng những không gian nghệ thuật tại Mỹ, Pháp - nơi treo những tác phẩm của các danh họa nổi tiếng thế giới.

Dự án nghệ thuật "khủng" của CAT không những phải đầu tư nhiều thời gian, tâm huyết, mà còn rất "hao tiền tốn của". Theo lời CAT, "cuộc chơi" nghệ thuật là vô cùng tốn kém. Mặc dù vậy, CAT quyết tâm không bán tranh "hạ giá".

"Nói thực thì tôi rất cần tiền, bởi tôi cũng là người bình thường, phải ăn uống, phải nuôi con, thuê nhân viên, trả tiền nhà… Tuy nhiên, tôi không quá nặng nề với mục tiêu phải bán được bao nhiêu bức tranh một năm hay điều gì đó tương tự. Tôi từng làm việc trong ngành tài chính, nhưng nếu phải nghĩ tới chuyện kinh doanh, người nghệ sĩ còn tâm trí đâu để sáng tác.

Khi sáng tác tôi phải dồn toàn bộ trí lực cũng như sức lực của bản thân vào tác phẩm tuyệt đối không thể phân tâm vì thế tôi thường mắc chứng bệnh lơ đễnh đặc biệt khó chữa của nhiều nghệ sĩ. Nhiều khi sáng tác thăng hoa tôi chẳng thể nghĩ được gì ngoài tác phẩm, tôi như cô nàng mộng du từ sáng cho tới đêm. Nếu mang bộ não đó để đi kinh doanh chắc tôi sẽ lỗ vốn to nên tôi nghĩ, mình sinh ra để làm nghệ thuật thì cứ chú tâm vào làm nghệ thuật thôi", nữ họa sĩ cười và chia sẻ.

"Việc bán tranh đến với tôi thường là duyên. Series 1 tôi đã bán 4 bức, đó cũng là nguồn lực tài chính giúp tôi duy trì. Thời gian đầu đến với nghệ thuật, tôi được sự hỗ trợ của bố mẹ. Khi hoạt động nghệ thuật tôi cảm thấy hạnh phúc và có thể sống rất đơn giản. Nghệ sĩ sống đơn giản sẽ được thảnh thơi, bớt áp lực tài chính.

Người yêu tác phẩm là những người sẵn sàng bỏ một số tiền lớn để được sở hữu những tác phẩm đó. Vì thế tôi không thể bán rẻ những đứa con của mình vì chúng xứng đáng được đón nhận và yêu thương. Tôi thường nói vui với mọi người: Nếu phải bán với giá thấp hơn nữa, tôi thà ôm tranh chết" - cô bày tỏ.

"Cuộc chơi" táo bạo của nữ họa sĩ

Bắt đầu theo nghệ thuật khá muộn, nữ họa sĩ CAT sáng tạo liên tiếp, không ngừng nghỉ, luôn ngập tràn cảm hứng. Sau những tác phẩm đầu tiên lấy cảm hứng từ quê hương Việt Nam, CAT mở rộng hơn về đề tài, lấy cảm hứng sáng tạo từ những chuyến đi tới các nước trên thế giới, đó là Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ…



"Khi mới quyết định vẽ và nghiêm túc muốn trở thành nghệ sĩ ở tuổi 32, chính tôi cũng rất sốc. Sau một thời gian thì tôi nhận ra, việc mình trở thành nghệ sĩ không phải tự nhiên, có thể như mọi người vẫn nói là đủ duyên hoa sẽ nở. Tôi đã trải qua ngọt bùi, cay đắng, rất nhiều biến cố, thăng trầm của cuộc sống và đây là thời điểm tôi được đón nhận nguồn năng lượng lớn.

Trải nghiệm nhiều, đi nhiều nơi cho tôi chất liệu để vẽ. Và tôi nghĩ mọi thứ diễn ra trong quá khứ dù tốt hay xấu, dù buồn hay vui cũng đều là món quà, để cho mình có được ngày hôm nay. Tôi rất biết ơn những trải nghiệm đó", cô tâm sự.

Sau khi chính thức chào sân nghệ thuật ấn tượng với triển lãm đầu tiên Metareverse - Tái sinh, họa sĩ CAT - Đào Anh Thơ gần như "ở ẩn". Cô dành toàn bộ thời gian và tâm sức hoàn thiện không gian nghệ thuật của riêng mình. Ngày 22/5 tới, CAT chính thức giới thiệu tới công chúng Metareverse Art Gallery tại Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội - một không gian trưng bày những tác phẩm, cũng là nơi cô sáng tác những "đứa con tinh thần" của mình.

Cùng với đó, Triển lãm lần 2 của CAT với tựa đề America Now (tạm dịch Nước Mỹ bây giờ) cũng chính thức khai mạc. Triển lãm trưng bày 22 bức tranh bút bi của series America Now và 1 bức tranh sơn mài khổ lớn đầu tiên của series này, kích thước 3m6x4m8, nặng gần 250kg.



Nước Mỹ bây giờ với nhiều đổi thay, tác động rất lớn tới CAT, truyền cho cô nguồn năng lượng khổng lồ để sáng tạo những tác phẩm mang đầy tinh thần tự do, phóng khoáng, sôi động, rực rỡ sắc màu.

Trong loạt tranh của series America Now, nữ họa sĩ tự nhận có một phần nào ảnh hưởng từ một họa sĩ nổi tiếng trên thế giới là Jackson Pollock - người phát minh ra một cách làm việc mới, bằng cách ném và nhỏ trực tiếp sơn men đã pha loãng lên một tấm vải trên sàn nhà. Cô sử dụng kỹ thuật đổ màu đó, để thể hiện sự tự do sáng tạo, phóng khoáng của series tranh này, đúng như tinh thần của con người Mỹ là tự do và sáng tạo.