Nữ kế toán chiếm đoạt tiền tỷ từ doanh nghiệp bằng hợp đồng, hóa đơn khống

TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thu Hương (SN 1989, trú tại xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, phiên tòa tạm hoãn do vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thu Hương làm kế toán tại Công ty Cổ phần Liên hiệp Đầu tư Xây dựng Nông thôn Việt Nam (gọi tắt là Công ty Nông thôn Việt Nam) trong giai đoạn 2018 -2020.

Đến tháng 7/2020, trong quá trình kiểm toán nội bộ, công ty phát hiện nhiều bất thường, bao gồm 6 hóa đơn bất hợp pháp và 5 hóa đơn không có hợp đồng kinh tế đi kèm. Đồng thời, sổ sách nhập - xuất kho không thể hiện lượng hàng hóa thực tế. Nghi ngờ có hành vi chiếm đoạt tài sản, công ty đã gửi đơn tố giác đến cơ quan công an.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2019, Hương bắt đầu thực hiện hành vi gian dối bằng cách liên hệ mua lại pháp nhân Công ty TNHH Thương mại Vật tư Y tế Hà Nội. Bị cáo dùng chứng minh nhân dân của một người quen để đứng tên đại diện pháp luật, đồng thời sử dụng số điện thoại cá nhân để kiểm soát biến động tài khoản ngân hàng của công ty này.

Sau đó, Hương liên hệ với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y tế An Việt để mua hóa đơn đầu vào cho Công ty Nông thôn Việt Nam. Do đối tác không có hàng hóa thực tế, bị cáo đã soạn thảo hợp đồng khống giữa các bên để hợp thức hóa chứng từ.

Cụ thể, bị cáo lập hợp đồng mua bán giữa Công ty Vật tư Y tế Hà Nội và Công ty An Việt, tiếp đó lập hợp đồng giữa An Việt và Công ty Nông thôn Việt Nam. Dựa trên các chứng từ này, công ty nơi Hương làm việc đã chuyển 353 triệu đồng vào tài khoản của Công ty An Việt. Sau đó, An Việt tiếp tục chuyển 317 triệu đồng về tài khoản của Công ty Vật tư Y tế Hà Nội.

Lợi dụng việc được giao phụ trách kế toán, Nguyễn Thu Hương đã sử dụng ủy nhiệm chi có sẵn chữ ký của Giám đốc Công ty Nông thôn Việt Nam, hoặc giả mạo chữ ký của Giám đốc và kế toán trưởng, để chuyển tiền đến các công ty trung gian nói trên. Sau cùng, bị cáo sử dụng séc của Công ty Vật tư Y tế Hà Nội để rút tiền mặt, chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được TAND TP Hà Nội xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.