Ngân hàng sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế, thậm chí khóa thẻ, ngừng giao dịch nếu người dùng có hành vi sau

Thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện nhiều dịch vụ mời chào “đáo hạn” thẻ tín dụng với những lời quảng cáo hấp dẫn. Tuy nhiên, theo cảnh báo từ LPBank, đây là hình thức tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn tài chính và nguy cơ vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đáo hạn thẻ tín dụng, hay còn gọi là đảo nợ thẻ, là hình thức một số cá nhân hoặc đơn vị không được cấp phép đứng ra ứng tiền để thanh toán dư nợ thẻ tín dụng đến hạn cho khách hàng. Sau đó, các đối tượng này thu lại số tiền đã ứng kèm theo phí thông qua các giao dịch thanh toán thẻ không gắn với việc mua bán hàng hóa hay dịch vụ thực tế.

Đáng lưu ý, trong quá trình thực hiện, khách hàng có thể bị yêu cầu cung cấp thẻ tín dụng, hình ảnh thẻ hoặc giấy tờ tùy thân, làm gia tăng nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân và thông tin tài chính.

Hoạt động đáo hạn thẻ tín dụng không phát sinh giao dịch hàng hóa, dịch vụ thực tế mà chỉ tạo lập các giao dịch thanh toán không có thật để che giấu nghĩa vụ trả nợ của chủ thẻ. Theo quy định của Pháp luật và các Tổ chức thẻ quốc tế, việc tạo lập giao dịch thanh toán khống nhằm che giấu nghĩa vụ trả nợ là hành vi bị nghiêm cấm, làm sai lệch mục đích sử dụng thẻ tín dụng, tiềm ẩn rủi ro gian lận và ảnh hưởng đến an toàn hệ thống thanh toán. Do đó, việc tham gia hoặc tiếp tay cho các hình thức đáo hạn thẻ tín dụng có thể bị xem là vi phạm quy định và bị xử lý theo quy định hiện hành.

Không chỉ vậy, khi sử dụng dịch vụ này, người dùng phải đối mặt với hàng loạt rủi ro như:

Nguy cơ lộ thông tin cá nhân: Bên cạnh việc tiềm ẩn rủi ro bị xử phạt, việc sử dụng dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng còn khiến thông tin thẻ và thông tin cá nhân của khách hàng có nguy cơ bị khai thác trái phép. Các đơn vị cung cấp dịch vụ đáo hạn thường không có cam kết bảo mật rõ ràng, tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cho bên thứ ba. Điều này có thể dẫn đến việc thông tin bị lợi dụng để thực hiện giao dịch gian lận, trục lợi hoặc chiếm đoạt tài sản qua hình thức thanh toán trực tuyến.

Nguy cơ bị Ngân hàng áp dụng các biện pháp hạn chế: Khi khách hàng phát sinh các giao dịch có dấu hiệu đáo hạn nhiều lần, Ngân hàng có thể tăng cường giám sát và đánh giá mức độ rủi ro của thẻ. Trường hợp nhận định giao dịch đáng ngờ, ngân hàng có thể áp dụng các biện pháp kiểm soát như giới hạn hạn mức chi tiêu hoặc tạm thời khóa thẻ tín dụng để đảm bảo an toàn hệ thống. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sử dụng thẻ và mức độ tín nhiệm của khách hàng.

Trước thực trạng trên, LPBank khuyến cáo khách hàng:

- Không sử dụng bất kỳ dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng hoặc các giao dịch không đúng mục đích dưới mọi hình thức.

- Sử dụng thẻ tín dụng cho các giao dịch hợp pháp, lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ và bảo mật thông tin thẻ.

- Trường hợp có nhu cầu tiền mặt, Quý Khách có thể tham khảo các sản phẩm vay vốn của LPBank hoặc sử dụng tính năng rút tiền mặt từ thẻ tín dụng theo đúng quy định và biểu phí hiện hành.

- Không chụp ảnh/chia sẻ hình ảnh mặt trước/mặt sau thẻ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

- Không cung cấp thông tin bảo mật như mật khẩu truy cập, mã OTP, số thẻ, mã PIN, mã CVV… cho bất cứ ai - kể cả nhân viên ngân hàng.

Ngân hàng cũng khuyến nghị người dùng đọc kỹ điều khoản sử dụng thẻ tín dụng, lựa chọn phương án chi tiêu phù hợp với khả năng tài chính nhằm hạn chế rủi ro và bảo vệ điểm tín dụng cá nhân.