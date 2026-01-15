Thị trường tiền số hôm nay, 15-1: Bitcoin phát tín hiệu bất thường

Tối 15-1, thị trường tiền số tiếp tục diễn biến tích cực khi sắc xanh lan rộng trên nhiều đồng tiền lớn. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng hơn 2%, lên khoảng 96.987 USD.

Các đồng tiền số khác cũng ghi nhận mức tăng nhẹ. Ethereum tăng hơn 2%, đạt 3.370 USD; XRP và Solana cùng tăng hơn 0,6%, lần lượt giao dịch quanh 2,1 USD và 145 USD. BNB tăng hơn 1%, lên mức 942 USD.

Theo Cointelegraph, đà tăng của Bitcoin vẫn đang được duy trì khi giá liên tục thiết lập vùng cao nhất trong khoảng hai tháng, tiến sát mốc 98.000 USD. Các dữ liệu thị trường cho thấy lực mua vẫn chiếm ưu thế, trong khi xu hướng đi lên chưa xuất hiện dấu hiệu suy yếu rõ rệt.

Trên các khung thời gian ngắn, diễn biến giá cho thấy đà tăng được củng cố khi các nhịp điều chỉnh sau đều hình thành mức thấp cao hơn trước.

Mô hình tương tự từng xuất hiện vào tuần trước, khi Bitcoin lùi về kiểm tra vùng quanh 90.000 USD rồi nhanh chóng bật tăng trở lại.

Dù các kỳ vọng tăng mạnh khi đó chưa thành hiện thực, xu hướng chung vẫn được giữ vững.

Ở khung thời gian dài hơn, động lực tăng giá đã quay trở lại lần đầu tiên kể từ đầu tháng 10, cho thấy khả năng hình thành một xu hướng tăng mới.

Bitcoin đang giao dịch tại 96.987 USD Nguồn: OKX

Khi đặt trong bối cảnh thị trường trước đó kéo dài trạng thái trầm lắng, nhiều nhà giao dịch cho rằng đây thường là tín hiệu xuất hiện gần các vùng đáy quan trọng.

Về dài hạn, giới đầu tư đang đặc biệt theo dõi một mốc kỹ thuật mang tính lịch sử. Theo một số nhận định, nếu Bitcoin thực sự đang ở trong chu kỳ giảm, thì việc giá quay trở lại trên đường xu hướng trung bình dài hạn sẽ là điều chưa từng xảy ra trong quá khứ.

Trong các năm thị trường đi xuống trước đây, Bitcoin chưa từng lấy lại được mốc này. Nếu lần này giá không bị đẩy lùi, điều đó có thể phản ánh một bối cảnh rất khác so với các chu kỳ trước.

Tuy nhiên, phía trước Bitcoin vẫn đối mặt với những vùng cản quan trọng. Một khu vực thường được xem là thước đo cho xu hướng tăng dài hạn hiện vẫn nằm phía trên và đang dần hạ thấp theo thời gian.

Việc Bitcoin có thể vượt qua hay bị từ chối tại đây được đánh giá sẽ đóng vai trò then chốt, quyết định xu hướng của thị trường trong những tuần hoặc vài tháng tới.