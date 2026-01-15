Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an TPHCM cảnh báo loại tội phạm mới trên nền tảng Zalo

15-01-2026 - 17:47 PM | Smart Money

Công an TPHCM vừa phát đi thông báo cảnh báo người dân loại tội phạm mới trên nền tảng Zalo, khuyến cáo người dân lưu ý

Ngày 15-1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM vừa phát đi thông báo cảnh báo loại tội phạm chiếm đoạt tài khoản Zalo.

Theo Công an TPHCM, Zalo rất tiện lợi tuy nhiên tính năng quét mã QR để đăng nhập đang bị kẻ xấu lợi dụng nên người dùng cần cẩn thận để không mất tài khoản oan.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cẩn thận khi quét mã QR trên Zalo

Cụ thể, kẻ gian thường dẫn dụ người dùng quét mã QR để nhận quà hoặc xem phim giật gân. Thực chất đó là mã đăng nhập tài khoản của người dùng trên thiết bị của nhóm lừa đảo công nghệ cao.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không quét mã QR do người lạ gửi. Nếu lỡ quét mã QR nhưng thấy dòng chữ "đăng nhập" thì phải nhấn vào dòng chữ "từ chối". 

Nếu nghi ngờ bị hack phải ngay lập tức đổi mật khẩu Zalo và đăng xuất khỏi thiết bị lạ ngay, cần hỗ trợ người dân liên hệ công an gần nhất.

 


Theo Phạm Dũng

Người lao động

