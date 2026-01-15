Biến động giá vàng, chứng khoán, bất động sản: Chuyên gia khuyên nên rót tiền vào đâu năm 2026?

Bên lề Hội thảo "Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và cơ hội đầu tư năm 2026”, ông Đinh Ngọc Dũng, Chủ tịch kiêm CEO Bảo Tín Capital, cho biết, theo mục tiêu đã được Quốc hội phê duyệt, tăng trưởng GDP năm 2026 được kỳ vọng đạt từ 10% trở lên. Đây được xem là nền tảng quan trọng để kích hoạt các kênh đầu tư và tích lũy tài sản trong giai đoạn tới. Trên cơ sở đó, ông tin tưởng rằng trong năm 2026, một số kênh đầu tư chủ chốt sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

"Theo mục tiêu tăng trưởng GDP đã được Quốc hội phê duyệt, tôi tin rằng trong năm 2026, những kênh quan trọng mà nhà đầu tư nên quan tâm chính là kênh đầu tư và tích lũy như vàng, bạc; bên cạnh đó là kênh đầu tư chứng khoán, đặc biệt là các cổ phiếu giá trị trên thị trường," ông Dũng nhận định.

Không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn kênh đầu tư, theo ông Đinh Ngọc Dũng, quyết định đầu tư hiệu quả cần đáp ứng đồng thời ba yếu tố cốt lõi, được ông ví như "ba vòng tròn" giao thoa.

Vòng tròn thứ nhất là sự yêu thích và hứng thú cá nhân. Nhà đầu tư cần lựa chọn lĩnh vực mà bản thân cảm thấy hấp dẫn, có sự say mê và mong muốn tìm hiểu lâu dài. Theo ông, yếu tố cảm xúc này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì kỷ luật và sự kiên nhẫn khi đầu tư.

Vòng tròn thứ hai là mức độ am hiểu. Khi đã yêu thích một lĩnh vực, nhà đầu tư sẽ tự nhiên có xu hướng tìm tòi, nghiên cứu sâu hơn. "Chính sự say mê sẽ dẫn tới nhu cầu học hỏi và tích lũy kiến thức, từ đó hình thành nền tảng am hiểu vững chắc trong lĩnh vực mà mình đầu tư," ông Dũng chia sẻ.

Và từ hai vòng tròn trên sẽ dẫn đến vòng tròn thứ ba – hiệu quả đầu tư. Khi đầu tư vào lĩnh vực mình yêu thích và am hiểu, các quyết định đầu tư sẽ có cơ sở hơn, qua đó mang lại lợi nhuận tương xứng với công sức, thời gian và tâm trí mà nhà đầu tư bỏ ra.

Ở góc độ thực hành, đặc biệt với các khoản đầu tư ngắn và trung hạn, ông Đinh Ngọc Dũng đưa ra khuyến nghị về cách phân bổ danh mục theo hướng cân bằng rủi ro và cơ hội.

Theo đó, khoảng một phần ba danh mục nên được phân bổ vào các tài sản có lãi suất cố định, nhằm tạo "điểm tựa" cho tăng trưởng nguồn vốn và đảm bảo tính ổn định trong danh mục đầu tư.

Một phần ba tiếp theo nên dành cho các tài sản mang tính tích lũy, điển hình là vàng và bạc. Đây là nhóm tài sản được đánh giá cao trong vai trò bảo toàn giá trị và phòng ngừa rủi ro trước những biến động của kinh tế vĩ mô.

Phần còn lại, theo ông Dũng, nhà đầu tư có thể dành cho những cơ hội tăng trưởng đột phá, như các cổ phiếu giá trị trên thị trường chứng khoán – nơi có thể mang lại mức sinh lời cao hơn trong chu kỳ tăng trưởng mới của nền kinh tế.

"Việc phân bổ danh mục theo hướng này giúp nhà đầu tư vừa có sự an toàn cần thiết, vừa không bỏ lỡ những cơ hội tăng trưởng trong năm mới," ông Dũng nhấn mạnh.

Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng GDP cao đặt ra cho năm 2026, quan điểm đầu tư dựa trên sự am hiểu, kỷ luật phân bổ vốn và cân bằng giữa tích lũy,tăng trưởng đang được nhiều chuyên gia đánh giá là hướng tiếp cận phù hợp cho nhà đầu tư cá nhân.