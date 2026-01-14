Thị trường tiền số ngày 14-1: "Cháy" hơn 120.000 tài khoản vì giá Bitcoin tăng sốc

Tối 14-1, thị trường tiền số đồng loạt bật tăng mạnh. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng hơn 3%, lên trên 95.000 USD, tiến sát vùng cao nhất của tháng 1-2026.

Nhiều đồng tiền số lớn khác cũng ghi nhận mức tăng giá đáng kể. Ethereum tăng giá gần 6%, đạt 3.308 USD; XRP tăng 3,5%, lên 2 USD; BNB tăng gần 3%, lên 933 USD; trong khi Solana tăng gần 2%, đạt 144 USD.

Theo Cointelegraph, đà tăng của thị trường tiền số diễn ra trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt và xuất hiện thêm những bất ổn chính trị xoay quanh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), khiến nhà đầu tư quay trở lại với các tài sản khan hiếm, ít phụ thuộc vào chính phủ.

Bên cạnh đó, động lực chính của đợt tăng giá này đến từ số liệu lạm phát Mỹ thấp hơn dự báo, qua đó củng cố kỳ vọng FED sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Khi áp lực lãi suất giảm, điều kiện thanh khoản được cải thiện, tạo môi trường thuận lợi cho các tài sản rủi ro như tiền số.

Yếu tố chính trị cũng góp phần thúc đẩy thị trường tiền số. Thông tin Bộ Tư pháp Mỹ gửi trát triệu tập liên quan FED làm gia tăng lo ngại của giới đầu tư, khiến đồng USD suy yếu và các tài sản ít phụ thuộc vào ngân hàng trung ương, như Bitcoin, trở nên hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, giá Bitcoin đang tiến gần vùng từng xuất hiện lực bán rất mạnh. Dữ liệu cho thấy nhiều nhà đầu tư đã quay lại sử dụng đòn bẩy, làm gia tăng nguy cơ biến động mạnh trong ngắn hạn.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 95.000 USD Nguồn: OKX

Đà tăng lần này đi kèm làn sóng "cháy tài khoản" lớn, khi hơn 688 triệu USD bị thanh lý chỉ trong một ngày, chủ yếu là các lệnh đặt cược giá giảm. Khoảng 122.000 tài khoản bị xóa sổ khi giá tăng quá nhanh. Đáng chú ý, một vị thế Ethereum trên sàn Binance đã bị thanh lý với giá trị lên tới 12,9 triệu USD.

Diễn biến này cho thấy trước thời điểm công bố dữ liệu lạm phát, nhiều nhà đầu tư tỏ ra quá bi quan, và xu hướng thị trường đã đảo chiều trong thời gian rất ngắn.

Không chỉ thị trường tiền số, các tài sản truyền thống cũng khởi sắc, qua đó củng cố tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư toàn cầu. Chứng khoán châu Á leo lên mức cao kỷ lục, bạc vượt mốc 90 USD/ounce lần đầu tiên, trong khi giá vàng dao động ngay dưới đỉnh lịch sử.

Những diễn biến trên cho thấy dòng tiền toàn cầu đang dịch chuyển sang các tài sản hưởng lợi từ điều kiện tài chính nới lỏng hơn, trong bối cảnh đồng tiền truyền thống đối mặt với nhiều bất ổn.