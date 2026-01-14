Trường hợp bị ngân hàng đóng tài khoản, ngừng toàn bộ giao dịch trong tháng 1 này

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa phát đi thông báo liên quan đến việc đóng các tài khoản tiền gửi thanh toán không hoạt động nhằm thực hiện đúng quy định về mở và sử dụng tài khoản ngân hàng, cũng như các quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo thông báo, NCB sẽ tiến hành đóng những tài khoản không phát sinh giao dịch trong thời gian tối thiểu 24 tháng liên tục, tính từ ngày 31/12/2025 trở về trước, đồng thời có số dư dưới mức phí quản lý tài khoản không hoạt động, hiện là 20.000 đồng (chưa bao gồm VAT).

Thời gian thực hiện đóng tài khoản được NCB dự kiến triển khai trong tháng 1/2026.

Để việc đóng tài khoản không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng, NCB đề nghị những khách hàng có nhu cầu tiếp tục sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán chủ động liên hệ các chi nhánh hoặc phòng giao dịch của ngân hàng để được nhân viên dịch vụ khách hàng hỗ trợ.

Trước đó, nhiều ngân hàng khác cũng đã triển khai việc rà soát, đóng hoặc thu phí đối với các tài khoản thanh toán không hoạt động nhằm tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời hạn chế rủi ro và tránh phát sinh chi phí không cần thiết cho khách hàng.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) cho biết, từ tháng 12/2025, SHB sẽ thực hiện đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch liên tục từ 24 tháng trở lên, tính đến thời điểm 30/10/2025, đồng thời có số dư bằng 0 đồng. Các sản phẩm, dịch vụ đi kèm tài khoản như thẻ ghi nợ, SMS Banking, dịch vụ ngân hàng số… cũng sẽ được đóng đồng thời.

Trong trường hợp khách hàng vẫn có nhu cầu sử dụng tài khoản, trong vòng 5–10 ngày làm việc kể từ khi thông báo được đăng tải trên website của SHB, khách hàng cần thực hiện ít nhất một giao dịch, như nộp tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản. Sau thời hạn này, nếu tài khoản vẫn không phát sinh giao dịch, SHB sẽ tiến hành đóng tài khoản và các dịch vụ liên quan theo đúng thỏa thuận.

Bên cạnh việc đóng tài khoản, một số ngân hàng khác lựa chọn áp dụng phí đối với các tài khoản “ngủ đông”. Điển hình, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) áp dụng mức phí 11.000 đồng đối với tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tục, bắt đầu từ tháng 12/2025.

Theo VIB, đây là chính sách phổ biến trong ngành ngân hàng, nhằm khuyến khích khách hàng quản lý tài khoản hiệu quả hơn. Ngân hàng cũng khuyến nghị khách hàng chủ động thực hiện giao dịch, đến chi nhánh để kích hoạt lại các tài khoản lâu ngày không hoạt động, hoặc đóng tài khoản nếu không còn nhu cầu sử dụng.

Để tránh gián đoạn giao dịch, khách hàng được khuyến nghị chủ động kiểm tra lại các tài khoản ngân hàng đang đứng tên mình, đặc biệt là những tài khoản lâu ngày không sử dụng. Trường hợp vẫn còn nhu cầu, khách hàng nên thực hiện ít nhất một giao dịch phát sinh, liên hệ ngân hàng để kích hoạt lại tài khoản và các dịch vụ liên quan. Ngược lại, nếu không còn nhu cầu sử dụng, khách hàng nên chủ động làm thủ tục đóng tài khoản nhằm tránh phát sinh phí quản lý tài khoản không hoạt động và hạn chế các rủi ro liên quan đến an toàn thông tin, tài chính cá nhân.