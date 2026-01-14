Vietcombank khóa tài khoản, ngưng giao dịch rút tiền, chuyển tiền với các tài khoản sau

Căn cứ theo Thông tư 17 và Thông tư 18 năm 2024, Vietcombank đang áp dụng biện pháp kỹ thuật mạnh mẽ để "đóng băng" các giao dịch trên mọi kênh: từ quầy giao dịch trực tiếp, hệ thống ATM cho đến ứng dụng ngân hàng số VCB Digibank đối với 5 trường hợp cụ thể.

Về phía khách hàng cá nhân, giao dịch sẽ bị chặn ngay lập tức nếu rơi vào ba tình huống:

- Giấy tờ tùy thân dùng để đăng ký tài khoản (CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu) đã hết hạn sử dụng;

- Chủ tài khoản chưa hoàn tất việc cập nhật dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay) theo quy chuẩn mới;

- (Đối với người nước ngoài) Giấy tờ cư trú hết hạn: Giấy tờ chứng minh thời hạn cư trú tại Việt Nam đã hết hiệu lực.

Đối với khách hàng tổ chức (2 trường hợp):

- Người đại diện pháp luật hết hạn giấy tờ: Giấy tờ tùy thân của người đại diện pháp luật hoặc kế toán trưởng của tổ chức đã hết hiệu lực. Toàn bộ giao dịch trên tài khoản của tổ chức sẽ bị tạm dừng.

- Người được ủy quyền hết hạn giấy tờ: Giấy tờ tùy thân của người được tổ chức ủy quyền sử dụng tài khoản đã hết hiệu lực. Trong trường hợp này, các giao dịch do chính người này thực hiện sẽ bị tạm dừng.

Theo quy định mới nhất vừa được áp dụng, kể từ ngày 1/1/2026, người dùng Việt Nam sẽ không thể thực hiện rút tiền hay thanh toán nếu vẫn sử dụng Hộ chiếu (Passport) làm giấy tờ tùy thân đăng ký với ngân hàng. Thông báo này áp dụng cho tất cả khách hàng của các ngân hàng như Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV... đều phải tuân thủ quy định. Đây là thông báo quan trọng đã được hàng loạt ngân hàng thương mại phát đi và chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Bên cạnh đó, kể từ ngày 5/1/2026, quy trình phát hành thẻ tín dụng tại các ngân hàng thương mại đã có sự điều chỉnh quan trọng. Theo quy định mới, khách hàng không thể thực hiện thủ tục hoàn toàn trực tuyến mà bắt buộc phải đến quầy giao dịch để gặp mặt trực tiếp và xác thực sinh trắc học.

Để đảm bảo luồng tài chính không bị gián đoạn đột ngột, các ngân hàng khuyến nghị người dùng cần khẩn trương kiểm tra thời hạn giấy tờ tùy thân và trạng thái sinh trắc học trên ứng dụng. Việc chủ động cập nhật thông tin ngay tại thời điểm này là giải pháp duy nhất để duy trì quyền lợi sử dụng dịch vụ ngân hàng một cách thông suốt và an toàn.