Vietcombank ghi nhận kỷ lục hơn 600.000 tỷ

Cổ phiếu Vietcombank đã có chuỗi tăng giá bứt phá hiếm thấy, thiết lập mức đỉnh lịch sử mới tại 72.700 đồng/cổ phiếu trong phiên 12/1, tương đương mức tăng trần 6,91%. Đáng chú ý, đà tăng của VCB diễn ra liên tục trong nhiều phiên với biên độ lớn 4 – 7%: từ vùng 57.500 đồng cuối tháng 12/2025, cổ phiếu này lần lượt vượt mốc 60.000 – 65.000 – 70.000 đồng chỉ trong chưa hơn 1 tuần, tương ứng mức tăng hơn 26%.

Không chỉ tăng mạnh về giá, thanh khoản cổ phiếu VCB cũng bùng nổ rõ rệt, với nhiều phiên ghi nhận khối lượng giao dịch ở mức rất cao so với mặt bằng trước đó. Riêng phiên 9/1, khối lượng khớp lệnh vượt 32,4 triệu cổ phiếu, phiên 8/1 đạt hơn 27 triệu đơn vị, còn phiên lập đỉnh 12/1 duy trì gần 22 triệu cổ phiếu. So với giai đoạn cuối năm 2025 – khi thanh khoản VCB chỉ quanh 2,5–4 triệu cổ phiếu/phiên – dòng tiền vào cổ phiếu này đã tăng gấp nhiều lần, phản ánh sự nhập cuộc mạnh mẽ của nhà đầu tư lớn.

Chuỗi tăng tốc của VCB được đánh giá là một trong những diễn biến nổi bật nhất của nhóm ngân hàng đầu ngành trong những phiên đầu năm 2026, không chỉ đưa thị giá cổ phiếu lên vùng cao chưa từng có mà còn đẩy vốn hóa Vietcombank lên mức kỷ lục mới hơn 607.000 tỷ đồng - mức cao nhất mà một ngân hàng Việt Nam từng đạt được.

Diễn biến cổ phiếu VCB

Cổ phiếu VCB tăng mạnh trong bối cảnh ngân hàng này đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm 2025.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Vietcombank đạt 2,48 triệu tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2024. Dư nợ cấp tín dụng đối với nền kinh tế đạt khoảng 1,66 triệu tỷ đồng, tăng hơn 15%.

Ở chiều huy động, nguồn vốn thị trường I đạt 1,68 triệu tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cuối năm trước, bảo đảm cân đối nguồn - sử dụng vốn an toàn. Trên nền tảng đó, lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch, các chỉ số sinh lời ROA và ROE nằm trong nhóm dẫn đầu, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%.

Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank khẳng định Vietcombank sẽ khẩn trương cụ thể hóa các chỉ đạo thành chương trình, kế hoạch hành động đồng bộ; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đảng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng, đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao và tăng cường quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế.

Vietcombank cam kết phát huy vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực, tiên phong thực thi chính sách tiền tệ, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn mới; hiện thực hóa mục tiêu chiến lược đến năm 2030 là trở thành tập đoàn tài chính lớn nhất Việt Nam, một trong 200 tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới, một trong 700 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu, đóng góp lớn vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Thống đốc NHNN nhấn mạnh năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá, về đích của giai đoạn 2021-2025, đồng thời tạo nền móng quan trọng cho giai đoạn phát triển 2026-2030. Trong bối cảnh nhiều rủi ro và bất định toàn cầu, Vietcombank vẫn giữ vững vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực, tiên phong dẫn dắt thị trường; duy trì nền tảng tài chính an toàn, tăng trưởng bền vững; hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh doanh; đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước; đi đầu trong hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, chuyển đổi số, tài chính xanh và an sinh xã hội.

"Vietcombank cần tiếp tục giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt thị trường, trở thành ngân hàng có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế", Phó Thống đốc NHNN cho biết.