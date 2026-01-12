Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thêm ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm lên trên 7% cho tiền gửi thông thường

12-01-2026 - 15:04 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng này áp dụng lãi suất huy động 7,1%/năm cho các khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 18–36 tháng.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa cập nhật biểu lãi suất tiền gửi mới, áp dụng từ ngày 8/1/2026, với mức cao nhất lên tới 7,1%/năm dành cho khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên.

Theo biểu niêm yết, Bac A Bank tiếp tục áp dụng cơ chế lãi suất bậc thang theo quy mô tiền gửi, tách biệt giữa nhóm dưới 1 tỷ đồngtừ 1 tỷ đồng trở lên. Đáng chú ý, lãi suất các kỳ hạn trung – dài từ 6 đến 36 tháng đồng loạt được điều chỉnh tăng thêm 0,3%/năm so với trước đó.

Cụ thể, với tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 6–11 tháng lĩnh lãi cuối kỳ được nâng lên 6,8%/năm; các kỳ hạn 12–15 tháng được niêm yết ở mức 6,85%/năm. Mức lãi suất cao nhất dành cho nhóm này đạt 6,9%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 18–36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Trong khi đó, lãi suất các kỳ hạn ngắn 1–5 tháng được Bac A Bank giữ nguyên ở mức 4,55%/năm.

Đối với tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất kỳ hạn 1–5 tháng cũng không thay đổi, tiếp tục duy trì tại 4,75%/năm. Tuy nhiên, ở các kỳ hạn dài, ngân hàng tiếp tục nới thêm mặt bằng lãi suất: kỳ hạn 6–11 tháng lĩnh lãi cuối kỳ được nâng lên 7%/năm; kỳ hạn 12–15 tháng đạt 7,05%/năm. Đặc biệt, Bac A Bank áp dụng lãi suất huy động cao nhất 7,1%/năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 18–36 tháng.

Với mức điều chỉnh trên, Bac A Bank hiện là một trong số ít ngân hàng niêm yết lãi suất huy động trên 7%/năm dành cho số tiền 1 tỷ đồng. Ngoài Bac A Bank, hiện chỉ có ba ngân hàng niêm yết lãi suất huy động trên 7%/năm là OCB, PGBank và Cake by VPBank.

Theo đó, PGBank niêm yết lãi suất từ 7,1%-7,3%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6-36 tháng. OCB áp dụng lãi suất từ 7%-7,3%/năm cho các kỳ hạn tiền gửi từ 21 tháng. Ngân hàng thuần số Cake by VPBank cộng lãi suất lên tới 8,1%/năm cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

