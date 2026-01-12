Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chuyên gia lý giải nguyên nhân cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán tím lịm sáng 12-1

12-01-2026 - 11:39 AM | Tài chính - ngân hàng

Thị trường chứng khoán mở cửa tuần giao dịch mới tăng mạnh với diễn biến tích cực của cổ phiếu dòng ngân hàng, chứng khoán

Tiếp nối đà tăng của phiên cuối tuần, thị trường chứng khoán mở cửa phiên giao dịch đầu tuần 12-1, VN-Index tiếp tục bật tăng mạnh 1.887 điểm, tăng tới 20 điểm khi hàng loạt cổ phiếu ngân hàng có vốn nhà nước bật tăng trần tím như VCB, BID, CTG... Ngoài ra, nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán cũng bất ngờ tăng hết biên độ như HCM, SSI, VND, MBS, SHS...

Đến khoảng 10 giờ, đà tăng có phần thu hẹp khi áp lực chốt lời gia tăng, VN-Index chỉ còn tăng hơn 10 điểm, giao dịch quanh 1.880 điểm.

Theo quan sát của phóng viên Báo Người Lao Động, một số hội, nhóm môi giới và nhiều nhà đầu tư đã dịch chuyển dòng tiền từ cổ phiếu bất động sản, dầu khí sang cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, nhất là cổ phiếu của doanh nghiệp nhà nước.

Cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh khi thị trường mở cửa tuần mới đầy hứa hẹn - Ảnh 2.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán tăng trần ngay trong phiên sáng

Các công ty chứng khoán lý giải việc VN-Index lập đỉnh, thanh khoản tăng vọt nhờ kỳ vọng thị trường vào Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước vừa được ban hành cuối tuần qua.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, nhận định điểm nghẽn lớn nhất của các doanh nghiệp nhà nước niêm yết, đặc biệt là nhóm ngân hàng, là sự mâu thuẫn giữa nhu cầu giữ lại lợi nhuận để tăng vốn (đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế Basel II/III) và áp lực phải nộp cổ tức tiền mặt về ngân sách nhà nước. Nay, Nghị quyết 79 đã tháo gỡ nút thắt này thông qua cơ chế cho phép sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước... để tăng vốn điều lệ.

Vì vậy, các doanh nghiệp này sẽ được giữ lại lợi nhuận hoặc nhận dòng vốn tái đầu tư từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Điều này tạo ra hiệu ứng lãi kép lên giá trị sổ sách của cổ phiếu, làm cải thiện định giá và nền tảng cho sự tăng trưởng giá bền vững trong dài hạn.

Cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh khi thị trường mở cửa tuần mới đầy hứa hẹn - Ảnh 3.

VN30 vượt xa mốc 2.000 điểm với điểm sáng từ các cổ phiếu của doanh nghiệp nhà nước

Công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS) cho rằng Nghị quyết 79 đang là chất xúc tác mới cho thị trường và nhóm doanh nghiệp nhà nước, khi nhóm cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước trở thành tâm điểm. Trong ngắn hạn, các chuyên gia của MAS duy trì quan điểm tích cực về đà tăng trưởng của thị trường.

Thanh khoản cải thiện với hơn 30.000 tỉ đồng/phiên cho thấy sự gia tăng niềm tin nhà đầu tư. Nghị quyết 79-NQ/TW đóng vai trò dẫn dắt tâm lý thị trường và kỳ vọng dòng tiền phân hóa khi thị trường bước vào giai đoạn cao điểm công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025.

Các chuyên gia của Công ty chứng khoán MBS cho rằng tuần qua, thị trường đã có sự đổi trụ thành công khi VN-Index đã tìm được các nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt để bù đắp áp lực từ nhóm cổ phiếu đã có mức tăng mạnh trong năm ngoái.

Nổi bật trong nhóm cổ phiếu dẫn dắt ở thời điểm hiện tại gồm ngân hàng, dầu khí, cao su, Viettel, bán lẻ, bảo hiểm… Có điều, biên lợi nhuận khá tích cực ở nhóm cổ phiếu ngân hàng hoặc các cổ phiếu ở các doanh nghiệp nhà nước đầu ngành có thể làm tăng áp lực chốt lời khi VN-Index tiến về vùng cản 1.900 điểm.

Theo chứng khoán MBS, bên cạnh áp lực chốt lời từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt, nhà đầu tư cần quan sát kỹ diễn biến ở nhóm cổ phiếu yếu như chứng khoán, bất động sản dân cư, thép. Bởi trong kịch bản tích cực, nhóm cổ phiếu này khả năng chỉ có nhịp hồi mang tính kỹ thuật sau nhịp giảm sâu, trong khi khả năng tiếp tục tích lũy hoặc giảm tiếp vẫn có thể xảy ra.

Theo Thái Phương

Người lao động

