Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ vụ nhận gần 500 triệu đồng không trả: Cần làm gì khi "tiền trên trời rơi vào tài khoản"?

14-01-2026 - 16:40 PM | Smart Money

Từ vụ nhận gần 500 triệu đồng không trả: Cần làm gì khi "tiền trên trời rơi vào tài khoản"?

Khi tiền bỗng dưng chuyển vào tài khoản, người dân cần chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan công an

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Lữ (SN 1992, ngụ phường Quảng Trị) về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Nhận chuyển khoản nhầm gần 500 triệu đồng nhưng không trả

Trước đó, ngày 10-11, chị Nguyễn Thị Thu Th. (ngụ xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) thực hiện giao dịch bằng điện thoại thì do lỗi mạng đã chuyển nhầm 499.999.999 đồng vào tài khoản mang tên Nguyen The Lu.

Kiểm tra sao kê, chị Th. xác định số tiền đã vào tài khoản của ông Nguyễn Thế Lữ, người bạn hàng lâu năm của gia đình.

Tuy nhiên, dù chị Th. nhiều lần đến nhà đối chiếu sao kê và xin lại số tiền đã chuyển nhầm, ông Lữ không hợp tác và còn chặn liên lạc.

Không còn cách nào khác, chị Th. gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng.

Tiếp nhận đơn, Công an phường Quảng Trị đã vào cuộc xác minh, điều tra theo quy định.

Công an và chính quyền địa phương sau đó nhiều lần đến làm việc, giải thích và vận động gia đình ông Lữ trả lại số tiền nêu trên nhưng không nhận được sự hợp tác.

Vụ chuyển nhầm 500 triệu đồng: Cần làm gì khi tiền “ từ trên trời rơi xuống ” tài khoản? - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thế Lữ (áo xanh) bị khởi tố về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản"

Trách nhiệm của người nhận tiền nhầm

Trao đổi với phóng viên, luật sư luật sư Bùi Thị Ánh Tuyết (Đoàn Luật sư TP HCM), cho biết pháp luật Việt Nam đã quy định rất rõ về trách nhiệm của người nhận tiền do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, khi nhận được tiền không rõ nguồn gốc hoặc do chuyển nhầm, người nhận phải giữ nguyên số tiền trong tài khoản, không được sử dụng, chuyển đi hay chiếm đoạt dưới bất kỳ hình thức nào.

Đồng thời, người nhận chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan công an để phối hợp xác minh, hoàn trả cho chủ sở hữu hợp pháp.

Theo điểm đ khoản 2 Điều 18 Nghị định 282/2025 (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình), trường hợp người nhận chiếm giữ trái phép tài sản của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, người này còn chịu các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc trả lại tài sản do chiếm giữ trái phép.

Trrường hợp hành vi chiếm giữ trái phép có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản" theo điều 176 Bộ luật Hình sự 2015.

Khung hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ và giá trị tài sản bị chiếm giữ.

Theo Lê Tỉnh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ năm 2026, những khoản thu nhập này chính thức được miễn thuế thu nhập cá nhân

Từ năm 2026, những khoản thu nhập này chính thức được miễn thuế thu nhập cá nhân Nổi bật

Xổ số miền Nam: Sáng 13-1, giải độc đắc 28 tỉ đồng tìm ra người trúng ở TPHCM

Xổ số miền Nam: Sáng 13-1, giải độc đắc 28 tỉ đồng tìm ra người trúng ở TPHCM Nổi bật

Trường hợp bị ngân hàng đóng tài khoản, ngừng toàn bộ giao dịch trong tháng 1 này

Trường hợp bị ngân hàng đóng tài khoản, ngừng toàn bộ giao dịch trong tháng 1 này

14:56 , 14/01/2026
Giới siêu giàu bất ngờ bán nhà để GOM VÀNG: Bất động sản không còn là "mỏ neo" an toàn nhất

Giới siêu giàu bất ngờ bán nhà để GOM VÀNG: Bất động sản không còn là "mỏ neo" an toàn nhất

14:43 , 14/01/2026
Công an đặc biệt lưu ý: Nếu thấy tin nhắn hay cuộc gọi này từ shipper, hãy xóa ngay để tránh mất sạch tiền

Công an đặc biệt lưu ý: Nếu thấy tin nhắn hay cuộc gọi này từ shipper, hãy xóa ngay để tránh mất sạch tiền

14:36 , 14/01/2026
Công an cảnh báo: Gỡ ngay những ứng dụng này trước khi mất sạch tiền trong tài khoản

Công an cảnh báo: Gỡ ngay những ứng dụng này trước khi mất sạch tiền trong tài khoản

11:09 , 14/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên